Les 10 émissions de télévision les plus populaires cette semaine sur tous les principaux services de streaming – .

Avec le dernier épisode de sa première saison dans quelques jours, ce spectacle de Disney + dont tout le monde ne peut pas cesser de parler avec ce personnage secondaire mignon dont l'introduction a brisé Internet écrase toujours sa concurrence en streaming avec facilité. Alors que nous approchons de la finale de la saison du 27 décembre Le Mandalorien, il ne fait que commencer à nous emmener dans un territoire plus sombre, * SPOILERS * nous laissant dans les derniers moments de l'épisode 7 avec le corps carbonisé du personnage de Nick Nolte Kuiil gisant immobile sur le sol (provoquant une tonne de "Is Nick Nolte's Mandalorien personnage mort? », recherches Google et tweets associés) ainsi qu'une théorie aberrante selon laquelle« Baby Yoda »pourrait être… diabolique? Ou, à tout le moins, dangereux? (Vous avez tous vu le petit gars réagir de manière excessive et essayer d'étouffer le personnage de Gina Carano, non?)

Quoi qu'il en soit, il est clair que cette première série Star Wars en direct – qui se trouve également être la série exclusive Disney + la plus regardée et la plus regardée – se prépare à conclure sa première saison dans un style dramatique, comme les soldats transportant Baby Yoda fait courir ses vélos de vitesse vers le personnage bien gardé de Giancarlo Esposito, Moff Gideon, dont les intentions semblent incontestablement inquiétantes. Ce qui nous amène à une prédiction dont l'évidence devrait être assez évidente: à peu près chaque semaine que nous suivons les émissions les plus diffusées sur tous vos services préférés depuis le lancement de Disney +, Le Mandalorien a été en haut ou près du haut de la liste. Une tendance qui se poursuivra sans doute la semaine prochaine, avant la finale.

Comme toujours, notre liste provient de l'équipe du moteur de recherche de streaming Reelgood, qui étudie le comportement et les préférences de ses millions d'utilisateurs pour classer leur série de streaming la plus regardée de semaine en semaine.

La liste complète, que vous consultez ci-dessous, comprend également une pépite intéressante cette fois-ci que les yeux d'aigle parmi vous repèreront. Aucune des séries que vous noterez ci-dessous n'est une propriété Netflix. Il sera intéressant de voir les résultats la semaine prochaine, cependant, lorsque le début de la première saison de Le sorceleur se reflète dans les nouvelles données – Le sorceleur ayant été une série très attendue considérée dans certains cercles comme la tentative de Netflix Jeu des trônes de sa propre.

Sans plus tarder, voici le récapitulatif de la semaine de la série de streaming la plus regardée de l'équipe Reelgood (avec les données couvrant le 12 décembre au 18 décembre):

Le Mandalorien Batwoman Rick et Morty Harley Quinn Watchmen Bord intérieur La merveilleuse Mme Maisel Ses matériaux sombres Vikings Mr. Robot

