L’éruption d’un jour sur Amazon vous offre un aspirateur robot Ecovacs de 550 $ pour 199,99 $ – .

Il n’y a pas de pénurie de robots aspirateurs sur Amazon, et il n’y a certainement pas de pénurie d’offres. Cela dit, il est rare que vous voyiez des offres aussi bonnes que celles-ci sur deux des robots aspirateurs les plus populaires du marché.

Dimanche, Amazon organise une fantastique vente Gold Box d’une journée qui réduit deux modèles différents d’aspirateurs robots Deebot d’Ecovacs à leurs prix les plus bas de tous les temps – et nous pourrions ajouter par une large marge. La meilleure des deux offres est sur le modèle haut de gamme, un aspirateur robot premium coûteux qui peut être obtenu aujourd’hui avec une remise massive de 350 $.

L’aspirateur robot ECOVACS DEEBOT 711S est l’un des modèles d’aspirateurs robots les plus puissants jamais fabriqués par Ecovacs, et il est également doté de fonctionnalités intelligentes. Parmi eux, vous trouverez Smart Navi 2.0 Visual Mapping pour une navigation précise dans votre maison, un système de brosse spécial optimisé pour le nettoyage de tapis, une batterie longue durée avec jusqu’à 130 minutes d’autonomie et une fonction de recharge automatique qui ramène le robot à sa base de charge lorsque la batterie est faible.

Le Deebot 711S d’Ecovacs coûte 550 $, mais dimanche seulement, vous pouvez en acheter un pour seulement 199,99 $.

C’est certainement l’accord que nous choisirions entre les deux aspirateurs robots disponibles en vente aujourd’hui dans la Gold Box d’Amazon, mais le deuxième modèle n’est pas en reste. Il s’agit de l’aspirateur robotique DEEBOT 500 ECOVACS à 280 $, qui est en vente aujourd’hui avec une remise de 52% qui le ramène à 134,99 $.

Ce modèle a les mêmes fonctionnalités de contrôle et de planification d’application, la même prise en charge de la commande vocale Alexa et Google Assistant, et les mêmes fonctionnalités de détection d’obstacles et anti-chute que le 711S plus cher. Cependant, il ne dispose pas d’une technologie de navigation avancée et n’a que 110 minutes d’autonomie de batterie, contre 130 minutes sur le modèle amélioré. Il s’agit toujours d’un formidable aspirateur robot, et il était auparavant aussi abordable.

