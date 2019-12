L'écran de diffusion de l'application YouTube comprend désormais une télécommande TV

Depuis que Google a lancé le Chromecast, les gens se sont habitués à envoyer des vidéos et d'autres médias de leurs téléphones à leurs téléviseurs ou haut-parleurs intelligents dans leurs maisons. La plupart du temps, cependant, la fonctionnalité de diffusion a été limitée à des fonctions de base telles que la pause ou la reprise de la lecture du média, ainsi que le réglage du volume sur les appareils pris en charge. Maintenant, Google essaie de rendre un peu plus facile le contrôle de ces éléments à l'écran sur le téléviseur en incluant une télécommande virtuelle qui peut contrôler les applications YouTube sur votre téléviseur.

Dans la plupart des cas, les téléviseurs intelligents qui incluent une application YouTube peuvent recevoir des vidéos via un smartphone avec l'application YouTube installée. Comme trouvé par Smartdroid.de, la dernière version de l'application YouTube sur Android (version 14.50.53) ajoute quelques nouvelles options à l'expérience de casting. En plus de la fonctionnalité de commande vocale qui est disponible dans certaines situations depuis un certain temps, un nouveau pavé directionnel est accessible pour naviguer plus facilement dans l'application YouTube de votre téléviseur sans avoir à utiliser la télécommande du téléviseur à la place.