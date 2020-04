L’encoche plus petite de l’iPhone 12 semble confirmée dans les images divulguées

La rumeur veut que l’iPhone 12 soit un changement majeur de conception par rapport à l’iPhone 11, et l’un des changements de conception les plus espérés a été une encoche plus petite.

Selon une image divulguée de la conception de l’iPhone 12, il semble qu’une encoche plus petite soit exactement ce que nous obtenons. Dimanche soir, Jon Prosser, l’animateur de Front Page Tech, a tweeté quelques images de la nouvelle encoche avec les mots “c’est parti, Internet”.

Voilà, Internet. 😏 pic.twitter.com/REfSw28KSX – Jon Prosser (@jon_prosser) 20 avril 2020

L’image montre comment les composants contenus dans l’encoche de l’iPhone comme la caméra frontale, le flash et ceux qui activent Face ID s’intégreraient dans la nouvelle encoche plus petite. Selon la conception, la nouvelle encoche s’adapterait toujours au capteur de proximité, au projecteur à points, à l’illuminateur, à la caméra avant, à la caméra infrarouge et au capteur de lumière ambiante. L’enceinte avant serait placée au-dessus des autres composants.

La semaine dernière, EverythingApple Pro et Max Weinbach ont divulgué une image CAO du nouvel iPhone 12 avec une encoche plus petite, et cette dernière fuite de Jon Prosser semble s’aligner sur la conception qu’ils ont rapportée.