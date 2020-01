Les 10 meilleures émissions et films de science-fiction sur Hulu que vous pouvez diffuser en ce moment

Hulu a lentement étendu son catalogue, ce qui est une bonne nouvelle pour les fans de films et d’émissions de science-fiction. Le service de streaming n’était autrefois qu’un Netflix plus abordable, mais de nos jours, les émissions Hulu Original ont largement nivelé le terrain de jeu, et il semble obtenir de nouveaux films beaucoup plus rapidement. En ce qui concerne la science-fiction sur Hulu, il existe de nombreuses options. Des films de science-fiction classiques aux émissions primées de Hulu Original, il y a plus qu’assez d’options pour obtenir votre dose de science-fiction.

Nous avons divisé la liste en meilleurs émissions de science-fiction et meilleurs films de science-fiction sur Hulu. Vous êtes sûr de trouver quelque chose à regarder, alors continuez à lire!

Note de l’éditeur: Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure que des films et des émissions de science-fiction partiront et que d’autres nouveaux arrivants feront leurs débuts sur Hulu.

Meilleurs spectacles de science-fiction sur Hulu

1. Le conte de la servante

Ce Hulu Original est non seulement l’un de ses meilleurs, mais aussi l’un des plus réussis. La première saison de Handmaid’s Tale a remporté huit Primetime Emmys et plusieurs Golden Globe Awards et, à bien des égards, a été la première émission à mettre Hulu Originals sur le radar. La saison trois a commencé en juin 2019.

Le spectacle se déroule dans une nouvelle Angleterre dystopique proche de l’avenir, où des chefs religieux ultra conservateurs ont pris le relais. Les droits des femmes ont été effacés et leur rôle dans la société a été réduit à celui des Marthas, qui effectuent des tâches ménagères typiques, et des servantes, dont le seul but est de porter des enfants pour leurs maîtres. Il est basé sur le roman classique de Margaret Atwood de 1985, et il s’éloigne des tropes de genre standard, ce qui en fait l’un des meilleurs spectacles de science-fiction de Hulu.

2. Firefly

Si vous recherchez une action de science-fiction plus standard, Firefly de Joss Whedon sera à votre portée. Si vous ne l’avez pas déjà vu, le western cowboy de l’espace 2002 peut être diffusé dans son intégralité sur Hulu. Il a été annulé sans cérémonie lors de sa première saison, mais il reste un favori des fans. Le film, Serenity, peut également être diffusé sur Hulu et rattache quelques bouts de la série.

Firefly suit l’équipage du capitaine Mal Reynolds à bord d’un vaisseau spatial de classe Firefly. Contrairement à d’autres spectacles du genre, il se déroule dans un avenir multiculturel, où les cultures orientales et occidentales s’entrelacent. Des disparités importantes existent encore entre riches et pauvres, et la décision de se concentrer sur ces derniers le rend d’autant plus intéressant.

3. 11.22.63

James Franco joue dans une autre série de science-fiction Hulu Original, cette fois basée sur un roman de Stephen King du même nom. L’émission se déroule sur huit épisodes, qui sont tous disponibles en streaming maintenant sur Hulu.

11.22.63, comme son nom l’indique, se concentre sur l’assassinat de JFK. Un professeur de lycée ordinaire est chargé de voyager dans le temps pour empêcher le meurtre d’avoir lieu, ce qui s’avère plus difficile qu’il ne pourrait l’imaginer.

4. Stargate SG-1

Si vous cherchez une émission de science-fiction sur Hulu pour regarder la frénésie, Stargate SG-1 est une excellente option. Avec les 10 saisons et 214 épisodes disponibles, vous devriez avoir plus qu’assez de contenu pour vous occuper.

Stargate SG-1 concerne une technologie extraterrestre appelée Stargate, qui peut voyager dans des régions inconnues de l’espace. La plupart des espèces exotiques sont moins qu’amicales, donc toute l’opération est dirigée par le gouvernement des États-Unis et l’Air Force. Les thèmes de l’Égypte ancienne se retrouvent dans cette série de science-fiction classique.

