Leaker dit que Apple planifie iPad Air avec un ID tactile sous l’écran, un MacBook 12 pouces basé sur ARM, un contrôleur de jeu, etc.

Un compte Twitter anonyme avec un historique assez précis a partagé des détails sur plusieurs produits Apple qui sont censés être en cours de développement.



Certains des produits mentionnés par le compte n’ont pas fait l’objet de nombreuses rumeurs jusqu’à présent, notamment un nouvel iPad Air avec Touch ID sous l’écran, un MacBook 12 pouces basé sur ARM et un contrôleur de jeu Apple d’ici 2021.

Le 12 mars, le compte a affirmé qu’Apple développait ce que l’on appelle des écouteurs “AirPods X”, comme le plus récent Jon Prosser l’a mentionné le 7 avril.

le nouvel iPad Air utilisera le mini écran LED, est livré en plein écran sans encoche, pas Face ID , mais Touch ID sous l’écran – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 10 mars 2020

Apple développe son propre contrôleur de jeu – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 8 mars 2020

大致 布局 应该 是 这样 的 :

airpods 3lite

Apple TV

airtag

iPhone9 A13

imac

bras macbook 12

mac mini

ipad pro 11 12.9 tof

airpods X 头戴式 耳机

无线 充电 板

homepod lite

ipad air4 全面 屏 11 寸 带 指纹

ipad 2020 A12

游戏 手柄

iPhone12 lite

iPhone12 6.1

iPhone12 pro 6.1

iPhone12 pro 6.7 – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 12 mars 2020

Corroborant les rumeurs existantes, le compte affirme également qu’Apple prévoit de publier des AirPod de troisième génération, des modèles MacBook Pro et iMac 13 pouces actualisés, un iPad à faible coût avec une puce A12 Bionic, un HomePod plus petit, un nouvel Apple TV, un petit un chargeur sans fil pour un seul appareil et quatre modèles d’iPhone 12 avec une puce A14, une prise en charge 5G, une encoche plus petite, un taux de rafraîchissement ProMotion jusqu’à 120 Hz et une nouvelle option de couleur bleu marine.

Les quatre «iPhone12» peuvent prendre en charge les réseaux 5g , la bande de base provient de qualcomm , et a une toute nouvelle couleur «Navy blue» – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 19 mars 2020

Au cours des dernières semaines, le compte a noté que certains produits et composants ont été retardés, notamment les nouveaux modèles iMac et la puce A14.

dans mon rêve iMac retard – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 29 mars 2020

Puce A14 d’Apple de TSMC ——delay – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 19 avril 2020

Le même compte Twitter a révélé avec précision plusieurs détails sur le nouvel iPhone SE avant tous les autres fuites que nous connaissons, y compris le fait que l’appareil se lancerait dans la deuxième semaine d’avril et serait disponible en trois capacités de stockage. De même, le compte a affirmé avec précision que de nouveaux modèles d’iPad Pro seraient lancés au cours de la troisième semaine de mars.

3color 3memory taille deuxième semaine d’avril https://t.co/iuzuuON4PT – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 2 avril 2020

dans mon rêve L’iPhone9 sera publié sur le site Web d’Apple au cours de la deuxième semaine d’avril – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 18 mars 2020

Le nouvel iPad Pro sera lancé la 3ème semaine de mars – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 5 mars 2020

Le compte a eu quelques petits ratés, dont iOS 13.4 qui sortirait le 25 mars. La mise à jour logicielle est arrivée un jour plus tôt.

Compte tenu de l’exactitude du compte jusqu’à présent, plusieurs de ces produits Apple selon la rumeur pourraient être légitimes.

