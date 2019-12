Leak affirme que Samsung n'est qu'à deux semaines de son prochain grand lancement de smartphone – .

Les combinés Samsung les plus excitants auxquels vous pouvez penser en ce moment n'existent pas encore officiellement, car Samsung ne dévoilera la rumeur concernant la série Galaxy S11 et le Galaxy Fold 2 de Motorola Razr que mi-février, quelques jours avant le MWC 2020. Mais avant d'y arriver, nous verrons Samsung dévoiler le genre de smartphones que les fans attendent depuis des années pour que Samsung fabrique.

2019 nous a déjà apporté le premier téléphone haut de gamme «Lite» de Samsung. Samsung l'a appelé le Galaxy S10e (image du haut), un téléphone que vous pouvez acheter à un prix considérablement réduit en ce moment, arborant les mêmes spécifications principales que les Galaxy S10 et S10 +. Mais Samsung n'a jamais utilisé le surnom «Lite» pour les séries S10 et Note 10 lors de leur lancement en février et août, respectivement.

Le Galaxy S10 Lite et le Note 10 Lite, cependant, semblent réels, car ils ont déjà été divulgués plusieurs fois. En fait, la semaine dernière, nous avons appris les spécifications du Galaxy S10 Lite. Le téléphone est peut-être du côté des choses Lite, mais il arborera toujours la même puce Snapdragon 855 haut de gamme qui alimente les téléphones Galaxy S10 et Note 10, couplée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Nous envisageons également un écran OLED perforé de 6,7 pouces et un appareil photo à triple objectif à l'arrière doté d'un capteur principal de 48 mégapixels – et un système de caméra arrière qui ressemblera beaucoup au Galaxy S11. Soit dit en passant, c'est un écran plus grand et plus de caméras que le S10e.

Le S10 Lite coûterait environ 756 $, selon un récent rapport. Le Note 10 Lite devrait également présenter des spécifications haut de gamme, ainsi qu'un prix plus abordable que le Note 10. Un rapport de The Korea Herald dit que le S10 Lite et le Note 10 Lite sont censés rivaliser avec l'iPhone XR et l'iPhone 11, qui sont les téléphones Face ID les plus abordables d'Apple en ce moment – l'iPhone 8 est, techniquement, l'iPhone le moins cher qu'Apple vend encore, mais il a un ancien conception avec Touch ID.

Samsung dévoilera les deux combinés Lite au CES 2020 début janvier, indique le rapport, les deux combinés devant être lancés en Inde avant la fin du mois. Des rapports précédents ont également déclaré que les téléphones S10 Lite et Note 10 Lite seront lancés en janvier, plusieurs semaines avant l'arrivée du Galaxy S11. Ce dernier rapport note également que les personnes pliables à clapet font référence au Galaxy Fold 2 qui sera probablement annoncé aux côtés du Galaxy S11 en février.

Source de l'image: Zach Epstein, .