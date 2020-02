Les 10 meilleurs films d’horreur sur Hulu que vous pouvez diffuser en ce moment

Nous serons à l’avant-plan: si vous êtes un puriste de l’horreur, vous constaterez que Hulu manque cruellement de grands films d’horreur. Bien qu’il existe de nombreux films effrayants et passionnants proposés par le service de streaming populaire, le genre d’horreur pure est en quantité limitée. Heureusement, nous pouvons toujours faire une grande liste des meilleurs films d’horreur sur Hulu, en supposant que vous ne vous fâcherez pas contre le nombre de nos sélections qui ne sont pas des films d’horreur traditionnels.

Si vous n’avez pas encore d’abonnement Hulu, c’est vraiment une valeur formidable. En plus des films énumérés ci-dessous, il y a aussi de superbes comédies, des documentaires et bien sûr des émissions de télévision à binge. Si vous êtes un fan d’horreur qui cherche à en tirer le meilleur parti, nous vous recommandons vivement de consulter Shudder, un service de streaming conçu spécialement pour vous.

Si tout ce que vous cherchez en ce moment est un bon film qui injectera également un peu de terreur dans votre soirée, vous êtes au bon endroit. Consultez notre liste des meilleurs films d’horreur sur Hulu ci-dessous!

Les dix meilleurs films d’horreur sur Hulu:

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour notre liste des meilleurs films d’horreur sur Hulu régulièrement pendant que le service fait tourner sa bibliothèque de films.

1. 28 jours plus tard

Soyons parfaitement clairs: non seulement 28 jours plus tard est l’un des meilleurs films d’horreur sur Hulu, mais c’est aussi l’un des meilleurs films sur Hulu. Période.

Nous savons ce que vous pensez: une fois que vous avez vu un film zombie, vous les avez tous vus. Eh bien, ce film n’est pas techniquement un film zombie. Les «morts-vivants» sont en fait vivants mais infectés par un virus qui les fait agir de manière très similaire aux zombies. La principale différence est que les zombies de ce film sont rapides. Avant 28 jours plus tard, les zombies étaient toujours décrits comme lents et sans cervelle, mais ce film bouleversait tout le genre.

Même si vous l’ignorez, le film est un brillant tour du réalisateur Danny Boyle. Les premiers plans du personnage de Cillian Murphy errant dans un Londres vide sont à la fois effrayants et une merveille de réalisation ingénieuse. Plus tard, dans les deuxième et troisième actes du film, 28 jours plus tard devient une parabole sur les propres tendances nihilistes de l’humanité ainsi qu’un traité sur les dangers de la puissance militaire.

Si vous ne voyez qu’un seul film sur cette liste, faites-en celui-ci. C’est vraiment un bijou.

2. Annihilation

Inclure Annihilation sur cette liste est en fait assez drôle. Lorsque le film est sorti, il était censé être un nouveau chef-d’œuvre d’horreur / science-fiction. Cependant, il a fini par ne pas être du tout un film d’horreur et tellement métaphysique qu’il ne ressemblait pas non plus à un film de science-fiction. Le public a malheureusement été déçu.

Quoi qu’il en soit, Annihilation est un film formidable si vous y allez sans vous attendre à ce qu’il colle à un seul genre. De plus, il y a beaucoup de moments très tendus ainsi que des événements très effrayants qui vous choqueront. Le film a aussi beaucoup à dire sur les relations, la vie en général et la découverte de soi.

C’est certainement l’un des meilleurs films d’horreur sur Hulu, mais essayez de ne pas le regarder sur votre téléphone. La cinématographie et les effets d’Annihilation méritent d’être vus sur grand écran.

3. La cabane dans les bois

La cabane dans les bois, à bien des égards, est un film d’horreur par excellence. La seule raison pour laquelle ce n’est pas un film d’horreur «pur» est qu’il est tellement drôle.

Écrit par Joss Whedon – le créateur de Buffy the Vampire Slayer – The Cabin in the Woods est comme une version d’horreur de The Wizard of Oz. Le rideau est tiré et nous voyons que les vieux tropes d’adolescents légèrement vêtus se perdent dans les bois et prennent des décisions stupides qui les font tuer est en fait de par leur conception.

