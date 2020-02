L’enregistrement d’écran est de retour dans Android 11, et cette fois, cela fonctionne réellement

L’enregistrement d’écran est finalement apparu comme une fonctionnalité native dans Android Q / 10 l’année dernière. Malheureusement, il était assez cassé, et Google l’a finalement désactivé (bien que vous puissiez toujours le réactiver). Maintenant, il est de retour dans la nouvelle prévisualisation du développeur Android 11, avec sa propre vignette dans les paramètres rapides, bien que ce soit encore un peu bogué.

Pour le moment, il ne peut pas enregistrer d’audio interne, et il y a un peu de retard entre le déclenchement de l’enregistreur à partir de la bascule Paramètres rapides et son démarrage. Il y a cependant une explication possible à cela. Lorsqu’il est activé manuellement sur Android 10, l’enregistreur d’écran intégré est censé afficher une invite au démarrage qui vous demande si vous souhaitez enregistrer de l’audio et afficher des tapotements sur l’écran pendant l’enregistrement. Cela ne se produit pas sur Android 11 pour nous, et il se pourrait que la boîte de dialogue manquante soit à l’origine du manque d’audio et du retard – peut-être que cela apparaîtra dans une prochaine version.

Si vous appuyez sur cette nouvelle vignette d’enregistrement d’écran, l’invite que vous voyez ci-dessus apparaît. Appuyez sur “Démarrer maintenant” et après un délai de plusieurs secondes, l’enregistrement démarre, une notification persistante apparaît et une icône de notification Chromecast remplie de rouge apparaît dans la barre d’état. La notification en cours propose quelques contrôles: “Stop”, “Pause” et “Annuler”, tous assez explicites. J’ai remarqué que si vous prenez une capture d’écran pendant que l’enregistrement est en cours, elle peut cependant disparaître, supprimant la notification et rendant la notification de capture d’écran indissociable, alors soyez prudent. L’enregistrement peut également être interrompu via la bascule des paramètres rapides.

Woo, enregistrement d’écran intégré.

L’indicateur de taux de rafraîchissement ajouté dans Android 11 semble également être un peu sur écoute pendant l’enregistrement.

Sur la base de cette modification, il semblerait qu’Android 11 permettra enfin à l’enregistreur d’écran intégré que Google nous taquine depuis l’année dernière, et il est probable que ses problèmes restants seront corrigés dans les versions d’aperçu ultérieures. À moins qu’ils ne le désactivent à nouveau, les blogueurs Android comme nous qui ont souvent besoin d’enregistrer du contenu à l’écran seront ravis que les campeurs viennent cet automne.