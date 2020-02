L’épidémie de coronavirus pourrait être dévastatrice pour Apple

Nous sommes le 1er février 2020. Selon un rapport à 6 h 02 HE, le nombre de morts de coronavirus est d’au moins 259. À l’échelle mondiale, près de 12 000 personnes seraient infectées. Depuis sa détection dans la ville chinoise de Wuhan, des cas d’infection ont été signalés dans le monde, y compris au Royaume-Uni. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie était une urgence sanitaire mondiale.

Vous vous souvenez peut-être de l’épidémie de Sars qui a éclaté en 2003. Également un coronavirus, Sars a infecté environ 8 100 personnes en huit mois, ce dernier virus a dépassé celui-ci en un seul.

Et ce ne sont que des chiffres officiels, un modèle mathématique a conduit des experts de l’Université de Hong Kong à suggérer que plus de 75 000 personnes pourraient avoir été infectées par le virus à Wuhan. Ne vous y trompez pas, l’épidémie de coronavirus est une tragédie humaine, des vies ont été perdues et peuvent encore continuer à être perdues.

Mais tout est connecté à tout. Cela signifie qu’au-delà de la perte de vies humaines, le coronavirus pourrait s’avérer être un véritable problème pour Apple.

La ville chinoise de Wuhan est une base de fabrication clé dans le pays, un important producteur de panneaux d’affichage. La Chine dans son ensemble est, bien sûr, une puissance manufacturière. C’est le cœur et l’âme de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Mis à part un petit nombre d’usines en Inde et son usine de Texas Mac Pro, Apple fabrique presque tout ce qu’elle vend en Chine. On estime que l’usine en Chine qui réalise l’assemblage final des iPhones emploie 230 000 personnes, soit plus que la population de toutes les villes américaines sauf 83. Les pays voisins, par exemple Taïwan, sont également des maillons clés de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Presque tous les composants nécessaires à l’assemblage final en Chine même sont fabriqués dans des usines à proximité ou dans les pays voisins.

Les problèmes soulevés par l’épidémie de coronavirus sont vastes. Le problème le plus évident et immédiat pour Apple (et toutes les entreprises qui utilisent la Chine comme base de fabrication) est l’impact sur la main-d’œuvre humaine du pays. Si le coronavirus continue à son rythme actuel, l’impact sur la population pourrait être énorme. La province du Hubei, où se situe Wuhan, abrite 60 millions de personnes. La Chine est un vaste pays avec une population énorme, alors même si elle pourrait être en mesure d’absorber l’impact d’une diminution de la main-d’œuvre, il y aura toujours un impact.

Au-delà de la main-d’œuvre, il y a les déplacements et les déplacements. Comme l’a noté un récent rapport Forbes, le problème s’étend bien au-delà de la fabrication à Wuhan. Le virus a frappé lors de la célébration du Nouvel An lunaire en Chine, un moment où la plupart des travaux s’arrêtent et de nombreux citoyens rentrent chez eux pour célébrer. Willy Shih estime que probablement toutes les usines des centres de fabrication côtiers chinois ont des travailleurs qui sont rentrés chez eux à Wuhan pendant les vacances. Comme vous pouvez l’imaginer, la forte densité de population, les conditions de travail étroites et l’hébergement en dortoir constituent des conditions idéales pour la propagation d’un virus. À ce titre, la réouverture de bon nombre de ces usines a été retardée:

Cette année, beaucoup de gens ne reviendront pas à l’heure. De nombreuses entreprises ont déjà annoncé qu’elles retardent la réouverture, et certaines villes ou provinces comme Shanghai et Guangdong ont déclaré aux entreprises qui opéraient là-bas qu’elles ne redémarreraient peut-être pas avant le 9 février. Mais lorsqu’elles reviendront, les gestionnaires devront se demander si leurs travailleurs ont potentiellement été exposés au virus et devront être mis en quarantaine pendant deux semaines. Imaginez un cas encore pire si les porteurs de virus ne sont pas identifiés et sortent de l’usine et infectent les autres. Ce sera un cauchemar.

Apple semble certainement conscient de la perturbation potentielle en cours. Lors de son appel aux résultats mardi, il a publié des prévisions plus larges que la normale pour le deuxième trimestre 2020, des revenus compris entre 63,0 milliards de dollars et 67,0 milliards de dollars. Au cours de l’appel, Tim Cook a répondu à des questions sur l’épidémie et a déclaré ceci:

Comme Luca l’avait mentionné, nous avons une fourchette de revenus plus large que d’habitude pour le deuxième trimestre en raison de la plus grande incertitude. Je vais parler de la chaîne d’approvisionnement et de la demande des clients pour vous donner de la couleur. En ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement, nous avons certains fournisseurs dans la région de Wuhan. Pour tous les fournisseurs, il existe des sources alternatives et nous travaillons évidemment sur des plans d’atténuation pour compenser toute perte de production attendue. Nous avons pris en compte notre meilleure réflexion dans les conseils que nous vous avons fournis. En ce qui concerne les sources d’approvisionnement qui se trouvent en dehors de la région de Wuhan. L’impact est moins clair pour le moment. La réouverture de ces usines après le Nouvel An chinois a été déplacée de la fin de ce mois au 10 février, selon l’emplacement du fournisseur. Et nous avons tenté de tenir compte de ce démarrage retardé grâce à notre plus large éventail de résultats que Luca a mentionnés plus tôt.

