Les 10 meilleurs emplois pour gagner de l’argent supplémentaire

L’économie n’est pas à son meilleur et un seul emploi peut ne pas suffire à en maintenir un à flot. Pour joindre les deux bouts, il faut souvent ramasser une bousculade latérale. L’essor d’Internet et les progrès de la technologie ont fait exploser l’économie des concerts.Nous vous parlons donc aujourd’hui des meilleurs emplois que vous pouvez faire pour gagner de l’argent supplémentaire.

Les meilleurs jobs de bousculade:

Qu’est-ce qu’un travail secondaire?

L’agitation latérale signifie exactement ce que le nom implique; il s’agit d’un travail que vous faites pour obtenir de l’argent supplémentaire, en plus de votre principale source de revenu. Les emplois secondaires sont bons pour quiconque a du mal à vivre de son revenu actuel (ou de son manque). Un récent sondage de Bankrate nous indique qu’un tiers des employés de côté font cela juste pour couvrir leurs dépenses de base.

Bon nombre des meilleures activités secondaires énumérées ici peuvent également être des emplois à temps plein. Prendre en charge plusieurs bousculades latérales, par opposition à un seul travail, est devenu beaucoup plus populaire. Cela peut accorder aux travailleurs la liberté de travailler selon leurs propres conditions et leur propre temps, tout en leur donnant la liberté de poursuivre d’autres objectifs.

Un musicien en difficulté pourrait facilement affronter l’un de ces meilleurs trucs de côté le jour et s’entraîner avec le groupe la nuit. Les concerts secondaires peuvent également aider les étudiants à joindre les deux bouts au collège, et le fait de manquer quelques jours pour étudier à mi-parcours ne leur causera aucun problème avec un patron. De plus, ceux qui se retrouvent soudainement au chômage peuvent affronter ces tracas pour survivre jusqu’à ce qu’ils trouvent quelque chose de stable. Ce ne sont que quelques exemples de la façon dont les meilleurs travaux de dépannage peuvent être bénéfiques.

1. Partage de covoiturage

Uber

Le covoiturage est devenu un concert populaire, et ce n’est pas une surprise étant donné les avantages et la liberté qu’il offre. Les applications de covoiturage vous permettent de conduire des personnes d’un point A à un point B, devenant essentiellement leur transport privé ou leur taxi personnel. C’est un service dont beaucoup ont besoin, et même s’il ne paie pas vos factures (sauf si vous travaillez des heures folles), il peut vous procurer l’argent supplémentaire dont vous avez besoin.

Les applications de covoiturage les plus populaires sont Uber et Lyft. Vous pouvez consulter leurs sites Web pour en savoir plus sur le système et vous inscrire pour conduire pour ces applications.

2. Livraison de nourriture

Uber

Ceux qui préfèrent ne pas avoir d’étrangers au hasard entrant et sortant de leur véhicule toute la journée peuvent choisir de devenir chauffeurs-livreurs. Cela pourrait également être un meilleur pari pour ceux qui ont des voitures légèrement plus anciennes ou des véhicules qui ne répondent pas aux exigences minimales du covoiturage. La meilleure partie est que vous n’avez peut-être même pas besoin d’une voiture, car ce service peut être fourni à l’aide d’un scooter, d’une moto ou d’un vélo (vérifiez les exigences par service).

La livraison de nourriture et d’autres articles demande plus de main-d’œuvre. Le travail nécessite d’aller dans les magasins et de faire des achats pour les autres (principalement de la nourriture). Tout est fait via une application et tous les services ont des cours éducatifs pour commencer votre nouveau concert. Les meilleurs bousculades latérales sur le marché de la livraison sont Uber Eats et Postmates, mais il existe d’autres excellentes options.

3. Louez votre voiture

Il pourrait y avoir une bonne quantité de revenus supplémentaires assis dans votre entrée. La location de votre voiture est l’une des meilleures tâches secondaires car vous n’avez pas à faire grand-chose pour encaisser. Vous devez simplement être disposé à laisser les autres utiliser votre véhicule.

Des applications comme Turo et Getaround facilitent la location de voitures en agissant en tant que médiateur entre les propriétaires et les locataires. Les deux offrent une assurance d’un million de dollars pour chaque voyage, vous pouvez donc être sûr de ne pas rester coincé en cas de problème avec votre voiture.

4. Louez votre maison

Airbnb

Les maisons dans les zones très recherchées peuvent être très rentables. Les gens sont prêts à payer un joli centime pour un logement, et un abri est une nécessité. Ce qui est mieux, c’est que vous pouvez louer des chambres simples dans une maison, donc vous n’aurez peut-être pas à dormir ailleurs tout en laissant votre maison faire de l’argent pour vous!

Le service de location de maisons le plus populaire est Airbnb. La location de votre maison nécessite un certain travail, car vous devez garder les clients heureux et l’endroit propre. Vous devez ranger l’endroit, changer les serviettes et vous assurer que l’endroit est toujours dans des conditions de vie confortables. C’est quand même un concert très rentable, ainsi que l’un des meilleurs côtés.

5. Pet sitting et marche

Les compagnons à fourrure sont de grands amis, mais aussi d’énormes responsabilités. Ils ont besoin d’attention, d’amour, d’argent et de temps. Les personnes aux horaires chargés n’ont pas toujours ce dernier, donc elles engagent des gardiennes d’animaux et des promeneurs pour garder leurs animaux heureux. C’est là que vous intervenez.

