L’entrepôt de téléphonie pour revendeurs d’iPhone du Royaume-Uni fermera les 531 magasins

Le détaillant de téléphones portables de longue date Carphone Warehouse a annoncé qu’il fermerait les 531 de ses magasins autonomes dans les rues principales de la Grande-Bretagne le mois prochain, avec environ 60% du personnel (2 900) prêt à perdre son emploi.

Faisant partie de la même entreprise qui possède Currys PC World, Carphone Warehouse compte 350 mini-magasins dans 305 de ces magasins, mais ceux-ci ne seront pas affectés par les changements.

Les magasins autonomes fermeront leurs portes le 3 avril. Cette décision n’est pas liée à l’épidémie de coronavirus, mais plutôt au résultat de l’évolution du marché mobile, selon la firme.

Le directeur général du groupe, Alex Baldock, a déclaré à BBC News que les clients achetaient de plus en plus en ligne et dans ses grands magasins, qui vendent des ordinateurs et des téléviseurs ainsi que des mobiles.

“Ils ne peuvent pas trouver tout cela dans les petits magasins mobiles qui sont au vingtième de la taille; ils les visitent moins et ces magasins perdent plus d’argent en conséquence”, a-t-il ajouté.

La société affirme que les fermetures représentent environ 8% de sa surface de vente actuelle et que cette décision est “une prochaine étape essentielle” pour faire de son activité mobile une catégorie durable et rentable.

“Nous devons prendre les décisions difficiles pour mettre notre poids derrière les parties de l’entreprise que les clients nous montrent vouloir … c’est avec les grands magasins et c’est en ligne.”

Carphone Warehouse et Dixons Retail ont fusionné en 2017 pour devenir Dixons Carphone, dans le but de repousser la rude concurrence de joueurs Internet comme Amazon. Cependant, la stratégie en ligne n’a pas payé de dividendes et l’entité issue de la fusion a perdu 90 millions de livres sterling par an.

On prévoit que près de 40% du personnel (1 800) touché par les fermetures occupera de nouveaux postes dans l’entreprise, a indiqué le cabinet.

