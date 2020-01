Leaker vient de confirmer la meilleure rumeur du Galaxy Z Flip jusqu’à présent – .

Le Galaxy Z Flip sera la deuxième tentative de Samsung pour lancer un téléphone pliable que les utilisateurs voudront réellement acheter. Le téléphone à clapet devrait ressembler beaucoup au Galaxy S20 une fois plié, plutôt que de se transformer en tablette, comme c’était le cas pour le Galaxy Fold. Cela devrait le rendre encore plus compact que le Fold. Mais ce qui est encore mieux, c’est que le Z Flip peut être plus durable que le Fold où il compte. Il y a peu de temps, une rumeur disait que le nouveau pliable aura une fine couche de verre au-dessus de l’écran OLED, plutôt qu’un polymère, ce qui devrait mieux protéger contre les rayures et les perforations que le plastique. C’était de loin la rumeur la plus excitante sur le nouveau combiné, et un bascule indique que le téléphone comportera en effet un écran en verre ultra-mince.

C’est le même Max Weinbach, qui avait auparavant divulgué de nombreux détails sur le Galaxy S20, avec les nouvelles révélations Z Flip.

Alors Galaxy Z Flip. Scanner capacitif d’empreintes digitales sur le côté. Deux caméras 12MP, larges et ultra larges. Charge de 15W. Le chargement sans fil et le chargement sans fil inversé sont pris en charge.

Il utilisera “Samsung Ultra Thin Glass” qui a un pli. Il utilisera un écran Dynamic AMOLED.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 23 janvier 2020

Selon lui, le téléphone comportera un couvercle “Samsung Ultra Thin Glass” sur le dessus de l’écran Dynamic AMOLED, qui aura un pli au milieu. Cela ressemble au type de compromis que nous devons absolument accepter en ce qui concerne ces premiers combinés pliables.

Le Z Flip comportera également un meilleur processeur que prévu, la puce phare du Snapdragon 855+ que Qualcomm a dévoilée au deuxième semestre de 2019. Ce n’est pas tout à fait le 865 qui alimentera la série S20, mais c’est un autre excellent compromis pour le combiné pliable, celui qui peut aider Samsung à garder le prix sous contrôle. À propos, le Galaxy Z Fold devrait être moins cher que le Motorola Razr, qui dispose d’un chipset Qualcomm de milieu de gamme.

Weinbach a également déclaré que le Z Flip comportera un capteur d’appareil photo double de 12 mégapixels, avec des objectifs larges et ultra-larges, ainsi qu’une charge filaire de 15 W, une charge sans fil et une charge sans fil inversée. À l’avant, un écran de 1 pouce affiche l’état de la batterie et fonctionne comme un viseur pour l’appareil photo, pour vous aider à prendre des selfies avec l’appareil photo à double objectif.

Le Galaxy Z Flip “est comme un S10e pliable”, a déclaré une source au bélier, bien que le Z Flip comportera un écran plus grand, à 6,7 pouces.

Le Galaxy Z Flip sera dévoilé le 11 février à San Francisco, aux côtés de la série Galaxy S20.

