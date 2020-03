L’ensemble des appareils Samsung bénéficient de la prise en charge officielle HD et HDR Netflix

Plus de trente téléphones et tablettes récents ont été officiellement ajoutés à la liste des appareils compatibles HD de Netflix, avec six nouveaux chipsets également disponibles, et 15 autres appareils prenant en charge le support nommé HDR10. Bien que Netflix soit généralement un peu lent à mettre à jour ses listes de compatibilité, et que plusieurs de celles incluses avaient probablement le support nommé depuis un certain temps, maintenant c’est officiellement officiel.

Les nouveaux ajouts à la liste compatible HD sont juste ci-dessous:

Comprimés

Samsung Galaxy Tab A

Samsung Galaxy Tab A 8.0

Samsung Galaxy Tab A avec S Pen

Samsung Galaxy Tab Active Pro

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Téléphone (s

Samsung Galaxy A9

Samsung Galaxy A10e

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy M10s

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 +

Samsung Galaxy S20 + 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy XCover 4s

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Chipsets

MediaTek MT6768

MediaTek MT6769

MediaTek MT6779

MediaTek MT6785

Qualcomm Snapdragon 865

Samsung Exynos 980

Les appareils compatibles HDR10 ont été mis à jour pour inclure ceux ci-dessous:

Nouveau HDR10

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold 5G

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 +

Samsung Galaxy S20 + 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Sony Xperia 1 II

TCL 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Notez que Netflix a mis à jour cette liste pour inclure certains appareils à venir, comme le TCL 10 Pro et Xperia 1 II, que vous ne pouvez pas encore accrocher.

De loin, la majorité des nouveaux ajouts sont des appareils Samsung. Cela a du sens, étant donné qu’aujourd’hui est techniquement le jour du lancement du Galaxy S20. Cependant, certains appareils plus anciens dans la liste ci-dessus, comme la Note 10+, avaient presque certainement déjà le support indiqué via Netflix. Historiquement, cela peut prendre un peu de temps à l’entreprise pour mettre à jour son site pour tout inclure.