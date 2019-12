L'enquête du NYT révèle la facilité avec laquelle les données de localisation des smartphones peuvent être utilisées pour identifier et suivre les individus

Le New York Times a affirmé aujourd'hui avoir obtenu un fichier avec l'emplacement précis de plus de 12 millions de smartphones sur une période de plusieurs mois en 2016 et 2017. Bien que ces données soient anonymisées sur le plan technique, le rapport détaille la facilité d'association de points de données spécifiques à des individus spécifiques. .



À l'aide d'informations accessibles au public, telles que les adresses personnelles, Le New York Times a déclaré qu'il avait facilement identifié et suivi les responsables militaires, les responsables de l'application des lois, les avocats, les employés techniques et autres:

Dans un cas, nous avons observé un changement dans les mouvements réguliers d'un ingénieur Microsoft. Un mardi après-midi, il a visité le campus principal de Seattle d'un concurrent de Microsoft, Amazon. Le mois suivant, il a commencé un nouvel emploi chez Amazon. Il a fallu quelques minutes pour l'identifier comme Ben Broili, un gestionnaire maintenant pour Amazon Prime Air, un service de livraison de drones.

Le rapport explique que les données de localisation sont collectées à partir d'applications de smartphones tierces qui ont intégré des kits de développement logiciel de sociétés de données de localisation comme Gimbal, NinthDecimal, Reveal Mobile, Skyhook, PlaceIQ, etc., ajoutant qu'il est actuellement légal de collecter et de vendre toutes ces informations aux Etats-Unis.

Apple continue de prendre des mesures pour protéger la confidentialité de ses utilisateurs. Dans iOS 13, par exemple, il n'y a plus d'option "toujours autoriser" lorsque des applications tierces demandent à accéder à votre position. Si un utilisateur souhaite accorder à une application un accès continu aux données de localisation, il doit le faire dans Paramètres> Confidentialité> Services de localisation.

Apple exige également que les applications fournissent aux utilisateurs une explication détaillée de la façon dont les données de localisation sont utilisées à l'invite.

Les utilisateurs d'iPhone soucieux de leur confidentialité peuvent mieux se protéger en accédant à Paramètres> Confidentialité> Services de localisation et en désactivant l'accès aux données de localisation pour les applications inutiles, ou en choisissant l'option "tout en utilisant l'application" au minimum. Nous vous recommandons également de consulter les politiques de confidentialité des applications.

Un porte-parole a déclaré qu'Apple n'avait aucun commentaire sur Le New York Times signaler quand contacté par MacRumors.