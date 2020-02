L’épidémie de coronavirus continuera d’avoir un impact sur la production d’iPhone d’Apple en avril

Les retards continus de l’épidémie de coronavirus en Chine feront probablement manquer à Apple son calendrier de production en masse de l’iPhone à bas prix, et les stocks de modèles existants pourraient rester bas jusqu’en avril ou plus, selon de nouvelles informations partagées aujourd’hui par le site japonais Nikkei.

Les fournisseurs d’iPhone, en moyenne, fonctionneraient à une capacité de 30 à 50% à l’heure actuelle, et devraient atteindre leur pleine production, les obstacles qui incluent des pénuries de main-d’œuvre et la logistique des transports doivent être surmontés.

Apple prévoyait de commencer la production de masse sur le prochain iPhone à faible coût en février, mais des sources qui ont parlé à Nikkei ont déclaré que la réalisation de cet objectif était “très difficile” et que la production pourrait être retardée jusqu’en mars.

Les rumeurs actuelles suggèrent qu’Apple prévoit de dévoiler le nouveau ‌iPhone‌ lors d’un événement qui devrait avoir lieu en mars, peut-être le 31 mars, avec Apple, puis la sortie de l’appareil le 3 avril. Bien qu’il y ait des problèmes de production, plusieurs sources ont déclaré que le nouveau ‌IPhone‌ va toujours être lancé à temps.

“Les fournisseurs font de leur mieux pour produire et expédier [cheaper] ‌IPhone‌ dans les quatre semaines. “Le délai ne peut pas être trop long, sinon il affectera la stratégie de vente des nouveaux produits d’Apple au second semestre de cette année”, a déclaré à Nikkei une des personnes qui a une connaissance directe du sujet. espérant que ses fournisseurs produiront 80 millions d’unités d’iPhone au premier semestre 2020, dont 15 millions d’iPhone à bas prix, mais le plan de production de la société est désormais incertain. Apple a déclaré hier qu’il n’atteindrait pas ses objectifs de revenus pour le trimestre de mars en raison en raison de l’approvisionnement limité de l’iPhone et de la faible demande des clients pour les produits Apple en Chine au milieu de l’épidémie.

Les usines chinoises comptent compter sur le retour de plus d’employés au travail dès lundi prochain, à la fin de la période de quarantaine pour ceux qui sont revenus de l’extérieur des provinces. La logistique des voyages serait à l’heure actuelle un «casse-tête majeur», car les fournisseurs doivent changer de chauffeur de camion lorsqu’ils traversent les frontières provinciales en raison des exigences de quarantaine.

Le coronavirus a infecté plus de 73 000 personnes et il y a eu 1 870 décès, principalement en Chine.

