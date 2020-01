Lenovo lance le premier ensemble de PC pliables à lancer mi-2020

L’année dernière, Lenovo a dévoilé un nouveau prototype de ThinkPad pliable, marquant la première conception de PC pliable que nous avions vue. Lenovo a continué de travailler sur ce prototype et est maintenant prêt à le commercialiser.

Au CES, Lenovo présente le nouveau ThinkPad X1 Fold, un ordinateur portable avec un écran LED pliable de 13,3 pouces avec un rapport 4×3.

Selon Lenovo, le ThinkPad X1 Fold est fabriqué à partir d’une combinaison d’alliages légers et de fibre de carbone, et il est protégé par une housse en cuir. Il pèse moins de deux livres et est conçu pour “se transformer en toute transparence à travers de multiples orientations”, passant d’un appareil avec un faible encombrement à un appareil avec un écran entièrement plat.

Le ThinkPad X1 Fold est équipé de processeurs Intel Core avec technologie hybride Intel, et il exécutera Windows 10 lors de son lancement, bien que la prise en charge de Windows 10X sera ajoutée à une date ultérieure pour une “expérience utilisateur pliable améliorée”.

Lenovo pense que le X1 Fold comblera le fossé entre le smartphone, la tablette et l’ordinateur portable, offrant des avantages aux utilisateurs qui passent souvent d’un appareil à l’autre avec plusieurs facteurs de forme.

Lorsqu’il est utilisé en mode paysage avec la béquille intégrée incluse dans l’étui folio, les utilisateurs peuvent profiter d’un clavier Bluetooth Mini Fold à des fins de frappe. Plié fermé, le clavier est rangé, sécurisé avec des aimants et chargé sans fil.

En mode portrait, les utilisateurs peuvent prendre des notes ou dessiner des croquis à l’aide du stylet actif qui fonctionne avec l’appareil. Le X1 Fold peut être déplié complètement à plat pour pouvoir être utilisé comme une tablette en mode portrait, ou il peut être plié en deux et utilisé comme un livre pour la lecture.

Dans cette orientation pour ordinateur portable, les utilisateurs peuvent choisir de tirer parti de deux écrans indépendants à la fois à des fins multitâches, et il peut être connecté à un clavier et une souris pleine taille ou à un deuxième écran à l’aide de l’USB-C lorsqu’ils sont à un bureau.

Lors de la conception du X1 Fold, Lenovo est passé par six conceptions de charnières différentes et plus de 20 variantes, en optant pour une charnière à couple multibras qui gère les contraintes lors du pliage. Combinée à une plaque de cadre renforcée en fibre de carbone, la charnière optimise l’expérience de visionnement lorsque la tablette est pliée à plat.

Lenovo prévoit de lancer le X1 Fold à la mi-2020, et il aura un prix de départ de 2499 $.

