Lenovo Xiaoxin Air14 2020 sera lancé le 20 février

Lenovo a annoncé qu’il allait organiser une conférence en ligne le 20 février 2020 pour lancer son tout nouveau Lenovo Xiaoxin Air 14. Les sources officielles de Lenovo ont confirmé que le prochain Air 14 de Lenovo serait effectivement lancé ce jour-là.

Produit senior de Lenovo

directeur de la division Tablet PC a déjà partagé l’actualité sur Weibo sur

15 février 2020.

Le tout nouveau Lenovo Xiaoxin Air 14 2020 fonctionnera sur le processeur Intel 10 Core Core 10nm Ice Lake. De plus, le puissant processeur est associé à la mémoire vidéo GeForce MX350 2G. Ce qui frappe dans le nouveau Xiaoxin Air 14, c’est que bien qu’il ne soit pas un ordinateur portable de jeu solide, il est livré avec des ventilateurs de refroidissement spécialement conçus pour les ordinateurs portables de jeu.

Le dernier ordinateur portable de Lenovo est conçu dans un boîtier entièrement métallique. L’écran se compose de 100% sRGB avec gradation CC sans flash, gamme de couleurs élevée avec écran mat FHD IPS. De plus, le notebook sera équipé d’une mémoire 16G DDr4 avec une haute fréquence double canal 3200MHz. Comme mentionné ci-dessus, l’ordinateur portable dispose de ventilateurs de refroidissement de jeu, ceux de 12V à gros volume pour être précis. Les ventilateurs sont équipés d’un système de réglage du refroidissement FN et Q. Ces deux systèmes de refroidissement sont intelligents et statiques.

En termes de puissance de la batterie, le portable Lenovo Xiaoxin Air 14 2020 dispose d’une grande batterie de 56,5 Wh et est livré avec un chargeur PD.

L’empire de Lenovo dans le secteur des PC et des ordinateurs portables s’est développé au fil des ans, et la société elle-même s’est révélée être l’une des meilleures. Au cours des dernières années, les ordinateurs portables Lenovo sont également devenus célèbres, non seulement en raison de leur conception élégante. Tous les ordinateurs portables Lenovo présentent une configuration puissante et leur performance est exceptionnellement élevée. Cela a conduit à sa popularité auprès des utilisateurs.

Certains utilisateurs ont affirmé que le nouveau Xiaoxin Air14 devait avoir des mises à niveau dans son système. Si Lenovo a décidé de mettre à niveau certaines de ses fonctionnalités, la conférence en ligne le révélera sûrement.