Lenovo Smart Tab M10 est une tablette et un écran intelligent

Les tablettes de Lenovo dans sa gamme Smart Tab sont assez intéressantes. Ce sont des tablettes décentes seules, mais lorsque vous les connectez, elles ressemblent davantage à un écran intelligent Amazon Echo, alimenté par Alexa. Au CES 2020, la société a dévoilé la dernière entrée de la famille, le Lenovo Smart Tab M10.

Cependant, ce n’est pas le nom complet de l’appareil. Le nom officiel complet de la tablette est Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus 2nd Gen avec Google Assistant. Vous avez bien lu: il y a 11 mots dans le nom de cette tablette.

Pour économiser de l’espace, nous allons l’appeler LSTM10FHD2GWGA.

Quoi qu’il en soit, le LSTM10FHD2GWGA est évidemment alimenté par Google Assistant au lieu d’Alexa, ce qui est un changement bienvenu. En substance, cela rend le LSTM10FHD2GWGA plus proche d’un Google Home Hub lorsqu’il est ancré.

Découvrez quelques photos ci-dessous:

Les images ci-dessus montrent la disposition de la tablette plutôt que la disposition de l’affichage intelligent, malgré le fait que le LSTM10FHD2GWGA est ancré. Normalement, vous verriez un mode ambiant qui afficherait l’heure et les notifications pertinentes. À partir de là, vous pouvez facilement réactiver l’appareil avec un simple mot clé “OK Google”.

En ce qui concerne les spécifications, le LSTM10FHD2GWGA n’a rien de trop remarquable. Il est livré avec un processeur MediaTek Helio P22T, 2 ou 4 Go de RAM, jusqu’à 128 Go de stockage interne et une batterie de 5 000 mAh. Il dispose également d’un écran 10,3 pouces 1 920 x 1 200.

Ce ne sont pas les meilleures spécifications au monde, mais la tablette commence à seulement 190 $, donc vous en avez pour votre argent. En outre, le véritable argument de vente de l’appareil est le fait qu’il peut remplacer la tablette que vous utilisez dans la cuisine et votre écran intelligent, si c’est ce que vous cherchez à faire.

Vous pourrez récupérer le LSTM10FHD2GWGA – ou le Lenovo Smart Tab M10 si vous voulez le trouver sur Google – à partir d’avril de cette année.

