Les 10 meilleures offres de dernière minute d'Amazon qui arrivent toujours avant Noël – .

Nintendo Switch

Jouez à votre façon avec la console de jeu Nintendo Switch. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, en solo ou avec des amis, la console Nintendo Switch est conçue pour s'adapter à votre vie. Connectez votre Nintendo Switch pour profiter des jeux HD sur votre téléviseur. Vous partez? Débranchez simplement votre console et continuez à jouer en mode portable

Ce modèle comprend une autonomie d'environ 4,5 à 9 heures

La durée de vie de la batterie dépend des jeux auxquels vous jouez. Par exemple, la batterie durera environ 5,5 heures pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild (jeux vendus séparément)

Numéro de modèle HAC 001 (01)

Ring Video Doorbell 2 avec Echo Show 5

Ce pack contient Ring Video Doorbell 2 et Echo Show 5.

Connectez votre sonnette Ring à Alexa puis activez les annonces pour être alerté lorsque votre sonnette est enfoncée ou qu'un mouvement est détecté. Parlez aux visiteurs via des appareils Echo compatibles en disant «Alexa, parle à la porte d'entrée».

Vous permet de voir, d'entendre et de parler aux visiteurs depuis votre téléphone, votre tablette et votre PC.

Envoie des alertes dès qu'un mouvement est détecté ou lorsque les visiteurs appuient sur la sonnette.

Alimenté par la batterie rechargeable ou se connectant aux fils de la sonnette pour une charge constante.

Vous permet de vous enregistrer à tout moment sur votre propriété avec la vidéo à la demande Live View.

Comprend une protection contre le vol à vie: si votre sonnette est volée, nous la remplacerons gratuitement.

Echo Dot (3e génération)

Rencontrez Echo Dot – Notre enceinte intelligente la plus populaire avec un design en tissu. C'est notre enceinte intelligente la plus compacte qui s'intègre parfaitement dans les petits espaces.

Amélioration de la qualité des haut-parleurs – Meilleure qualité des haut-parleurs que Echo Dot Gen 2 pour un son plus riche et plus fort. Associez-le à un deuxième point d'écho pour un son stéréo.

Contrôle vocal de votre musique – Écoutez des chansons d'Amazon Music, Apple Music, Spotify, Sirius XM et autres.

Prêt à aider – Demandez à Alexa de jouer de la musique, de répondre à des questions, de lire les actualités, de vérifier la météo, de définir des alarmes, de contrôler des appareils domestiques intelligents compatibles, etc.

Contrôle vocal de votre maison intelligente – Allumez les lumières, réglez les thermostats, verrouillez les portes et plus encore avec des appareils connectés compatibles.

Connectez-vous avec les autres – Appelez presque n'importe qui en mode mains libres. Passez instantanément dans d'autres pièces de votre maison ou faites une annonce dans chaque pièce avec un appareil Echo compatible.

Alexa a des compétences – Avec des dizaines de milliers de compétences et de comptage, Alexa devient toujours plus intelligente et ajoute de nouvelles compétences telles que le suivi de la condition physique, les jeux, etc.

Conçu pour protéger votre vie privée – Construit avec plusieurs couches de protections et de contrôles de confidentialité, y compris un bouton d'arrêt du microphone qui déconnecte électroniquement les microphones.

Apple AirPods 2

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé sans fil à l'aide d'un tapis de charge compatible Qi ou à l'aide du connecteur Lightning

Prolongateurs de portée Wi-Fi TP-Link

Étendez la portée de votre Wi-Fi, compatible avec n'importe quel routeur / passerelle / point d'accès (2,4 GHz 300 Mbps / 5 GHz 433 Mbps)

Les voyants lumineux intelligents aident à fournir un placement optimal; Doit être installé entre le routeur et la zone souhaitée

Facile à installer Découvrez des connexions stables pour tout type d'applications telles que les points de vente au détail, Internet, les jeux, les téléphones mobiles, Alexa, l'écho et plus encore

Une mise à niveau de son prédécesseur le RE200. Le RE220 fournit des fonctionnalités cloud et une gestion à distance, la sélection de chemin adaptatif, choisit le meilleur chemin entre le répéteur et le routeur)

Le port Fast Ethernet (10 / 100M) connecte les appareils câblés à votre réseau pour une connexion haut débit

TP Link est le premier fournisseur mondial de Wi-Fi grand public pendant 7 années consécutives selon le rapport IDC T2 2018

Si vous rencontrez des problèmes pendant ou après l'installation, veuillez nous contacter; TP Link offre un support technique gratuit de 2 ans et 24/7

Seuls les produits expédiés et vendus par ou auprès de vendeurs agréés (demander une lettre d'autorisation) sont éligibles et support.