Nous ne voulons pas donner trop de l’intrigue car entrer dans le film sans savoir à quoi s’attendre est la moitié du plaisir. Soyez juste prêt à rire et à crier avec celui-ci, car il fonctionne également sur les deux niveaux. Quoi qu’il en soit, c’est l’un des meilleurs films d’horreur sur Hulu!

4. Cube

Lorsque Cube est sorti en 1997, il a atterri avec un gros bruit sourd. Les critiques l’ont essentiellement rejeté et l’équipe créative derrière le film n’a pas eu de carrières de cinéaste illustres. Au fil du temps, cependant, le film a développé un culte et a continué à engendrer à la fois une suite et une préquelle. Il est même question de le refaire bientôt.

L’intrigue de Cube est simple: une poignée d’individus apparemment aléatoires se retrouvent pris dans une pièce en forme de cube. Dans la pièce se trouvent divers pièges conçus pour les tuer tous et les captifs doivent trouver un moyen de se sauver.

Bien sûr, tout le monde n’est pas ce qu’il prétend être et rien ne semble être.

À certains égards, Cube joue comme un précurseur de la série des films Saw, quoique moins sanglant. Il y a encore beaucoup de peurs ici, cependant, et ça vaut le coup d’oeil si vous êtes à la recherche de films effrayants sur Hulu.

5. Hellbound: Hellraiser 2

Malheureusement, le Hellraiser original ne fait actuellement pas partie des films d’horreur sur Hulu que vous pouvez regarder. Ce film est un classique de l’horreur authentique, et il est essentiel de le regarder avant d’essayer de regarder Hellbound: Hellraiser 2.

Si vous avez déjà vu Hellraiser ou si vous pouvez le regarder via un autre service de streaming, Hellbound: Hellraiser 2 vaut le détour. Bien que ce ne soit définitivement pas aussi bon que l’original, c’est absolument le meilleur des suites (dont il y en a trop et la plupart d’entre elles sont horribles).

Hellbound: Hellraiser 2 est également l’un des films les mieux réalisés de la série. Étant donné que le film original a été un tel succès, l’équipe de tournage avait plus d’argent pour faire celui-ci, et vous pouvez le voir dans chaque image.

Nous allons cependant vous donner une idée: si vous êtes dégoûté par le sang, le sang ou des situations sexuelles explicites, ce n’est pas le film pour vous. Certains de ses éléments peuvent sembler apprivoisés par rapport aux normes actuelles, mais ce film mérite toujours sa note «R».

6. Overlord

Avant la sortie d’Overlord, des rumeurs suggéraient qu’il s’agirait d’un nouvel épisode de la série très lâche Cloverfield. Cependant, la coupe finale du film n’a aucun lien avec l’univers de Cloverfield bien que, après l’avoir regardé, vous pouvez voir comment il pourrait facilement s’adapter à une seule scène d’exposition insérée.

Overlord se concentre sur un groupe de soldats américains de la Seconde Guerre mondiale qui sont largués derrière les lignes ennemies peu de temps avant le début de l’invasion du jour J. Les soldats pénètrent de plus en plus profondément dans le territoire nazi et découvrent que le Troisième Reich a expérimenté avec des produits chimiques afin de créer une race de super soldats. Naturellement, l’équipe américaine – aidée par des villageois allemands opprimés – doit mettre un terme à ce stratagème diabolique.

Ce film a des moments effrayants et sanglants mais est globalement un film de guerre / action. Pourtant, l’intrigue et plusieurs scènes intenses le méritent certainement d’être sur cette liste des meilleurs films d’horreur sur Hulu.

7. Proxy

Beaucoup de films sur cette liste des meilleurs films d’horreur sur Hulu sont assez simples. Le proxy, cependant, n’est pas cela. Si vous aimez vos peurs couplées à une réalisation de films qui suscitent la réflexion et que cela ne vous dérange pas de faire l’expérience d’une narration non traditionnelle, Proxy est à votre service.

Si vous recherchez la simplicité de quelque chose comme The Texas Chainsaw Massacre, cependant, Proxy ne sera pas votre sac.

Le film se concentre sur une femme enceinte qui perd son bébé à naître après avoir été violemment attaquée. Après son rétablissement physique, elle rejoint un groupe de soutien pour les femmes aux prises avec la perte d’un enfant. Là, elle rencontre une autre femme qui ne finit pas par être ce qu’elle prétend être.