5. 12 singes (série)

Librement inspiré du film de 1995, 12 Monkeys est une émission de science-fiction diffusée à l’origine sur le réseau SyFy. Les quatre saisons et les 47 épisodes sont maintenant disponibles sur Hulu.

La série se concentre sur deux étrangers chargés de voyager dans le temps pour arrêter un événement cataclysmique. Une peste mortelle anéantira plus de 90% de la planète à moins qu’elle ne puisse l’arrêter à temps.

Meilleurs films de science-fiction sur Hulu

1. Annihilation

Nous lançons notre liste des meilleurs films de science-fiction sur Hulu avec ce film de 2018 avec Natalie Portman. L’anéantissement a peut-être été un flop au box-office, mais c’est toujours un excellent film.

Le film suit le biologiste et vétéran militaire Lena alors qu’elle est chargée d’explorer une mystérieuse anomalie appelée Shimmer. À l’intérieur, les animaux et autres formes de vie se sont rapidement transformés en terribles bêtes. La zone s’agrandit chaque jour, menaçant d’engloutir les villes voisines à moins que son équipe ne trouve un moyen de l’arrêter.

2. Akira

Akira est l’un des films d’animation les plus célèbres de tous les temps, et pour cause. Ce film d’action de science-fiction cyberpunk est sorti pour la première fois en 1988 et s’est depuis révélé très influent sur le genre.

Situé dans un avenir lointain de 2019 (ok, peut-être pas si éloigné), Akira suit l’histoire de Kaneda, le chef d’un gang de motards local. Quand un de ses amis acquiert soudain des pouvoirs télépathiques, c’est à Kaneda de le protéger des forces gouvernementales qui veulent profiter de ses capacités surnaturelles et de le protéger de lui-même.

3. Brightburn

Lorsque vous pensez à un enfant d’une autre planète qui s’écrase sur terre, un héros très spécifique vient à l’esprit. Mais ce n’est pas l’histoire de Superman. Dans ce film, l’extraterrestre a du mal en lui, et ça démange de sortir.

L’histoire se déroule dans une petite ville nommée Brightburn, Kansas. Le couple qui a découvert l’accident (et l’enfant à l’intérieur du navire) prévoit de mener une vie normale avec leur enfant, mais des problèmes surviennent à mesure que Brandon grandit. Maintenant, la famille et la ville doivent faire face à une nouvelle menace.

4. 28 jours plus tard

Ce film de science-fiction sur Hulu est l’un des meilleurs films de zombies que vous puissiez trouver. Un groupe de militants des droits des animaux s’introduit dans un laboratoire scientifique où les expérimentations animales sont courantes. Bien qu’ils aient été avertis par les scientifiques, ces militants ont rapidement constaté que la libération de ces animaux était une horrible erreur, car ils sont porteurs d’un virus qui provoque la «rage».

Londres (et peut-être le reste du monde) est infestée de zombies. Un gars du nom de Jim se réveille d’un coma 28 jours plus tard pour trouver la ville complètement épuisée et vide. Il est sauvé par d’autres survivants, qui l’emmènent dans une aventure qui mettra à l’épreuve leur intelligence, leurs capacités de survie et leur confiance.

5. Aquaman

Jason Momoa joue dans le film de science-fiction Aquaman en tant que Arthur Curry, mais son identité n’est pas aussi claire dans le film. Il découvre qu’il n’est qu’à moitié humain. L’autre moitié? De l’Atlantide! Non seulement cela, mais il est l’héritier légitime d’être roi.

Dans sa quête, il découvrira s’il est digne d’un tel titre. Bien sûr, il a des ennemis prêts à faire tout ce qu’il faut pour l’arrêter. Ce film est bourré d’action et d’une quantité saine de poses à couper le souffle de Momoa. Si vous regardez ce film pour l’histoire, c’est très bien aussi!

Voilà pour notre liste des meilleurs films de science-fiction sur Hulu! Nous mettrons à jour cet article avec de nouveaux films et émissions une fois qu’ils seront lancés sur le réseau de diffusion en continu.

