Les 10 meilleurs trucs et astuces du Chromebook

Source: Android Central

Des millions de personnes utilisent des Chromebooks, mais malgré leur nature simple et “pour tout le monde”, toutes les fonctionnalités puissantes ne sont pas faciles d’accès. Chaque Chromebook est un outil puissant qui ne demande qu’à être utilisé à son plein potentiel, et une fois que vous connaissez quelques astuces, vous aurez l’impression de tirer encore plus de valeur de votre ordinateur bon marché. Nous avons rassemblé les dix meilleurs conseils et astuces à essayer sur votre Chromebook afin que vous puissiez commencer à tirer le meilleur parti de votre machine.

1. Utilisez un DNS tiers

Source: Android Central

Il existe de nombreuses raisons d’utiliser le DNS tiers (serveur de noms de domaine ou le type de “carnet d’adresses” pour Internet) lorsque vous êtes sur le Web. Certains disent qu’ils sont plus rapides, certains prétendent qu’ils sont plus sécurisés, et c’est un excellent moyen de contourner les blocs de contenu stupides qui peuvent être en place sur les serveurs des personnes qui vous fournissent votre Internet.

Les utiliser sur votre Chromebook est simple. Ouvrez la page des paramètres et cliquez sur le nom du réseau que vous souhaitez modifier. Dans la fenêtre qui apparaît, choisissez l’onglet réseau. En bas, vous pouvez choisir les serveurs de noms à utiliser. Vous verrez des options automatiques et Google, ou vous pouvez en saisir manuellement si vous savez précisément ce que vous voulez.

2. Utiliser l’aperçu de Chrome

Source: Android Central

Il existe un mode de présentation intégré sur votre Chromebook qui vous permet de voir toutes les fenêtres ouvertes en un coup d’œil. Si vous avez déjà utilisé un Mac, c’est exactement comme Expose. C’est aussi tout aussi utile!

Sur la ligne supérieure du clavier, appuyez simplement sur []]] (au-dessus de la touche 6) ou balayez du haut vers le bas avec trois doigts sur votre pavé tactile ou votre écran tactile pour accéder à l’aperçu. Cliquer sur l’une des vignettes ouvrira cette fenêtre, et cliquer dans un espace vide vous ramènera à la dernière fenêtre que vous regardiez. Si vous vous retrouvez avec beaucoup d’applications fenêtrées fonctionnant tout le temps, c’est un excellent gain de temps.

En prime, en mode aperçu, vous pouvez taper pour filtrer ce que vous voyez. Par exemple, taper “Google” n’affichera que les fenêtres avec le mot Google dans le titre.

3. Voir tous vos raccourcis clavier

Source: Android Central

Vous savez maintenant que Chrome OS regorge de raccourcis clavier pratiques pour des choses comme le rechargement d’une page ou l’accès à votre page d’accueil dans le navigateur. En fait, il y en a tellement qu’il est presque impossible de les suivre tous. Il est facile de savoir exactement ce que vous pouvez faire pour savoir lesquelles retenir.

presse Ctrl + Alt +? et vous verrez une superposition du clavier avec toutes les fonctions clés et raccourcis. Bientôt, vous serez un pro et Shift + Alt + L-ing et Alt + Shift + B-ing partout.

4. Profitez des avantages du Chromebook

Source: Android Central

Une partie de la valeur d’un Chromebook réside dans les extras que vous obtenez avec votre achat. Lorsque vous achetez un ordinateur exécutant Chrome OS, vous n’obtenez pas seulement un ordinateur – Google vous propose également des cadeaux. Après avoir acheté votre Chromebook et vous être connecté, assurez-vous de vous rendre sur la page des avantages du Chromebook pour prendre ces offres:

Les offres expirent 60 jours après la première association d’un compte Google à votre Chromebook, alors assurez-vous de les utiliser avant leur expiration. Ils changent également de temps en temps, mais vous trouverez toujours des cadeaux gratuits qui valent vraiment la peine d’être saisis!

5. Utilisez une carte SD pour un stockage supplémentaire

Source: Android Central

La plupart des Chromebooks offrent un emplacement pour carte SD d’une certaine sorte – que ce soit MicroSD ou standard. Bien que l’emplacement pour carte SD soit utile pour transférer des images hors de votre appareil photo et les transférer vers Google Drive ou déplacer des fichiers entre ordinateurs, pour de nombreuses personnes, il peut être plus utile comme stockage externe semi-permanent.

Parce que vous n’aurez souvent pas plus de 32 Go de stockage interne (sauf si vous avez envie de le mettre à niveau vous-même) sur votre Chromebook, vous pourriez vous retrouver à vouloir plus. Insérez une carte SD de 64 Go dans votre Chromebook et utilisez-la comme vous le feriez pour le stockage local ou Google Drive. La carte SD apparaît dans l’application Fichiers comme un autre dossier, où vous pouvez l’utiliser comme vous le souhaitez.

