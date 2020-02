L’écran de verre du Galaxy Z Flip échoue à presque tous les niveaux dans le test de torture de JerryRigEverything

Le Galaxy Z Flip de Samsung a été présenté comme le premier téléphone pliable avec un écran en verre, mais grâce à une “couche de protection”, la surface la plus haute avec laquelle vous interagissez réellement n’est aussi durable qu’un protecteur d’écran en plastique. Dans une vidéo de test publiée plus tôt dans la journée, Zack Nelson de JerryRigEverything a montré à quel point les rayures de l’écran du téléphone finissaient par se creuser littéralement.

Lors de ses premiers tests, l’écran se raye au niveau 2 de Mohs, indiquant que la surface la plus haute a la durabilité du plastique. L’écran prend également plus tard des retraits d’un ongle, pour un exemple d’usure plus réel. Ceux d’entre vous qui ont de longs ongles devront peut-être faire attention si vous prenez un Z Flip. Enfin, il perce de véritables trous à travers l’écran en verre en utilisant une pioche de Mohs plus dure – pas quelque chose que vous risquez de rencontrer dans une utilisation quotidienne, mais un indicateur qui est encore beaucoup moins durable que le verre non pliable téléphone sur lequel vous lisez probablement ceci.

Au cours de ses tests, Zach spécule que Samsung pourrait utiliser un matériau “hybride”, comme un plastique chargé de morceaux de verre pour améliorer la durabilité. L’explication la plus probable a été révélée par Samsung lors de son événement, et répétée aujourd’hui dans une déclaration faite par Samsung à The Verge: L’écran en verre mince est surmonté d’une “couche de protection” moins durable.

À tous ceux qui ont regardé le test de durabilité du Galaxy Z Flip de @ZacksJerryRig:

Samsung utilise du verre sur le Galaxy Z Flip MAIS la couche de verre est recouverte d’une couche supplémentaire de polymère. Pour quoi? Idk.

Mais il utilise définitivement le verre aka UTGhttps: //t.co/BjOqe96Vzb pic.twitter.com/EglsU1jDvI

– Max J. (@MaxJmb) 16 février 2020

La déclaration complète de Samsung à The Verge est juste en dessous:

“Le Galaxy Z Flip dispose d’un écran Infinity Flex avec le verre ultra mince (UTG) de Samsung pour offrir un look élégant et premium et offrir une expérience de visionnement immersive … La première technologie UTG de Samsung est différente des autres appareils phares de Galaxy . Bien que l’écran se plie, il doit être manipulé avec soin. De plus, le Galaxy Z Flip a une couche de protection sur le dessus de l’UTG similaire à Galaxy Fold. “

Samsung dit également à The Verge que les clients du Galaxy Z Flip peuvent payer pour un remplacement d’écran unique pour 119 $, avec un remplacement gratuit de cette couche de protection également disponible en option.

Samsung reste catégorique sur le fait que l’écran de 1380 $ du Z Fold est en verre réel – il y a déjà un rapport montrant qu’il peut se fissurer comme du vrai verre également – et l’explication jusqu’à présent sur le fait qu’il y ait deux couches sur l’écran est logique. C’est du verre, juste du verre très fin, surmonté d’une couche protectrice de “polymère”. Pourtant, il est beaucoup moins durable que nous l’avions espéré. Je suis déjà un peu inquiet pour mon propre achat, qui devrait arriver lundi. Samsung aurait pu mieux gérer les attentes.

Percer les trous à travers le polymère et le verre avec facilité.

Quelle que soit l’explication ou le raisonnement, il y a une chose que Zach dit dans sa vidéo avec laquelle nous pouvons être d’accord: “Il est dangereux de laisser les gens se promener avec ce faux sentiment de sécurité que Samsung leur donne lorsqu’ils l’appellent verre.”