Les 20 premières minutes de ce film méritent à elles seules une place sur cette liste, la scène d’assaut étant absolument terrifiante. Le reste du film a des scènes super effrayantes et quelques autres peurs, mais en fin de compte, il s’agit plus d’un examen psychologique d’une femme traversant l’une des choses les plus difficiles qu’une femme puisse traverser. Le proxy n’est certainement pas pour tout le monde, mais il mérite un coup d’oeil si vous y êtes préparé!

8. Un endroit calme

Comme avec 28 jours plus tard, ce film n’est pas seulement l’un des meilleurs films d’horreur sur Hulu, mais l’un des meilleurs films de l’ensemble du service. L’intrigue de A Quiet Place est d’une simplicité trompeuse, mais les personnages et la direction l’élèvent à une forme d’art sérieuse.

Situé dans le futur, A Quiet Place est centré sur une famille qui vit une existence infernale après qu’une race d’étrangers ait effacé la majeure partie de l’humanité. Les extraterrestres monstrueux ont des capacités auditives incroyables, mais ils sont aussi pour la plupart aveugles, ce qui rend essentiel que chaque membre vivant de l’humanité reste aussi silencieux que possible.

Avec l’intrigue telle qu’elle est, il y a très peu de dialogue parlé dans A Quiet Place. La plupart des communications entre les membres de la famille se font par la langue des signes ou de simples regards et regards. Cela crée une tension immédiate qui se traduit par de graves peurs dans les deuxième et troisième actes.

Une suite de ce film devrait arriver en 2020, alors donnez-lui une montre sur Hulu avant de vous rendre au théâtre pour voir l’histoire continuer!

9. Super 8

Cinq ans avant la première de l’émission télévisée Netflix Stranger Things, nous avons vu un film avec une intrigue très similaire appelée Super 8. Développé par J.J. Abrams, le film est essentiellement un mélange de tous vos films préférés des années 80 impliquant des enfants, y compris The Goonies, Stand By Me et E.T. L’extraterrestre. C’est aussi l’un des meilleurs films d’horreur sur Hulu en ce moment.

Steven Spielberg a été impliqué dans deux de ces trois films, il n’est donc pas surprenant que Super 8 soit essentiellement un hommage au cinéaste légendaire. Le film est centré sur un groupe de jeunes amis qui réalisent un film en utilisant un film Super 8. Pendant le tournage, ils rencontrent un naufrage qui déclenche un problème très dangereux pour eux et peut-être le monde.

Une fois que vous regardez Super 8, vous voyez clairement où Stranger Things a obtenu son influence. Bien que le film soit presque oublié aujourd’hui, il reste l’une des meilleures choses que J.J. Abrams ne l’a jamais fait. La seule chose que nous souhaitons était différente est la fin – c’est un peu une déception. C’est toi le juge!

10. Thelma

Comme avec le Proxy mentionné précédemment, ce film Thelma ne raconte pas une histoire simple avec quelques craintes de saut dispersées partout. Au lieu de cela, c’est beaucoup plus artistique et abstrait et pourrait même prendre une deuxième montre pour que vous compreniez parfaitement ce qui se passe.

L’intrigue de Thelma est centrée sur le personnage principal, une jeune femme se dirigeant vers le collège. Bien qu’elle ressemble à un poisson hors de l’eau dans la grande école, elle finit par se lier d’amitié avec une autre jeune femme à laquelle elle est instantanément attirée. Cependant, Thelma recèle un pouvoir obscur qu’elle ne connaît même pas – mais cela pourrait détruire tout ce qui lui est cher.

En guise de tête, Thelma est le seul film de cette liste des meilleurs films d’horreur sur Hulu qui n’est pas en anglais. Aucune version doublée n’est disponible. Vous devrez donc vous occuper des sous-titres. Si vous n’êtes pas dans le coup, vous devrez transmettre celui-ci. Mais nous vous suggérons fortement de ne pas le faire car c’est assez spectaculaire!

C’est tout ce que nous avons pour les meilleurs films d’horreur sur Hulu! Assurez-vous de mettre cette page en signet et revenez souvent car nous la mettrons à jour avec de nouveaux titres dès qu’ils seront disponibles.