L’E3 prévoit de continuer malgré l’état d’urgence de Los Angeles sur le coronavirus

Même si Los Angeles a déclaré mercredi l’état d’urgence concernant les préoccupations concernant COVID-19 ou le coronavirus, la Entertainment Software Association (ESA) a déclaré que l’E3 irait de l’avant comme prévu.

L’E3 2020 devrait se dérouler du 9 au 11 juin 2020 à Los Angeles, mais beaucoup se demandaient si, comme le GDC 2020 avant lui, si l’ESA allait annuler ou reporter.

L’organisation derrière l’événement a publié une déclaration réaffirmant que l’événement ira de l’avant et qu’il continuera de surveiller la situation.

“La santé et la sécurité de nos participants, exposants, partenaires et personnel est notre priorité absolue. Bien que l’ESA continue de planifier un salon E3 sûr et réussi du 9 au 11 juin 2020, nous surveillons et évaluons la situation quotidiennement”. lire la déclaration.

L’ESA ajoute qu’elle continuera à travailler avec le CDC et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la façon d’atténuer les risques lors du salon potentiel. Il encourage également les participants à visiter le site Web officiel du gouvernement de Los Angeles sur les coronavirus pour plus d’informations.

L’état d’urgence à Los Angeles a été annoncé après que l’État a signalé son premier décès lié au coronavirus, un patient qui a été testé positif pour la maladie après son retour d’une croisière au Mexique. Six nouveaux cas ont également été signalés mardi dans la ville.

Cette déclaration, signée par le maire de Los Angeles Eric Garcetti, permet à la ville de demander de l’aide et d’allouer les ressources locales en prévision d’une réponse rapide. LA s’emploiera à accroître sa capacité à tester le virus.

“Je tiens à réitérer que ce n’est pas une réponse enracinée dans la panique”, a déclaré Kathryn Barger, superviseure du comté de Los Angeles, lors d’une conférence de presse. “Nous avons besoin de tous les outils à notre disposition.”

San Francisco a émis un état d’urgence similaire avant l’annulation de GDC. Si l’E3 est annulé ou reporté, nous serons sûrs de voir les entreprises passer aux événements numériques. Nous serons sûrs de vous mettre à jour si la situation change. En attendant, lavez-vous les mains.

