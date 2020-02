Les 10 meilleurs podcasts sur l’histoire à écouter en ce moment

Nous avons parcouru un long chemin depuis l’époque des cours d’histoire ennuyeux à l’école, avec des centaines de super podcasts sur l’histoire disponibles en téléchargement gratuit dans votre application de podcast préférée. En infusant la comédie, la narration ou d’autres méthodes engageantes, de nombreux podcasts d’histoire transforment un sujet autrement sec en matériel à écouter absolument.

Bien sûr, l’histoire est un sujet vaste, et savoir quels podcasts écouter peut être difficile. Pour vous aider à démarrer, nous avons choisi 10 de nos podcasts préférés sur l’histoire, ainsi que quelques mentions honorables pour compléter les choses.

Meilleurs podcasts sur l’histoire

L’histoire hardcore de Dan Carlin

Sujet: Histoire

La fréquence: Irrégulier

Longueur: 1 à 6 heures

Le podcast Hardcore History de Dan Carlin est probablement l’un des podcasts les plus célèbres de cette liste, et pour cause. En cours depuis 2006, chaque épisode plonge profondément dans un sujet ou un moment spécifique de l’histoire, avec des épisodes qui durent généralement deux heures ou plus. Porté uniquement par la force de la narration de Carlin sans effets sonores ni musique, c’est comme écouter un livre audio extrêmement divertissant rempli de détails et d’idées que vous ne lirez dans aucun manuel.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Révolutions

Sujet: Histoire

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 30-45 minutes

Revolutions est un podcast fantastique sur l’histoire des révolutions dans le monde. Chaque saison est centrée sur une seule révolution, ce qui permet à l’hôte Mike Duncan de vraiment creuser et éclairer les détails. Il y a eu 10 saisons à ce jour, et la saison sur la Révolution française a comporté 55 épisodes impressionnants. Si vous aimez celui-ci, consultez le podcast précédent de Duncan intitulé L’histoire de Rome, qui a duré 179 épisodes et s’est terminé en 2012.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Tu es mort pour moi

Sujet: Histoire, comédie

La fréquence: Irrégulier

Longueur: 45 minutes

Tu es mort pour moi est l’un des nombreux excellents podcasts de la BBC, mais ne pense pas qu’il se limite à l’histoire de l’Angleterre. Dans chaque épisode, l’animateur Greg Jenner travaille sur un sujet historique spécifique du monde entier avec l’aide de deux invités, l’un comédien et l’autre historien accompli. Attendez-vous à en savoir plus sur les gens et les événements de l’histoire – et amusez-vous en cours de route.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Podcast 30 pour 30

Sujet: Sports, histoire

La fréquence: Irrégulier

Longueur: 30-60 minutes

Le podcast 30 pour 30, réalisé par les créateurs de la célèbre série documentaire 30 pour 30 de ESPN, raconte les histoires de certaines des personnalités sportives les plus fascinantes et controversées de l’histoire récente. Les versements précédents sont un mélange d’émissions uniques et de séries à court terme. Même si vous n’êtes pas un grand amateur de sport, vous trouverez toujours beaucoup de choses à apprécier, de l’histoire du yoga Bikram au scandale choquant de 1990 qui a conduit à l’interdiction temporaire du Chili de la Coupe du monde.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Vous devez vous en souvenir

Sujet: Histoire d’Hollywood

La fréquence: Hebdomadaire (saisonnier)

Longueur: 40-60 minutes

Vous devez vous rappeler Il s’agit d’un podcast sur une sorte d’histoire que vous n’apprendrez pas à l’école. L’animatrice Karina Longworth découvre certaines des histoires les plus folles de la vie des premières stars hollywoodiennes comme Grace Kelly et Marilyn Monroe. Si vous ne pouvez pas obtenir suffisamment de films classiques ou si vous aimez secrètement les potins de célébrités, voici le podcast d’histoire pour vous.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Combustion lente

Sujet: Actualités, histoire, politique

La fréquence: Hebdomadaire (saisonnier)

