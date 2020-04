L’émulateur Dolphin pour Wii et GameCube ajoute la prise en charge du mode sombre

Dolphin est un émulateur incroyablement populaire pour la Nintendo GameCube et la Wii, vous permettant de jouer à des milliers de super jeux de console sur Windows, Mac, Linux et même Android. Le port Android a reçu de nombreuses mises à jour exceptionnelles au cours de la dernière année, comme l’émulation de la télécommande Wii, et il dispose même désormais d’un mode sombre.

Une mise à jour du code source de Dolphin le 24 mars a ajouté la prise en charge du thème sombre du système Android, bien qu’elle n’affecte que le menu du sélecteur de jeu et d’autres zones de la propre interface de Dolphin – les jeux sont laissés seuls.

Si vous souhaitez essayer la prise en charge du mode sombre, vous devrez télécharger la dernière version de développement sur le site Web de Dolphin pour le moment. L’application Play Store est actuellement sur la version 5.0-11608, tandis que la prise en charge du mode sombre a atterri dans la version 5.0-11810.