Plus: ce sont les meilleures cartes SD pour votre Chromebook

6. Partagez votre Chromebook – en toute sécurité

Source: Android Central

Lorsque vous configurez votre Chromebook pour la première fois, vous avez l’impression qu’il est juste verrouillé sur votre propre compte Google, mais l’un des avantages de Chrome OS est la possibilité pour toute machine de fonctionner avec n’importe quel compte Google. Lorsque vous êtes sur l’écran de verrouillage de votre Chromebook, vous pouvez cliquer sur “Déconnexion” dans le coin inférieur gauche et autoriser une autre personne à se connecter avec son propre compte Google. Ils n’auront pas accès à votre compte principal, et toutes leurs activités précédentes sur tout autre appareil Chrome seront configurées sur cette nouvelle machine dans son propre profil.

Si vous souhaitez simplement remettre votre Chromebook à quelqu’un d’autre pour un peu de recherche rapide ou quelque chose de simple, utilisez le mode invité à partir de l’écran de verrouillage. Rien de ce qui est fait en mode invité ne sera lié à votre compte Google, et tout sera complètement effacé dès que le compte invité se déconnectera.

Si vous préférez verrouiller votre Chromebook afin que seules des personnes spécifiques (ou juste vous) puissent se connecter, accédez au menu des paramètres et sous le Utilisateurs , vous pouvez restreindre la connexion sur l’appareil à des comptes spécifiques uniquement.

7. Faites un rouleau de baril

Source: Android Central

Celui-ci ne sert à rien sauf à s’amuser. Ouvrez une ou deux fenêtres sur votre Chromebook et appuyez sur Ctrl + Alt + Maj + Recharger.

Tous travaillent et ne jouent pas quelque chose.

8. Faites une capture d’écran

Source: Android Central

Vous pouvez prendre une capture d’écran sur un Chromebook aussi facilement que sur n’importe quel autre ordinateur. Que vous ayez besoin d’enregistrer une information pour référence ou que vous ayez simplement besoin d’aider quelqu’un en montrant quelque chose visuellement, c’est extrêmement simple. Maintenez la touche de commande et appuyez sur la touche de changement de tâche []]] pour capturer l’écran.

Vous recevrez une notification sur le bureau pour cliquer et afficher la capture d’écran, ou vous pouvez toujours la retrouver plus tard en ouvrant l’application Fichiers.

Plus: Comment faire une capture d’écran sur un Chromebook

9. Voir toutes les informations de votre système ringard

Source: Android Central

Dans l’Omnibox, saisissez chrome: // system pour afficher une interface graphique remplie d’informations système. Vous trouverez tout ce qu’il y a à savoir sur votre CPU, votre mémoire, votre session X actuelle et plus ici. Tout est présenté de manière facile à lire et vous saurez tout ce qu’il y a à savoir sur l’intérieur de votre Chromebook.

Nous ne pouvons pas vous promettre que vous comprendrez tout ce que vous y voyez, mais tout ce que vous avez besoin (ou voulez) savoir vous est donné. Puisqu’il s’ouvre dans un onglet de navigateur, rechercher sur Google les parties que vous ne comprenez pas est facile!

Si vous préférez voir les choses dans une interface graphique, vous pouvez installer l’application Chrome Cog System Info Viewer de François Beaufort

10. Utilisez Powerwash pour nettoyer

Source: Android Central

Si vous souhaitez supprimer complètement votre compte Google et vos informations de votre Chromebook et les réinitialiser à un état “comme neuf”, il suffit de deux clics de souris dans les paramètres pour utiliser une fonctionnalité appelée “Powerwash”. Accédez à vos paramètres et recherchez Powerwash dans la barre de recherche, ou accédez aux paramètres avancés et trouvez-le en bas. Cliquez sur le bouton, puis confirmez, et votre Chromebook redémarrera momentanément, comme il l’a fait le jour où vous l’avez sorti de la boîte.

Espérons que, après avoir maîtrisé ces quelques trucs et astuces, vous utiliserez votre Chromebook comme un pro et pourrez peut-être même aider une ou deux personnes qui se familiarisent avec leur propre Chromebook!

Les indispensables du Chromebook

Votre Chromebook prend bien soin de vous, alors prenez-en bien soin avec quelques accessoires indispensables!

Souris sans fil Logitech M510

(20 $ sur Amazon)

Cette souris est disponible en trois couleurs, a une conception ergonomique avec des boutons arrière et avant, une molette de défilement en caoutchouc et peut durer jusqu’à deux ans avec deux piles AA.

Housse ProCase pour ordinateur portable

(19 $ sur Amazon)

Ces manches anti-rayures de ProCase sont légères, durables et ont une poignée intégrée pour un transport facile. Il y a une poche supplémentaire à l’avant pour vos périphériques ou documents, et ils sont disponibles en tailles 12, 13 et 15 pouces.

Carte microSD Samsung EVO Select 128 Go

(19 $ sur Amazon)

Vous en avez beaucoup pour votre argent avec les cartes microSD EVO Select en ce que vous obtenez des vitesses de lecture / écriture très rapides (100 Mo / s, 90 Mo / s), et ces cartes peuvent gérer des vidéos 4K et des photos haute résolution, de sorte que vous ‘ll n’aura jamais à ralentir.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.