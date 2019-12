Les 4 meilleures offres de stockage et de sauvegarde dans le cloud de 2019

La quantité de données que nous consommons est montée en flèche au cours de la dernière décennie, et elle ne devrait augmenter qu'au début de 2020. Heureusement, les services de stockage en nuage sont plus abordables et fiables que jamais. Si vous recherchez un service de stockage cloud fiable à utiliser pour le travail ou pour stocker de précieuses photos de famille, nous avons quatre offres incroyables que vous pouvez obtenir à des rabais massifs.

ThunderDrive Cloud Storage: abonnement à vie

Si vous cherchez un moyen de stocker des films, des projets ou même des sauvegardes de système entières, le plan massif de 2 To de ThunderDrive est le chemin à parcourir. Vous pouvez télécharger n'importe quoi, des fichiers petits aux gros, à une vitesse fulgurante, et vos données sont sécurisées dans les centres de données de niveau IV à l'aide du cryptage AES 256 bits.

Polar Backup Cloud Storage: abonnement à vie

Polar Backup est le fournisseur de stockage cloud de choix si vous recherchez une fiabilité inégalée. Il utilise la technologie AWS d'Amazon pour héberger vos fichiers, vous pouvez donc être assuré que vos fichiers peuvent être stockés et récupérés rapidement et en toute sécurité.

Degoo Premium: plan de sauvegarde à vie de 1 To

Les créatifs tels que les photographes et les vidéastes nécessitent des tonnes d'espace de stockage. Avec un plan de stockage Degoo de 1 To, vous disposez de plus que suffisamment d'espace pour stocker vos fichiers de projet et partager les projets finaux avec les clients à l'aide de liens privés. Vos fichiers sont également sauvegardés automatiquement avec une détection automatique des modifications de fichiers, vous n'avez donc jamais à vous soucier de perdre un projet crucial.

Plan de stockage cloud Koofr: abonnement à vie

Les disques durs de téléphones modernes sont beaucoup plus gros qu'avant, mais les films, les images et les applications que vous stockez sur eux le sont également. Koofr fournit un plan de stockage de 25 Go qui est parfait pour les transferts de fichiers rapides lorsque le stockage de votre téléphone est faible, et vous pouvez y accéder depuis votre ordinateur pour partager des fichiers entre les appareils.

