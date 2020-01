Les 10 émissions les plus chaudes de cette semaine sur Netflix et vos autres streamers préférés – .

Gillian Anderson aime raconter l’histoire qu’elle a jeté à l’origine le script qu’elle a obtenu pour le drame pour adolescents à succès de Netflix, Sex Education, à la poubelle après avoir lu seulement une petite partie du premier épisode. Pour promouvoir la deuxième saison de la série, qui a débuté ce mois-ci sur Netflix, elle rend hommage à son partenaire (Peter Morgan, le créateur de The Crown de Netflix) pour l’avoir pêché hors de la poubelle et lui avoir demandé de jeter un second regard, insistant sur le fait que le rôle de la sexothérapeute professionnelle de l’émission lui conviendrait parfaitement. “Il ne cesse de me rappeler”, a plaisanté Anderson à Entertainment Weekly, “que le succès de tout cela est à lui.”

Parmi les faits saillants de la saison 2 de l’émission, selon Netflix, le fils de son personnage, Otis, doit maintenant comprendre comment progresser avec sa petite amie tout en gérant sa relation tendue avec Maeve. Pendant ce temps, Moordale Secondary se trouve en proie à une épidémie de Chlamydia, soulignant la nécessité d’une meilleure éducation sexuelle à l’école – tandis que de nouveaux enfants viennent également en ville qui finissent par contester le statu quo. Déjà, cette saison contient des scènes inoubliables dont les fans raffolent en ligne, c’est l’une des raisons pour lesquelles notre dernier décompte hebdomadaire a déterminé que cette émission était la série de streaming la plus populaire de la semaine.

Comme toujours, l’équipe du moteur de recherche de streaming Reelgood nous a fourni un aperçu de ce que leurs millions d’utilisateurs regardent le plus, à travers les principaux services de streaming. Et pour la semaine du 16 au 22 janvier, l’éducation sexuelle a en fait battu The Witcher – dont la popularité a été si dominante depuis ses débuts sur Netflix en décembre que le streamer a en fait déclaré ces derniers jours que sa saison inaugurale avait marqué le plus grand nombre de téléspectateurs pour Netflix. Série originale, jamais.

Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous – qui, encore une fois, est un classement des émissions les plus chaudes et les plus regardées en ce moment sur une variété de services de streaming. Et pourtant, il convient de souligner que Netflix domine le Top 5, avec quatre de ces cinq listes (The Outsider de HBO, basé sur un roman de Stephen King du même, complétant le top cinq).

Voici la liste complète des émissions les plus chaudes de cette semaine:

Éducation sexuelle

Le sorceleur

Messie

VOUS

L’étranger

Vikings

Batwoman

Le bon endroit

Rick et Morty

Le Mandalorien