L’un des meilleurs emplois secondaires consiste à tenir compagnie aux chiens tandis que les propriétaires s’occupent de leurs affaires personnelles et professionnelles. Des sites Web comme Rover et Wag! simplifiez le processus de recherche d’un soignant fiable, tout en créant une excellente source de revenus supplémentaires pour les gardiens d’animaux et les promeneurs. Rover prétend que vous pouvez gagner jusqu’à 1 000 $ par mois. Si vous appréciez les animaux de compagnie, les promener et prendre soin d’eux est probablement quelque chose que vous apprécierez aussi!

6. Dropshipping

Dropshipping est devenu l’un des meilleurs moyens de démarrer une boutique en ligne, tout simplement parce que tout le travail acharné et les dépenses qui accompagnent le démarrage d’une boutique sont déchargés à un tiers. Lorsqu’un client achète un produit dans votre boutique en ligne, vous l’achetez ensuite via un tiers, qui expédie ensuite le produit au client. Vous seriez essentiellement en charge de la vitrine, du marketing, des médias sociaux et du service client.

Il existe une multitude de services de dropshipping, de fournisseurs et d’outils pour vous aider à démarrer, mais nous vous recommanderons quelques-uns de nos favoris.

Doba est réputé pour être un service complet de dropshipping qui peut être votre guichet unique pour les produits. Ils se connectent avec une pléthore de fournisseurs pour s’assurer que leur catalogue contient tout ce que vous souhaitez vendre. Shopify est une autre excellente option pour ceux qui souhaitent simplifier le système de dropshipping. Leur système vous aide du début à la fin, y compris la création de sites Web, la gestion des magasins et les outils marketing.

7. Devenez blogueur / vlogger / influenceur

Être un créateur de contenu est l’un des meilleurs emplois secondaires, mais commençons par vous dire que ce ne sera pas rapide et facile. Pour commencer, vous ne pouvez pas vraiment commencer à bloguer ou à créer des vidéos YouTube et commencer à gagner de l’argent immédiatement. À moins que vous ne travailliez pour une entreprise de création de contenu, gagner de l’argent en bloguant ou en créant des vidéos est un jeu de chiffres. Vous devrez obtenir beaucoup de vues, d’abonnés et d’abonnés, ce qui prend du temps et un contenu de qualité.

Quoi qu’il en soit, si vous pouvez faire croître votre marque et créer du contenu que les gens veulent consommer, cela peut devenir une entreprise très lucrative. La publicité paie bien lorsque vous avez un large public. Les gens créent du contenu sur toutes sortes de sujets – de l’ASMR aux didacticiels, critiques, courts métrages, etc. Si vous avez quelque chose de cool à partager avec le monde, allez-y et faites-le! Cela pourrait vous faire gagner beaucoup d’argent à long terme.

Vous pouvez utiliser des services comme WordPress et YouTube pour commencer à devenir un influenceur.

8. Photographie

Devenir compétent en photographie n’est pas une tâche facile; il y a beaucoup de connaissances à apprendre et de techniques à pratiquer. Ceux d’entre nous qui ont un oeil vif pour la photographie et les connaissances nécessaires peuvent facilement transformer ce passe-temps en l’un des meilleurs emplois.

Vous pouvez offrir vos services de photographe pour les mariages, les sixteens doux, les graduations et bien d’autres événements. Les séances de photos de fiançailles et les séances photo pour bébés sont également très populaires. Des équipements plus avancés et le savoir-faire technique peuvent également vous aider à vous orienter vers la photographie architecturale, de produits et commerciale. En outre, vous pouvez essayer de vendre vos images à des sites Web de photographie comme ., Shutterstock et Adobe Stock, entre autres.

9. Vendre des objets artisanaux

Etsy

Des artistes talentueux des arts et de l’artisanat peuvent faire de bonnes affaires sur des sites comme Etsy. Cette page est dédiée à aider les créateurs à vendre leurs produits personnalisés. Ceux-ci ont également tendance à coûter plus cher que les produits moyens de votre magasin en raison de leur nature artisanale. Que vous sachiez comment faire de beaux bijoux, vêtements, décoration ou autres accessoires, Etsy est l’un des meilleurs trucs à regarder.

10. Services indépendants

Vous pouvez offrir vos services en faisant toutes sortes de travaux sur des sites Web comme Upwork et Fiverr. Ces entreprises servent d’intermédiaire entre les clients et les pigistes, assurant l’achèvement des travaux ainsi que le paiement. Ils sont parfaits pour offrir vos services spécialisés, tels que l’écriture, l’édition, la photographie, le codage, etc.

Craigslist est également un excellent site pour trouver des petits boulots. Vous pouvez aider les gens à déplacer des choses avec un camion, à proposer vos services en freelance, à publier des CV et bien plus encore. Ce qui est encore mieux, c’est que beaucoup de ces concerts ne nécessitent pas de talents particuliers. Parfois, les gens ont juste besoin d’aide pour des choses aléatoires.

Gardez l’argent à venir avec cette liste des meilleurs emplois. Il existe de nombreuses autres façons de gagner de l’argent supplémentaire, mais ce sont celles qui nous semblent les plus efficaces. Nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que de nouvelles avenues émergeront au fil du temps.