L’équipe derrière l’épisode de «Little America» «The Manager» discute de l’émission dans une nouvelle vidéo

Apple TV + a partagé une nouvelle vidéo faisant la promotion de la série “Little America”, avec l’équipe créative derrière l’épisode “The Manager” parlant de leur travail.

La vidéo, qui est disponible via la chaîne YouTube d’Apple TV, dure près de deux minutes et met en vedette le producteur exécutif Lee Eisenberg et plus au fur et à mesure que nous allons “Inside the Episode”.

Inspiré des histoires vraies présentées dans Epic Magazine, “Little America” ​​va au-delà des gros titres pour donner vie aux histoires drôles, romantiques, sincères et surprenantes d’immigrants en Amérique. La première saison se compose de huit épisodes d’une demi-heure, chacun avec sa propre histoire unique de différentes parties du monde.