Ouvre-porte de garage intelligent MyQ

NOUVEAU! LIVRAISON GRATUITE EN GARAGE AVEC KEY BY AMAZON Les membres Prime dans certaines zones peuvent s'inscrire avec le hub de garage intelligent myQ pour obtenir des colis Amazon en toute sécurité directement dans leur garage, il suffit de lier votre compte myQ dans l'application Key

COMMANDE DE GARAGE INTELLIGENTE Ouvrez et fermez votre porte de garage de n'importe où avec votre smartphone via l'application myQ

NOTIFICATIONS INTELLIGENTES Recevez des alertes lorsque votre porte de garage s'ouvre ou se ferme en temps réel en configurant des notifications personnalisées idéales pour les familles occupées qui vont et viennent de la maison par le garage

UNIVERSEL – Fonctionnalité facile à ajouter pour améliorer votre ouvre-porte de garage existant. Fonctionne avec toutes les grandes marques d'ouvre-portes de garage fabriquées après 1993 et ​​dotées de capteurs de sécurité standard

EXIGENCES nécessaires pour démarrer – un routeur avec une fréquence Wi-Fi de 2,4 gigahertz, un routeur avec 802.11 B / G / N, un routeur à moins de 50 pieds. du MyQ Smart Garage Hub (plus de détails dans le manuel d'utilisation PDF)

CONFIGURATION SIMPLE L'installation sans fil avec des instructions simples étape par étape fournies dans l'application myQ signifie que vous pourrez profiter du contrôle intelligent du garage en quelques minutes

ACCÈS INVITÉ Invitez en toute sécurité jusqu'à trois personnes à contrôler votre garage avec la fonction d'invité myQ (Remarque: Non destiné aux clients de moins de 13 ans)

Roav Viva par Anker

Alexa Inside: le service vocal d'Amazon vous offre un contrôle vocal complet dans votre voiture. Dites simplement le mot pour obtenir un itinéraire, écoutez des livres audio d'Audible, magasinez en ligne, écoutez de la musique, etc. via Bluetooth, Carplay ou Android Auto. (Remarque: la transmission FM, AUX et Spotify ne sont pas prises en charge.)

Charge à grande vitesse: deux ports de charge équipés de la technologie exclusive PowerIQ d'Anker offrent des vitesses de charge incroyables au conducteur et au passager. Qualcomm Quick Charge non pris en charge.

Prise en charge de la communication Alexa: appels, messagerie, accueil et annonces, le tout en mains libres.

Ce que vous obtenez: Roav VIVA, manuel d'utilisation, guide de démarrage rapide, carte heureuse, garantie de 12 mois et notre service client amical. (Remarque: Roav VIVA est compatible avec les smartphones iOS et Android.)

Remarque: veuillez vérifier les dimensions de l'espace entourant l'allume-cigare de votre voiture pour voir si VIVA conviendra avant l'achat. Si votre VIVA ne peut pas être branché ou a des problèmes de connexion Bluetooth, retournez-le pour un remboursement complet dans les 30 jours suivant l'achat. Veuillez vérifier la liste des modèles de voitures inadaptés auxquels VIVA est incompatible avec dans le Guide de l'utilisateur figurant dans la section Spécifications techniques ci-dessous. Si vous avez d'autres problèmes, contactez-nous via Live Chat dans l'application.

Offres de Roku

Nouveau! Disney + et Apple TV sont désormais en streaming sur tous les appareils Roku

Sans fil qui tient la distance: salle de jeux au sous-sol? Soirée cinéma dans la cour? Amenez-les. Le récepteur sans fil longue portée vous offre jusqu'à 4x la portée et un signal plus puissant pour une diffusion fluide même dans les pièces plus éloignées de votre routeur

Qualité d'image exceptionnelle: profitez de vos émissions préférées avec des détails et une clarté étonnants. Que vous diffusiez en HD, 4K ou HDR, vous profiterez d'une qualité d'image optimisée pour votre téléviseur avec une résolution nette et des couleurs vives.

Des tonnes de puissance, des tonnes de plaisir: accrocheur et réactif, vous diffuserez facilement vos favoris – des films et séries sur Apple TV, Prime Video, Netflix, aux alternatives de câble comme Sling, profitez de la télévision la plus parlée sur des milliers de canaux

Plus besoin de jongler avec les télécommandes: allumez votre téléviseur, ajustez le volume, coupez le son et contrôlez votre diffusion en continu avec une seule télécommande: utilisez votre voix pour rechercher rapidement entre les chaînes, activer les sous-titres et bien plus en une touche

La configuration est un jeu d'enfant: branchez-la, connectez-vous à Internet et commencez à diffuser – c'est aussi simple que cela

Écoute privée sur mobile: utilisez l'application mobile gratuite Roku pour augmenter le volume de vos émissions sans déranger la maison

Divertissement sans fin: diffusez ce que vous aimez, y compris la télévision gratuite, les actualités en direct, les sports et plus encore; Ne manquez jamais les événements dont on parle le plus, les émissions primées, les derniers succès de superproductions et bien plus encore. Il est facile de diffuser ce que vous aimez et de réduire les factures de câble

Sony WF-1000XM3 Écouteurs véritablement sans fil à réduction de bruit

Élimination du bruit à la pointe de l'industrie avec le processeur d'annulation de bruit HD QN1e

Le traitement du signal audio 24 bits offre une qualité sonore considérablement améliorée

Autonomie de la batterie jusqu'à 24 heures avec étui de transport (avec 10 minutes de charge rapide pour 90 minutes de temps de jeu)

Conception véritablement sans fil avec transmission Bluetooth L / R simultanée ininterrompue

L'écoute intelligente grâce au contrôle adaptatif du son passe automatiquement en mode son ambiant en fonction de votre activité

Le mode d'attention rapide et la détection de port rendent les conversations sans effort. Réponse en fréquence (communication Bluetooth): 20 Hz – 20 000 Hz

N la boîte: étui de chargement, écouteurs triple confort (S, M, L × 2) longs écouteurs en caoutchouc de silicone hybride (inoxydable, S, M, L × 2), carte, mode d'emploi, guide de référence, câble USB de type C (environ .20cm)

