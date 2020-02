L’épidémie de coronavirus pourrait réduire de moitié les ventes de smartphones en Chine au premier trimestre

Les ventes de smartphones en Chine pourraient être réduites de 50% au premier trimestre 2020 en raison de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur les secteurs de la vente au détail et de la fabrication, selon de nouvelles recherches.

S’adressant à ., la firme de recherche Canalys a déclaré que la fermeture des installations de production et des magasins de détail par Apple et d’autres sociétés technologiques affecterait non seulement les ventes de smartphones, mais affecterait également les lancements de produits prévus pour le premier trimestre de cette année.



“Les lancements de produits prévus par les fournisseurs seront annulés ou retardés, étant donné que les grands événements publics ne sont pas autorisés en Chine”, ont déclaré des chercheurs de Canalys. “Il faudra du temps aux fournisseurs pour modifier leurs feuilles de route de lancement de produits en Chine, ce qui devrait freiner les livraisons de 5G.” Apple ne devrait pas dévoiler un téléphone 5G avant septembre, lorsque la série “iPhone 12” devrait être annoncée. , mais d’autres fournisseurs comme Huawei auraient espéré voir une augmentation des ventes grâce au déploiement du réseau 5G en Chine.

Apple a fermé début février tous ses bureaux, magasins et centres de contact en Chine en raison de l’épidémie de coronavirus qui a pris naissance à Wuhan. Les magasins ne devraient pas rouvrir comme prévu le 10 février en raison de préoccupations persistantes.

Pendant ce temps, le site Zhengzhou de Foxconn, qui est le site de production le plus critique pour l’iPhone 11 et le prochain iPhone à bas prix, connaît des retards importants. L’usine avait initialement prévu de reprendre ses travaux le 2 février, mais cela a été reporté d’au moins une semaine.

Il y a déjà eu plusieurs rapports suggérant que ces fermetures auront un impact sur la production d’appareils Apple, et nous pourrions voir la diminution des fournitures d’appareils et l’allongement des délais d’expédition dans un proche avenir.

Selon un rapport, la capacité d’Apple à respecter l’équilibre offre / demande d’AirPods et d’AirPods Pro est menacée en raison de l’épidémie. Les retards peuvent également affecter le prochain ‌iPhone‌ à bas prix qu’Apple devrait lancer dès mars.

Dans son dernier rapport, l’analyste respecté Ming-Chi Kuo d’Apple a refusé de fournir de nouvelles prévisions d’expédition à la lumière de l’épidémie de coronavirus car “il y a encore beaucoup d’incertitudes”, mais la semaine dernière, il a abaissé de 10% ses prévisions d’expédition d’iPhone de 36 à 40 millions. unités au cours du T1 2020 en raison du coronavirus.

