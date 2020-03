Les 5 barres protéinées les plus vendues sur Amazon – .

Étant donné que l’obtention de certains types d’aliments sera difficile au cours des semaines et des mois à venir, c’est le bon moment pour faire le plein de barres protéinées afin de vous assurer que vous obtenez suffisamment de protéines.

Nous recommandons régulièrement les barres Quest Hero, car ce sont les barres les plus délicieuses que vous aurez jamais essayées, mais ce ne sont certainement pas les seules bonnes options.

Nous avons exploré les options les plus populaires d’Amazon pour trouver les cinq barres protéinées les plus vendues sur l’ensemble du site d’Amazon, et vous devriez certainement en commander maintenant avant que les délais d’expédition ne commencent à glisser.

Ceux d’entre vous qui suivent régulièrement les offres . savent qu’il existe un type de barre protéinée que nous recommandons par-dessus tous les autres. C’est vrai, nous parlons des barres Quest Hero, qui sont sucrées avec de l’allulose. Il a exactement le même goût que le sucre, mais le corps ne le métabolise pas, donc vous n’obtenez pas toutes les calories et autres inconvénients associés au sucre. Ils sont incroyables et il y a deux saveurs en particulier que nous aimons: les barres de chocolat Quest Hero et les barres de cordonnier Quest Hero Blueberry. Le simple fait d’y penser nous donne faim… c’est tellement délicieux.

Aussi bonnes qu’elles soient, les barres Hero ne figurent pas en fait parmi les barres protéinées les plus vendues sur Amazon. Quiconque en a déjà essayé sera choqué de le découvrir, mais c’est peut-être uniquement parce que peu de gens les connaissent. Dans tous les cas, la nouvelle pandémie de coronavirus signifie que nous sommes tous enfermés dans nos maisons pendant longtemps et que nous ne recevrons peut-être pas autant de nutrition que nous le devrions. Ou, si vous prévoyez de vous entraîner à la maison – et vous devriez certainement le faire – vous ne pourrez évidemment pas attraper une barre de protéines ou un shake en sortant du gymnase. Dans cet esprit, nous avons fouillé sur Amazon pour trouver les cinq barres protéinées les plus vendues sur l’ensemble du site, et vous les trouverez toutes répertoriées dans l’ordre ci-dessous.

Barres protéinées pures – Variety Pack

Vous recevrez (6) barres de chocolat au beurre d’arachide, (6) barres de luxe au chocolat, (6) barres de pépites de chocolat moelleux, 1,76 oz

DÉLICIEUX ET SANS GLUTEN: les barres de protéines pures combinent des protéines de haute qualité et un excellent goût. Cette délicieuse barre de pépites de chocolat sans gluten et moelleuse contient 20 grammes de protéines pour alimenter votre journée bien remplie

PROTÉINES EN MOUVEMENT: Les barres protéinées Pure Protein fournissent des protéines de haute qualité essentielles à une alimentation équilibrée et nutritive et importantes pour soutenir les muscles maigres et un mode de vie actif. Les barres Pure Protein sont une collation pratique, à emporter, avant ou après l’entraînement

Lorsque trouver le temps pour la forme physique vient en premier, la façon dont vous nourrissez votre corps fait une grande différence. Remplis de protéines et chargés de saveur, les barres, les shakes et les poudres Pure Protein fournissent l’énergie dont vous avez besoin pour les écraser dans et hors de la salle de gym

Barre protéinée au sel de mer au chocolat RXBAR

UNE VRAIE BARRE DE PROTÉINES ALIMENTAIRES: Notre chocolat au sel de mer RXBAR est la barre de protéines parfaite pour tout amateur de brownie. Fabriqué avec de vrais ingrédients alimentaires – 100% chocolat, blancs d’oeufs pour les protéines, dattes pour lier, noix pour la texture. 12g de protéines. 5g de fibres. Sans gluten.

SNACK À TOUT HAUT PROTÉINE: C’est toujours le moment idéal pour une collation saine. C’est pourquoi nous vous suggérons d’essayer cette vraie barre de protéines alimentaires pour le petit déjeuner, le déjeuner ou comme collation avant ou après l’entraînement. Mangez tout le snack-bar ou conservez-en pour plus tard.

SNACK SANS GLUTEN ET SANS COUPABLE: Paleo, check. Whole30, vérifiez. Culpabilité et sans gluten, double vérification. Les RXBAR sont la barre protéinée parfaite pour tout mode de vie sain. Découvrez le beurre de noix RX pour une option de collation céto.

Carburant emballé de protéines sur le pouce: les RXBAR sont parfaits pour le bureau, les collations sur le pouce ou tout simplement un régal sain. Prenez une barre pour une collation pré ou post-entraînement riche en protéines et obtenez l’énergie dont vous avez besoin.

NOUS SOMMES LA BARRE QUI A ÉLEVÉ LA BARRE DE PROTÉINES, BAR: Chez RXBAR, nous fabriquons des barres protéinées. De vrais ingrédients alimentaires simples, sans gluten, sans sucre ajouté * et sans B.S.

Barres protéinées pures – Beurre d’arachide au chocolat

Avec du collagène

Sans gluten

Jeûne intermittent

Gestion du poids

BCAA naturels

Acides aminés de protéines

Barre de protéines de pâte à biscuits aux pépites de chocolat Quest Nutrition

VOUS MÉRITEZ UN TRAITEMENT SPÉCIAL: La barre de protéines de pâte à biscuits aux pépites de chocolat Quest a le goût d’une boule de pâte à biscuits fraîchement sortie du bol. Seule notre version est emballée avec des chips au chocolat et contient 21 g de protéines, 4 g de glucides nets et 1 g de sucre.

UNWRAP COMPLETE PROTEINS: Les barres protéinées Quest Chocolate Chip Cookie Dough sont faites de protéines complètes à base de produits laitiers pour fournir à votre corps 9 acides aminés essentiels.

LA FIBRE EST VOTRE AMI: Chaque barre de protéines de pâte à biscuits aux pépites de chocolat Quest contient 14 g de fibres pour fournir à votre corps un profil macro plus complet.

SUCRÉ SANS SUCRE AJOUTÉ: Profitez du goût gratifiant de la pâte à biscuits aux pépites de chocolat sans vous soucier des sucres ajoutés. La barre de protéines de pâte à biscuits aux pépites de chocolat Quest ne contient aucun sucre ajouté.

Des friandises qui voyagent avec vous: emportez une barre de protéines de pâte à biscuits aux pépites de chocolat Quest avec vous dans votre sac à dos, sac à main, console de voiture, porte-gobelet, sac de sport ou partout où vos aventures vous mènent.

La boîte contient 12 barres Quest aromatisées à la pâte à biscuits aux pépites de chocolat

Barres protéinées pures – Caramel au chocolat salé

Avec du collagène

Sans gluten

Jeûne intermittent

Gestion du poids

BCAA naturels

Acides aminés de protéines