Au moment où Cook a déclaré cela, Apple avait annoncé la fermeture d’un emplacement, son magasin Qinqdao dans le pays. Jeudi, ce nombre était passé à trois, car Apple a également fermé des magasins à Nanjing et Fuzhou. Maintenant, depuis le 1er février, Apple a clôturé toute son opération par prudence. Cela signifie tous ses magasins, bureaux corporatifs et centres de contact.

La fermeture de tous ses magasins dans le pays, même pour quelques jours, aura évidemment un gros impact sur le chiffre d’affaires. Apple a déjà limité les voyages d’affaires aux situations “critiques” depuis la semaine dernière, mais avec Apple qui devrait lancer toute une série de nouveaux produits au premier semestre 2020, vous devez supposer que cela pourrait avoir des conséquences plus importantes. . Cela pourrait-il avoir un impact sur les réunions avec les fournisseurs et fabricants? Cela retardera-t-il les décisions à prendre concernant les versions imminentes des produits?

Plus important encore, le passage d’un magasin à trois, à l’ensemble des opérations d’Apple en Chine, montre que la situation est toujours en développement et volatile. Cela prouve que la situation continue de s’aggraver et peut avancer à un rythme que même Apple n’avait pas prévu auparavant.

“Par prudence, et sur la base des derniers conseils d’experts de la santé, nous fermons tous nos bureaux, magasins et centres de contact en Chine continentale jusqu’au 9 février.” Apple ferme toutes ses opérations en Chine continentale.

– Stephen Warwick (@ StephenWarwick9) 1 février 2020

Dans une récente note de Ming-Chi Kuo, il a souligné certains des problèmes plus larges qui pourraient être en jeu au cours des prochaines semaines. Le premier est la baisse de la confiance du marché, avec un impact susceptible d’être ressenti en termes de livraisons d’appareils, les revenus d’Apple, de ses fabricants et fournisseurs de composants en pâtiront probablement. La fortune de nombreuses entreprises de fabrication et de fourniture de composants est inextricablement liée à la fortune d’Apple, et vice versa.

Comme mentionné précédemment, les effets les plus évidents et immédiats du coronavirus se font sentir en termes de pénurie de main-d’œuvre, ce qui pourrait avoir un impact sur l’expédition de nouveaux produits. Kuo affirme que le nouvel iPad Pro, l’iPhone SE 2 et les nouveaux Mac sont tous à risque. Il semble que ce ne soit qu’une référence à la disponibilité, pas des retards de lancement. Cependant, Apple pourrait décider à un moment donné qu’il serait préférable de retarder un produit plutôt que de le lancer sans avoir suffisamment de stock pour le vendre.

Kuo a également noté que les restrictions de voyage mentionnées par Tim Cook pourraient avoir un effet d’entraînement pour les lancements de produits l’année prochaine, car elles pourraient avoir un impact sur le calendrier et la feuille de route des décisions de conception actuellement prises, en particulier en ce qui concerne le premier semestre 2021.

Il est très difficile de trouver du bon dans tout cela. L’année dernière, Apple a été forcé de considérer quelque peu son besoin de diversifier ses opérations de fabrication en raison des inquiétudes suscitées par la guerre commerciale américano-chinoise. À l’époque, Foxconn a déclaré à Bloomberg qu’il avait la capacité de répondre à la demande d’Apple pour iPhone en dehors de la Chine si nécessaire. Cependant, la demande d’iPhone a considérablement augmenté depuis cette déclaration. Des rapports récents au milieu de l’épidémie de coronavirus ont révélé qu’Apple avait augmenté de 10% ses commandes d’iPhone pour le premier semestre 2020. En outre, la question commerciale entre les États-Unis et la Chine était une question de longue haleine. Le coronavirus a explosé rapidement sur la scène mondiale, prenant Apple et ses fabricants par surprise.

Au début de la semaine, Apple semblait clair, compte tenu de ses orientations plus générales pour le T2 et de ses restrictions de voyage, qu’il pouvait s’attendre à une perturbation de ses opérations au cours des semaines et peut-être des mois à venir. Depuis lors, Apple a décidé de fermer toutes ses opérations en Chine jusqu’au 9 février au moins, car l’épidémie de virus continue de se propager. Les analystes et les spectateurs disent depuis plusieurs jours que des perturbations sont probables. Pourtant, la situation continue de s’aggraver, le contraste entre la réponse d’Apple à cette crise en début de semaine, par rapport aux mesures prises en fin de semaine, est révélateur. Nous ne voyons que le début des effets de l’épidémie de coronavirus sur les opérations d’Apple. Pour le bien des vies humaines impliquées, nous devrions tous espérer une résolution rapide de la crise. Pour Apple, cependant, il est probable que faire le point sur le coronavirus et son impact, et se remettre de ses effets, prendra beaucoup plus de temps.

