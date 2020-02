L’écran “ Ultra Thin Glass ” du Galaxy Z Flip peut ne pas être du verre après tout

Dans une torsion que tout le monde a vu venir, il semble que le verre ultra mince de Samsung – le tout nouveau polymère développé spécifiquement pour les téléphones pliables – ne soit pas aussi durable que le verre utilisé par les consommateurs sur la plupart des smartphones.

Selon un test de durabilité fourni par YouTuber Zack Nelson, également connu sous le nom de JerryRigEverything, l’écran intérieur du Galaxy Z Flip se raye avec la même facilité que le Galaxy Fold et le Motorola RAZR, tous deux recouverts de plastique malléable. Ceci malgré le Flip qui aurait utilisé Ultra Thin Glass, que Samsung décrit ainsi sur son site Web:

Découvrez le tout premier écran en verre pliable sur un Galaxy. Oui, nous avons dit du verre pliant. Fabriqué en verre ultra fin Samsung, il vous offre une vue épique avec un écran plat et lisse.

Sur la base de ce marketing, vous seriez pardonné de penser que la durabilité de l’écran du téléphone ne serait pas trop différente de ce que vous trouveriez sur un Galaxy S20, qui est couvert par Corning Gorilla Glass 6. Et même si ce n’est pas raisonnable étant donné combien il est difficile de fabriquer du verre réel résistant aux rayures pouvant se plier jusqu’à 200 000 fois, Samsung a obscurci ce fait.

Dans un commentaire à The Verge, Samsung a déclaré que le Flip avait une “couche protectrice” sur la vitre:

Le Galaxy Z Flip comprend un écran Infinity Flex avec le verre ultra mince (UTG) de Samsung pour offrir un look élégant et premium et offrir une expérience de visionnement immersive. La première technologie UTG de Samsung est différente des autres appareils phares de Galaxy. Bien que l’écran se plie, il doit être manipulé avec soin. De plus, Galaxy Z Flip a une couche de protection sur le dessus de l’UTG similaire à Galaxy Fold.

Il a également confirmé que les clients pourront obtenir un remplacement d’écran pour un écran Galaxy Z Flip endommagé pour 119 $ via le service de garantie Premier de la société, soit 30 $ de moins que ce que l’on paierait pour la même chose sur le Galaxy Fold réédité. Il existe également un protecteur d’écran d’origine que le partenaire de réparation sous garantie de Samsung, uBreakiFix, peut installer sur la couche de protection.

Le téléphone a été mis en vente le vendredi 14 février pour 1380 $, trois jours seulement après son annonce chez Unpacked. Ensuite, Samsung a fourni aux examinateurs 24 heures avec le téléphone, ce qui ne ressemble pas à une période d’examen typique pour un produit phare. Si Samsung essayait d’empêcher ce type d’attention négative des médias en limitant la durée d’accès des médias au téléphone, ce n’est pas clair, mais le téléphone s’est avéré extrêmement populaire le premier jour de sa disponibilité, se vendant dans la plupart des magasins de détail et en ligne.

J'ai aussi entendu le craquement. 😰 temps froid? #SamsungGalaxy #ZFlip #samsung

– Amir 💎 (@mondoir) 14 février 2020

La vidéo de JerryRigEverything n’est pas la seule attention négative que le téléphone ait reçue à ce jour. Un utilisateur de Twitter au Royaume-Uni aurait reçu une unité d’examen déjà fendue au centre de l’écran. Il prétend que l’unité a été remplacée dans les 24 heures par Samsung.

euh oh les gars

– Quinn Nelson (@SnazzyQ) 16 février 2020

Un autre YouTuber populaire, Quinn Nelson, dont la chaîne Snazzy Labs compte plus de 750 000 abonnés, a connu un défaut différent mais tout aussi inquiétant sur son Galaxy Z Flip. Samsung n’a pas encore commenté son problème.

Malgré tout cela, Andrew Martonik et Nirave Gondhia d’Android Central ont eu des expériences universellement largement positives avec le nouveau pliable de Samsung jusqu’à présent et nous sommes impatients de mettre le téléphone à l’épreuve dans notre examen complet dans les prochains jours.