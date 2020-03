L’épidémie de coronavirus a une doublure d’argent inattendue – .

Le coronavirus (COVID-19) a choqué le monde et continuera de le faire dans un avenir prévisible. La maladie grippale a infecté près de 90 000 personnes dans le monde depuis sa découverte pour la première fois fin décembre. Alors que la Chine signale moins de cas, plusieurs autres zones chaudes sont apparues au cours des dernières semaines, dont l’Italie, l’Iran et la Corée du Sud, où le nombre de cas enregistrés augmente à des taux quelque peu alarmants.

Alors que plus de 45 000 patients se sont rétablis jusqu’à présent, le coronavirus a tué plus de 3 000 patients et a eu un impact sur la vie quotidienne et l’économie mondiale. La production de marchandises en Chine a été arrêtée, car des zones entières ont été mises en quarantaine pour mettre un terme à la propagation du virus. Plusieurs salons professionnels dans le monde ont été annulés, dont le MWC et le Salon de l’auto de Genève, et même les prochains Jeux olympiques d’été risquent d’être annulés. Une façon d’arrêter l’épidémie, en plus de sensibiliser et d’encourager une meilleure hygiène personnelle, est de limiter les déplacements et les rassemblements de personnes. Il s’avère que garder les gens à la maison pendant une quarantaine prolongée, mieux observée dans des endroits comme en Chine, a eu un effet secondaire inattendu sur la qualité de vie dans la région.

Vous savez ce que les gens ne font pas lorsqu’ils sont obligés de rester à l’intérieur pendant une longue période? Ils ne montent pas dans leur voiture pour conduire, et il s’avère que deux mois de voyage réduits ont suffi pour que l’air de la Chine se débarrasse des toxines. C’est une triste doublure argentée, mais de nouvelles images satellites de la NASA et de l’Agence spatiale européenne ont montré “des diminutions significatives du dioxyde d’azote (NO2) en Chine”.

Le changement est “au moins en partie lié au ralentissement économique suite à l’épidémie de coronavirus”, a expliqué la NASA dans un communiqué de presse, montrant les cartes suivantes pour prouver ses conclusions.

Cette image montre une réduction des polluants pendant la majeure partie de février, par rapport aux trois premières semaines de janvier:

La comparaison avec les données de l’année dernière pour la même période est encore plus intéressante. C’est parce que les vacances du Nouvel An chinois ont duré plus longtemps, avec de nombreuses personnes empêchées de voyager pendant la période:

“C’est la première fois que je constate une baisse aussi spectaculaire sur une zone aussi large pour un événement spécifique”, a expliqué Fei Liu, chercheur en qualité de l’air au Goddard Space Flight Center de la NASA. Selon le chercheur, une baisse similaire du NO2 s’est produite dans plusieurs pays au cours de la récession économique qui a commencé en 2008, mais la baisse a été plus progressive. “Cette année, le taux de réduction est plus important que les années précédentes, et il a duré plus longtemps”, a-t-elle déclaré. «Je ne suis pas surpris car de nombreuses villes du pays ont pris des mesures pour minimiser la propagation du virus.»

Cependant, une fois la menace de coronavirus passée, la pollution devrait augmenter en Chine et dans d’autres régions touchées.

Source de l’image: DIVYAKANT SOLANKI / EPA-EFE / Shutterstock

