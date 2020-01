L’endurance n’est peut-être pas un problème

Nous avons vu le Moto G8 Play et le G8 Plus faire leurs débuts à la fin de l’année dernière, mais la marque semble avoir gardé le vanilla Moto G8 caché jusqu’en 2020.

Heureusement, XDA-Developers vient de découvrir ce qu’il dit être des détails liés aux Moto G8 et G8 Power. Une “source de confiance” a déclaré à la sortie que les deux téléphones partagent plusieurs fonctionnalités, telles qu’un écran perforé, des scanners d’empreintes digitales physiques éventuellement intégrés dans le logo arrière de Motorola, un processeur Snapdragon 665 et Android 10.

Sinon, le Moto G8 devrait venir avec un écran LCD HD + 6,39 pouces, 2 Go à 4 Go de RAM, 32 Go ou 64 Go de stockage (pas de mot sur la prise en charge microSD), prise en charge double SIM pour certaines variantes, mais pas de NFC. Le téléphone offrirait également une batterie de 4000 mAh avec une charge de 10 W, ce qui en fait une mise à niveau considérable par rapport au pack de 3000 mAh du Moto G7 (bien qu’il ait une charge de 15 W).

Le vanilla Moto G8 est doté d’un triple appareil photo arrière, comprenant un appareil photo principal 16MP f / 1.7, un tireur ultra-large 8MP f / 2.2 (champ de vision de 118 degrés) et un capteur macro 2MP f / 2.2. Un appareil photo 8MP dans une découpe perforée serait disponible pour les selfies.

Le Moto G8 sous stéroïdes

Vous cherchez un peu plus de punch? Le Moto G8 Power pourrait alors être pour vous, car il ne pourrait offrir qu’une seule variante (4 Go / 64 Go), un écran LCD FHD + de 6,36 pouces et une prise en charge double SIM dans certaines régions. Fidèle à la gamme Power, le Moto G8 Power devrait proposer une batterie de 5000 mAh avec une charge de 18 W. Cela correspondrait à un dépôt antérieur de la FCC pour un téléphone Motorola avec un pack de 5000 mAh.

L’appareil Power de Motorola aurait également une configuration d’appareil photo identique à celle du G8 vanille, à l’exception de l’ajout d’un quatrième capteur de 8 MP. On ne sait pas de quel type de capteur il s’agit, mais nous supposons qu’il s’agit soit d’un capteur de profondeur, soit d’un téléobjectif (les capteurs téléobjectifs sont généralement limités aux téléphones haut de gamme). Les selfies sont apparemment gérés par un vivaneau de 25 MP.

Il n’y a pas de mot sur les prix ou la disponibilité, mais j’espère que le prix est compétitif pour affronter Nokia et Samsung aux États-Unis et Xiaomi, Huawei et d’autres dans le monde.

