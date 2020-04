Les 10 émissions Netflix les plus en vogue sur la liste de quarantaine de tout le monde en ce moment – .

La liste des émissions les plus regardées de Netflix cette semaine comprend un mélange de familier et de nouveau, avec des émissions comme Tiger King toujours en tête de liste avec des favoris mondiaux acclamés par la critique comme Money Heist.

La liste des nouveautés sur Netflix provient actuellement des données partagées avec . par l’équipe du service de moteur de recherche en streaming Reelgood.

L’une des séries Netflix les plus populaires dans le monde en ce moment – non, nous ne sommes pas sur le point de faire la énième référence à la série docu sur l’homme tigre fou dont le visage rayonnant est devenu une présence omniprésente sur Internet – est une langue espagnole émission qui en est à sa quatrième saison et a remporté à peu près tous les prix qu’une émission de télévision peut remporter dans son pays d’origine. L’émission est Money Heist, ou La Casa de Papel, et ce drame sur un groupe de criminels de carrière qui ont décidé de réaliser un vol de banque épique est devenu l’émission en anglais non anglaise la plus populaire de l’histoire de Netflix, selon le streamer.

L’émission, qui vient de sortir sa quatrième saison sur Netflix, est si populaire qu’elle est également montée à un statut raréfié que toutes les émissions de télévision ne peuvent pas atteindre: elle a engendré d’innombrables mèmes Internet, et la police de Mumbai s’est même tournée vers une citation d’un personnage dans l’émission (Le professeur) pour réprimander les contrevenants du verrouillage des coronavirus là-bas (“Alors, pourquoi ne pas oublier le bon sens?”). Tout cela pour dire que Money Heist était sans surprise l’émission la plus regardée sur Netflix dans notre classement le plus récent des émissions les plus en vogue que les clients des streamers se sont excités en quarantaine.

L’équipe du moteur de recherche en streaming Reelgood, comme toujours, suit le comportement et les modèles de surveillance des plusieurs millions d’utilisateurs qui comptent sur son service, et pour la semaine du 3 au 9 avril, les meilleurs spectacles comprenaient des noms prévisibles comme (soupir, celui-ci restera un certain temps) Tiger King: Murder, Mayhem and Madness – et, dans ce sens, si vous ne vous êtes toujours pas rassasié de Joe Exotic et de toute la folie résultant de ses escapades, Netflix a ajouté un épisode de plus à la série ces derniers jours, un après-show de style épilogue comprenant des interviews animées par Joel McHale.

Au-delà des noms familiers supplémentaires sur la liste des titres Netflix de cette semaine, tout le monde s’énerve tout en restant à la maison, y compris des émissions comme Stranger Things, Sex Education et Breaking Bad, je voudrais souligner une fois de plus un drame coréen que la plupart d’entre vous probablement pas entendu parler, mais qui a reçu des critiques élogieuses du public mondial – Crash Landing on You, un drame que Netflix a heureusement repris et qui se concentre sur une héritière sud-coréenne qui se retrouve accidentellement à travers la frontière en Corée du Nord, où un beau le garde la capture… et vous pouvez imaginer ce qui se passera ensuite. C’est l’une des émissions de télévision les plus agréables que j’ai jamais vues, et elle a tout, de la romance à l’action en passant par le drame, ce qui signifie qu’elle devrait facilement plaire à presque n’importe qui. Je vais certainement faire ma part pour le garder sur cette liste, étant donné que je suis sur le point de plonger pour un rewatch. C’est si bon.

Liste des titres les plus regardés cette semaine sur Netflix, classés par Reelgood:

Money Heist

Tiger King: meurtre, chaos et folie

Crash atterrissant sur vous

Ozark

Choses étranges

Élite

Peu orthodoxe

Éducation sexuelle

Breaking Bad

Les morts qui marchent

