Les 10 films les plus chauds que tout le monde diffuse en ce moment – est votre favori sur la liste? – .

Autant le président Trump aime tirer sur les côtés et peser sur les grands sujets culturels du moment où il a le sentiment que la direction n’est pas suffisamment pro-américaine, il était probablement inévitable qu’il intervienne à un moment donné sur The Academy of Motion. Picture Arts and Sciences décernant cette année l’Oscar du «Meilleur film» à Parasite. C’est le film, comme tout le monde le sait probablement, qui a marqué l’histoire plus tôt ce mois-ci en devenant le premier film non anglophone des 92 ans des Oscars à remporter le premier prix de la soirée. Le film, réalisé par Bong Joon-ho, est une comédie noire et une satire qui se concentre sur la guerre de classe, et il y a toujours une telle demande refoulée pour le film qu’il a été remasterisé numériquement et est de retour dans les théâtres pour une course IMAX d’une semaine .

Bien sûr, le président Trump ne l’a pas. Lors d’un rassemblement de campagne au Colorado, le président a déchiré Parasite ainsi: “Au fait, à quel point les Academy Awards ont-ils été mauvais cette année?” demanda-t-il à la foule de façon rhétorique, en entrainant un chœur de huées. «Le gagnant est un film de Corée du Sud. Qu’est-ce que c’était que ça? Nous avons assez de problèmes avec la Corée du Sud, avec le commerce. Et après tout ça, ils leur donnent le meilleur film de l’année? »

Le studio qui a distribué Parasite aux États-Unis a depuis lors répondu à la colère du président, avec un commentaire laconique et boursouflé sur Twitter:

Comme nous l’avons noté ci-dessus, entre-temps, non seulement la demande pour la sortie en salles du film a-t-elle à peine diminué. Parasite reste également le film en streaming le plus populaire de la semaine encore une fois, en regardant les films que les gens regardent le plus en ce moment dans tous les principaux services de streaming. C’est selon l’équipe de Reelgood, le moteur de recherche en streaming qui, chaque semaine, nous donne un aperçu du contenu le plus chaud en ce moment avec les millions d’utilisateurs du service (en fonction de leurs préférences et des données de visualisation).

Sans surprise, les films qui ont attiré le buzz des Oscars sous une forme ou une autre figurent à nouveau en tête de la liste de cette semaine – avec Once Upon a Time… in Hollywood et Knives Out qui complètent le trio de tête, après Parasite. La liste complète, que vous pouvez consulter ci-dessous, couvre la semaine du 13 au 19 février, et une autre chose qui ressort de la lecture des titres ci-dessous est qu’environ un tiers d’entre eux sont des originaux de Netflix (Marriage Story, The Irishman, et à tous les garçons: PS, je t’aime toujours). C’est le résultat du fait que Netflix essaie de plus en plus d’apporter ses contenus originaux (qu’il est utilisé pour devenir une centrale télévisuelle avec des émissions exclusives comme Stranger Things et Narcos) du côté des longs métrages de l’équation et finalement devenir plus d’un studio de cinéma quasi hollywoodien à part entière. Un changement qui sera certainement fascinant à regarder se dérouler.

En attendant, la liste complète des films en streaming les plus en vogue cette semaine comprend:

Parasite

Il était une fois… à Hollywood

Couteaux sortis

Début

Histoire de mariage

L’Irlandais

Le Chevalier Noir

À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore

Jojo Rabbit

3 idiots

