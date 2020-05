LEGO Star Wars Day dévoile de nouvelles versions et un cadeau gratuit demain

Le Star Wars Day de cette année devrait être un grand événement. Disney + devrait commencer à diffuser Star Wars: The Rise of Skywalker le même lundi 4 mai afin que vous puissiez regarder l’intégralité de la série du début à la fin. Bien sûr, Disney n’est pas la seule entreprise à se lancer dans l’action le jour J. De nombreuses offres Star Wars apparaîtront chez les détaillants sur Internet, même si une vente devrait commencer demain et débuter tôt.

Vous ne voulez pas manquer les offres de LEGO Star Wars Day. À partir du 1er mai de cette année, il y a un ensemble LEGO Star Wars exclusif que vous ne pourrez pas acheter ailleurs: le kit de construction Death Star II Battle. L’ensemble est gratuit avec tout achat LEGO Star Wars totalisant 75 $ ou plus, mais uniquement pendant l’événement. Cela signifie que vous n’avez que du 1er mai au 4 mai pour effectuer l’achat.

Pendant la journée Star Wars, les acheteurs VIP LEGO gagneront 2X points VIP sur tous les ensembles LEGO Star Wars achetés. Les points VIP peuvent être utilisés comme de l’argent comptant une fois que vous avez gagné suffisamment, et comme il est gratuit de devenir membre VIP, il n’y a vraiment aucune raison pour que vous ne profitiez pas du service.

Encore plus d’ensembles LEGO Star Wars sont disponibles à la vente et en pré-commande pour célébrer l’événement. La série Ultimate Collector obtient une nouvelle entrée lorsque le kit A-wing Starfighter sort demain pour 199,99 $. Il existe également une nouvelle série de casques à construire qui vous permet de reconstituer les casques de personnages tels que Stormtrooper ou TIE Fighter; Le casque de Boba Fett est déjà en rupture de stock.

Pendant que vous consultez les dernières offres de Star Wars Day sur LEGO, vous pouvez également passer des précommandes pour deux nouveaux ensembles LEGO Star Wars, le pack de 2 figurines à construire The Mandalorian & the Child et le kit de construction The Razor Crest, qui sont définis pour publication en août et septembre respectivement.