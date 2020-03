L’écran intelligent de 129 $ de Google est la meilleure partie de mon bureau à domicile

À moins que vous ne viviez sous un rocher, vous avez probablement remarqué que l’Internet a été rempli de contenu «travail à domicile» récemment. Nous en sommes partisans chez AC, avec des recommandations pour des bureaux, des accessoires et bien plus encore.

Je travaillerai de chez moi depuis quatre ans en juin, et pendant ce temps, ce fut un processus en constante évolution pour trouver le matériel et les outils qui m’aident à faire mon travail le mieux possible. Je suis assez satisfait de ma situation actuelle, et l’un des gadgets qui m’a aidé à rendre mon bureau à domicile encore plus agréable est le Google Nest Hub.

Si vous suivez régulièrement AC, vous connaissez probablement déjà le hub Nest. Publié à l’origine en octobre 2018 sous le nom de «Home Hub», il s’agissait du premier écran intelligent jamais publié par Google. Même à ce jour, elle continue d’être l’une de nos meilleures recommandations pour la maison intelligente.

Je ne suis pas ici pour vous donner un aperçu complet de tout ce que fait le Nest Hub ou pour vous expliquer pourquoi il est si formidable – nous avons écrit d’autres articles dans ce but. Au lieu de cela, je veux souligner quelques-unes des façons dont je l’utilise dans mon bureau et pourquoi il est devenu une partie essentielle de mon flux de travail quotidien.

Tout d’abord, parlons du placement. J’avais l’habitude d’avoir mon Nest Hub à l’extrême gauche de mon bureau, mais une fois que j’y ai ajouté deux haut-parleurs Sonos One, j’ai dû trouver un nouvel endroit. Cela m’a amené à essayer quelque chose que je n’avais jamais fait auparavant, à savoir placer le Nest Hub directement sous mon ordinateur. Je travaille à partir d’un iMac fin 2015, ce qui signifie que le Nest Hub se trouve parfaitement au-dessus du support métallique sous l’écran. Cependant, le Nest Hub est si petit qu’il devrait s’adapter parfaitement à tout moniteur ou tout-en-un.

Le placement m’a semblé étrange au début, mais en fait, c’était vraiment génial. Je peux maintenant regarder très légèrement pour voir l’heure et la météo quand je veux, sans parler de l’utilisation de l’écran tactile à portée de main. Peut-être encore plus important, avoir une galerie d’images rotatives de Google Photos dans ma vision périphérique signifie que j’ai toujours de bons souvenirs à regarder tout au long de la journée. C’est une petite chose, mais cela aide vraiment à briser les murs de texte que je regarde par ailleurs.

De la vérification de l’heure à la visualisation des annonces de produits, le Nest Hub a grandement aidé mon flux de travail.

Sur une note similaire, le Nest Hub a été l’outil parfait pour regarder des vidéos pendant que je travaille. S’il y a un événement diffusé en direct par Samsung ou Google que je dois suivre, je peux le caster sur le Nest Hub et continuer à le regarder tout en ayant l’intégralité de mon ordinateur pour d’autres tâches. Si je veux du bruit de fond pendant que je retouche des photos pour un éditorial, je vais caster des vidéos YouTube sur le Nest Hub. Dernièrement, je lui ai demandé de diffuser des stations comme CNN et CNBC (via YouTube TV) afin que je puisse suivre la situation en constante évolution autour du Coronavirus.

Ensuite, il y a toutes les petites questions que je dois poser un jour donné. Si je ne sais pas comment épeler un certain mot, je demande simplement à Google Assistant. Non seulement il lit l’orthographe correcte à haute voix, mais il montre une ventilation du mot afin que je puisse suivre visuellement. Parfois, j’oublie l’année de sortie d’un certain produit ou son PDSF d’origine, et mon Nest Hub est toujours disponible pour lire à haute voix la réponse avec une aide visuelle pour l’accompagner.

Des questions comme celle-ci ne s’appliquent pas à tout le monde en fonction de votre travail, mais peu importe ce que vous faites, le Nest Hub est un moyen fantastique de répondre à des questions simples ou de vérifier les faits sans avoir à ouvrir un nouvel onglet sur votre ordinateur. Si vous travaillez beaucoup avec des nombres, c’est un outil fantastique pour faire de petits calculs. Si vous avez besoin d’appeler votre collègue à propos de quelque chose, le Nest Hub établit un lien avec votre numéro de téléphone pour ce faire.

Je pense que ce qui rend le Nest Hub si idéal pour les travailleurs à domicile est sa polyvalence. Une seconde, je peux l’utiliser pour regarder une chaîne d’information en direct. Le suivant, cela m’aide à rechercher un sujet de travail. Sans oublier toutes les autres capacités du Nest Hub, comme la possibilité de vérifier la météo, de contrôler les appareils domestiques intelligents, de démarrer les minuteries, etc.

Donc, si vous allez travailler depuis votre domicile pendant un certain temps et que vous voulez quelque chose qui puisse rendre votre journée de travail plus productive et plus agréable, essayez le Nest Hub. Cela a été un élément clé de mon travail à la maison, et je pense que vous pourriez également en bénéficier.

