L’équipe Monster Hunter World: Iceborne Capcom publie une vidéo montrant la création de Rajang grâce à la capture de mouvement

Besoin de voir quelque chose d’un peu léger? Capcom vous a couvert, car la société a récemment publié un drôle de regard en coulisses sur le processus de capture de mouvement. Plus précisément, la capture de mouvement pour la remorque Rajang. Vous pouvez jeter un œil à la vidéo amusante ci-dessous. Gardez à l’esprit que c’est en japonais.

– モ ン ス タ ー ハ ン タ ー ワ ー ル ド : ア イ ス ボ ー ン 公式 (@MH_official_JP) 20 janvier 2020

En fin de compte, essayer d’imiter une énorme créature à cornes est plus amusant que vous ne le pensez. Pourtant, la capture de mouvement est un élément essentiel du processus de création de jeux vidéo, il est donc agréable de voir certaines des personnes impliquées ici être mises en évidence.

Monster Hunter World est sorti pour la première fois sur les consoles en janvier 2018, tandis que l’extension Monster Hunter World: Iceborne est devenue disponible sur les consoles en septembre 2019. La version PC de l’extension est également sortie et vous pouvez consulter notre examen de ce port ici. Notre critique, Jordan Palmer, a noté que “Monster Hunter World est un jeu complexe, avec Iceborne relançant considérablement le défi, mais avec de la persévérance et de la pratique, tout le monde peut surmonter cela et devenir accro.”