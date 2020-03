Les 10 meilleurs films et émissions à venir sur Netflix en mars 2020 – .

Nous revenons à un mois de taille normale maintenant que mars est arrivé, et de nombreux nouveaux contenus arrivent sur Netflix. Nous n’avons pas eu beaucoup de frappeurs lourds le mois dernier, mais Ozark revient pour sa troisième saison ce mois-ci, ce qui signifie que nous avons plus de Jason Bateman et Laura Linney ayant des conversations très difficiles à travers la table l’un de l’autre, et quoi d’autre faisons-nous vraiment besoin d’un drame de prestige à ce stade?

Parmi les autres originaux Netflix passionnants qui arriveront ce mois-ci, citons le véhicule Mark Wahlberg Spenser Confidential, réalisé par Peter Berg et librement inspiré du roman Wonderland des années 70 d’Ace Atkins. Nous recevons également la troisième saison de Castlevania, qui a été un grand succès multisegment en dépit d’être un anime basé sur un jeu vidéo. Et puis il y a BEASTARS, qui est encore un autre anime qui a reçu des critiques élogieuses lors de ses débuts au Japon. Si vous cherchez quelque chose de complètement différent, cela vaut la peine de donner un coup de feu.

En ce qui concerne le contenu sous licence, certains films stellaires rejoignent la bibliothèque Netflix ce mois-ci, tels que The Shawshank Redemption et There Will Be Blood. Mais, pour être honnête, Space Jam est probablement en haut de ma liste personnelle en ce qui concerne les arrivées de Netflix ce mois-ci. Cela fait un moment que je n’ai pas vu les Monstars perdre:

Maintenant que vous avez vu le meilleur, jetez un œil au reste – voici la liste complète de tout ce qui sera ajouté au catalogue de Netflix ce mois-ci, ainsi que tout ce dont le service se débarrassera.

Source de l’image: Ozark | Netflix

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.