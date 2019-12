L'équipe secrète d'Apple travaille au développement de la technologie satellite

Une équipe top secrète d'Apple travaille au développement de satellites (via Bloomberg News). L'utilisation la plus probable de ces satellites serait de transmettre des données directement aux appareils.







Le projet Satellite bénéficie du soutien de Tim Cook et de nouvelles recrues

Il n'est pas clair si Apple utiliserait les constellations de satellites existantes ou développerait les siennes. En cas de succès, Apple pourrait contourner les opérateurs sans fil et envoyer des données directement aux appareils.

Il est entendu que le projet bénéficie du soutien du PDG Tim Cook. L'équipe est dirigée par Michael Trela ​​et John Fenwick. M. Trela ​​et M. Fenwick ont ​​précédemment dirigé les travaux de Google sur les satellites et les engins spatiaux. Ils ont quitté l'entreprise en 2017. Ils étudient dans quelle mesure il est possible pour Apple de développer la technologie des satellites depuis son arrivée il y a un an et demi. M. Trela ​​et M. Fenwick relèvent d'un cadre en charge de l'ingénierie iPhone, un subordonné à Dan Riccio, vice-président senior de l'ingénierie matérielle.

Apple a embauché de nouveaux ingénieurs pour l'équipe. Cela inclut l'ingénieur de l'industrie sans fil Matt Ettus, qui aide à diriger l'équipe. De plus, Ashley Moore Williams et Daniel Ellis ont rejoint l'équipe. Mme Williams a travaillé pour la Aerospace Corporation pendant plusieurs années. M. Ellis a rejoint Netflix où il supervisait le réseau de diffusion de contenu du service de streaming.