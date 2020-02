Lenovo Legion présente son tout premier smartphone avec le Snapdragon 865

Jeux Legion de Lenovo

marque a connu un énorme succès au cours des dernières années. Depuis lors, le

L’entreprise cherchait des moyens d’étendre ses marchés et a récemment

découvrez que Lenovo portera sa marque de jeux vidéo Legion aux jeux sur smartphone.

Le téléphone mobile de jeu de Lenovo Legion sera le tout premier téléphone de jeu fabriqué par Lenovo. La société a confirmé que le téléphone serait alimenté par le processeur Snapdragon 865.

Les principaux concurrents de Lenovo Legion sur le marché seront les Razer, Black Shark, Nubia Red Magic et ASUS ROG. Tous les smartphones de jeu mentionnés ci-dessus sont haut de gamme et offrent un service fluide et des systèmes de refroidissement de pointe pour assurer de longues heures de jeu sans interruption. Si Lenovo veut concurrencer sur un marché aussi élevé dans lequel la barre des smartphones de jeu est déjà élevée, la société doit améliorer son jeu et avoir ses smartphones des spécifications similaires, sinon meilleures.

Lenovo a officiellement annoncé que le téléphone de jeu fonctionnerait sur le processeur Snapdragon 865. Ce processeur est le meilleur disponible actuellement dans le monde. Le chipset octa-core Snapdragon 865 de 7 mm comprend quatre cœurs de performance Kryo 585 basés sur ARM Cortex-A77. Trois des cœurs ont un taux de rafraîchissement de 2,4 GHz, et l’un d’entre eux a un taux de rafraîchissement de 2,48 GHz. Les quatre cœurs Kry 585 Cortex-A55 restants ont un taux de rafraîchissement de 1,8 GHz. Le CPU et le GPU offrent des performances jusqu’à 25% supérieures à celles de leurs prédécesseurs.

Du point de vue d’un smartphone de base 2020, nous pouvons nous attendre aux fonctionnalités de base de son smartphone contemporain, telles que la prise en charge 5G, le Wi-Fi 6, la mémoire LPDDR5, etc.

Mais rien ne peut être dit concrètement pour l’instant, et Lenovo n’a rien dit sur sa date de sortie ou son prix.

