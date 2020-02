Les 10 meilleurs objectifs Canon pour votre appareil photo reflex numérique

Les objectifs en kit de Canon sont excellents, mais à un moment donné, vous devez sortir de votre zone de confort et obtenir un meilleur verre. Ceux qui recherchent les meilleurs objectifs Canon sont au bon endroit. Nous avons dressé une liste de nos objectifs préférés provenant du géant de la photographie. Nous avons inclus des objectifs de différentes gammes de prix et styles de prise de vue pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs.

Meilleurs objectifs Canon:

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleurs objectifs Canon au lancement de nouveaux objectifs.

1. Canon EF 50 mm f / 1,8 STM

Votre premier investissement en verre devrait être un 50 mm f / 1,8. Je prends au sérieux environ 70% de toutes mes photos avec une seule, et le modèle de Canon ne coûte que 125 $. La distance focale de 50 mm est idéale pour la photographie à usage général et la qualité d’image de ces objectifs à focale fixe est superbe. La grande ouverture permet également un bokeh incroyable (arrière-plan flou).

2. Canon EF-S 18-200 mm f / 3,5-5,6 IS

Ceux qui ne veulent pas transporter un tas d’objectifs trouveront du confort dans l’objectif Canon EF-S 18-200 mm f / 3,5-5,6 IS. La focale de 18-200 mm offre suffisamment de polyvalence pour que ce soit très bien le seul objectif dont vous ayez besoin. Il manque une grande ouverture, mais vous pouvez toujours obtenir d’excellents résultats avec suffisamment de lumière.

Son seul inconvénient est majeur: il est conçu pour les capteurs APS-C. Vous devrez recadrer ou vivre avec une horrible vignette si vous prévoyez de l’utiliser sur un appareil photo plein format. Sinon, c’est un excellent investissement à 699 $.

3. Macro Canon EF 100 mm f / 2,8 L IS USM

Chaque photographe devrait avoir un bon objectif macro dans son sac, et le Canon EF 100 mm f / 2,8L IS USM est l’un des meilleurs objectifs Canon. Une distance de mise au point de 12 pouces et une distance focale de 10 mm vous permettront de vous approcher de près avec n’importe quel sujet. Pendant ce temps, une ouverture de f / 2,8 peut laisser entrer beaucoup de lumière dans le capteur tout en conservant une faible profondeur de champ.

L’objectif est conçu pour photographier des plantes, des insectes et d’autres petits objets, mais vous n’êtes pas limité à la macro photographie. Il peut également être utilisé comme objectif polyvalent.

4. Canon EF 24-70 mm f / 2,8L II USM

Dans la scène photographique, la «sainte trinité» est un trio des meilleurs objectifs qu’un photographe puisse obtenir. Ceux-ci peuvent prendre en charge la plupart des focales tout en produisant une qualité maximale. L’objectif Canon EF 24-70 mm f / 2,8L II USM est le premier, et les deux objectifs suivants complètent la «Trinité».

Cet objectif 24-70 mm a une ouverture f / 2,8 et une optique de grande qualité. Il est considéré comme le roi des objectifs à zoom standard, mais il a également un prix de 1599 $.

5. Canon EF 70-200 mm f / 2,8L est III USM

L’objectif Canon EF 70-200 mm f / 2,8L est III USM peut zoomer encore plus tout en gardant une grande ouverture. C’est un excellent objectif pour ceux qui ont besoin de photographier des sujets à distance. Les photographes de sport, de nature et de rue l’adorent. Il est livré avec une étiquette de prix puissante de 1799 $.

6. Canon EF 16–35 mm f / 2,8L III USM

Une distance focale de 16 à 35 mm vous protège pour capturer des images grand angle. Il est idéal pour les paysages, les grands sujets et les foules. L’ouverture f / 2,8 est également idéale pour laisser entrer la lumière et garder un contrôle plus serré sur la profondeur de champ. C’est cher à 1899 $, mais ça vaut le prix.

7. Canon RF 35 mm f / 1,8 macro IS STM

Les objectifs répertoriés ci-dessus sont excellents, mais nous savons que beaucoup d’entre vous passent à des systèmes sans miroir, pour lesquels Canon a créé la monture RF. Ces nouveaux verres marquent une nouvelle ère dans les affaires de la société, ainsi que dans l’industrie. C’est pourquoi les autres objectifs de cette liste ont une monture RF.

C’est le premier objectif Canon avec une monture RF que vous devriez obtenir. Non seulement c’est le moins cher de son genre à 499 $, mais la distance focale de 35 mm et l’ouverture f / 1,8 en feront un excellent objectif polyvalent à des fins générales. Non seulement cela, mais cet objectif a des capacités macro et peut faire la mise au point à une distance de 0,56 pied ou 0,17 mètre du sujet.

8. Canon RF 85 mm f / 1,2 L USM DS

Le Canon RF 85mm f / 1.2 est l’un des meilleurs objectifs du géant de la photographie. Le produit est acclamé par les professionnels de l’industrie pour sa qualité de fabrication et de verre. Il est idéal pour les portraits et la photographie à usage général. Nous ne pouvons pas non plus ignorer cette ouverture f / 1.2, qui créera une séparation étonnante entre le sujet et l’arrière-plan. Tout cela vient avec un prix élevé de 2999 $, mais les professionnels vont l’adorer.

9. Canon RF 24-70 mm f / 2,8 IS USM

La distance focale de 24 à 70 mm est considérée comme faisant partie de la «Sainte Trinité», mais cet objectif est spécifiquement conçu avec une monture RF pour appareils photo sans miroir. Il s’agit d’un objectif premium qui s’adaptera à une grande variété de scénarios photo. Avec une ouverture f / 2,8, l’objectif est également assez rapide. Il s’agit d’un objectif haut de gamme et son prix le montre à 2299 $.

10. Canon RF 70-200 mm f / 2,8L IS USM

La plage de focales de 70 à 200 mm est idéale pour vous rapprocher et vous rapprocher de votre sujet lorsque vous ne pouvez pas vous rapprocher physiquement. Cet objectif à monture RF est natif des systèmes sans miroir de Canon. Il est apprécié pour sa petite taille, sa construction solide et sa grande qualité d’image. Son ouverture f / 2,8 max est également très agréable à avoir. Vous devrez cependant payer pour la nouvelle monture et la taille réduite. Cet objectif coûte 2699 $.

Ce sont les meilleurs objectifs Canon actuellement disponibles! Nous ajouterons de nouveaux modèles à la liste une fois qu’ils seront lancés.