Longueur: 30-60 minutes

Mi-actualité, mi-histoire récente, Slow Burn est un excellent podcast que vous ne voudrez pas manquer. Les deux premières saisons se concentrent sur deux événements clés de l’histoire récente des États-Unis: le scandale du Watergate et la destitution de Bill Clinton. La saison 3, qui s’est terminée fin 2019, portait sur la querelle entre les rappeurs Tupac Shakur et The Notorious B.I.G. dans les années 1990. Chaque saison se déroule en seulement huit épisodes, ce qui les rend parfaits pour une écoute prolongée.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Le podcast de l’histoire britannique

Sujet: Histoire

La fréquence: Irrégulier

Longueur: 20-40 minutes

Le podcast d’histoire britannique est exactement ce qu’il dit sur l’étain: un podcast sur l’histoire de l’Angleterre, de l’Écosse et du Pays de Galles. L’animateur Jamie Jeffers garde les choses intéressantes en se concentrant sur la vie quotidienne des gens moyens plutôt que sur les exploits des rois, des chevaliers et de leurs proches. Ajoutez une portion de snark et le résultat est un excellent podcast qui est toujours aussi fort après plus de huit ans et 300 épisodes.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Histoire révisionniste

Sujet: Histoire

La fréquence: Hebdomadaire (saisonnier)

Longueur: 40-50 minutes

Dans l’esprit de l’auteur du New Yorker Malcolm Gladwell, Revisionist History est un podcast d’histoire avec une touche. Il met à part les notions préconçues sur un large éventail de sujets de l’histoire, y compris les pères fondateurs des États-Unis qui sont des passeurs criminels, l’ambiguïté du point-virgule dans le deuxième amendement et le déclin des alevins de McDonald’s.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Une histoire du monde en 100 objets

Sujet: Histoire

La fréquence: Fini

Longueur: 15 minutes

Il a presque une décennie à ce stade, mais il n’y a pas de podcast d’histoire plus emblématique que l’histoire de la BBC, une histoire du monde en 100 objets. Dans ce document, le directeur du British Museum, Neil MacGregor, tisse une histoire complexe de l’histoire du monde un objet à la fois. Les épisodes sont également courts et digestes en seulement 15 minutes. Si vous aimez celui-ci, assurez-vous également de consulter les 50 choses les plus récentes qui ont fait l’économie moderne, qui est actuellement dans sa deuxième saison.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Plus parfait

Sujet: Histoire, droit, politique

La fréquence: Fini

Longueur: 40-60 minutes

More Perfect est un podcast dérivé de l’un des meilleurs podcasts du monde, Radiolab. Il présente le même montage original que l’émission est célèbre, mais le sujet de ce podcast est plutôt axé sur l’histoire de la Cour suprême des États-Unis d’Amérique. Ici, vous en apprendrez plus sur les décisions critiques de la plus haute cour du pays, dont beaucoup affectent encore la vie de tous les Américains aujourd’hui.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Mentions honorables

Le palais de la mémoire – Nate DiMeo héberge ce podcast historique, qui présente de courts récits sur des figures et des événements du passé. Les épisodes sont diffusés de manière irrégulière, mais il existe un catalogue décent de plus de 150 épisodes à traiter.À notre époque: l’histoire – Ce podcast de longue date de la BBC Radio 4 hébergé par Melvyn Bragg aborde certains des sujets les plus importants de l’histoire du monde. Plutôt qu’un récit, il est présenté comme une discussion avec des experts et des universitaires compétents.Toast brûlé – Posez vos épées et prenez une fourchette pour ce podcast sur l’histoire de la nourriture et de la culture alimentaire. Il a terminé sa course en 2018, mais il y a 74 grands épisodes à choisir.Stuff You Missed in History Class – Du réseau HowStuffWorks bien connu et apprécié, les hôtesses Tracy Wilson et Holly Frey discutent à travers des sujets historiques intéressants et inhabituels.À travers – Throughline est un excellent podcast NPR qui cherche à comprendre les événements actuels en remontant dans le temps et en regardant les histoires passées qui ont façonné la narration d’aujourd’hui.

C’est tout pour nos podcasts d’histoire préférés. J’espère que vous avez découvert quelques excellentes options pour remplir votre flux, mais faites-nous part de vos favoris dans les commentaires ci-dessous!

