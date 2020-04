Les 5 meilleures et les pires choses du OnePlus 8

Le OnePlus 8 sera lancé ce mois-ci – à la fois déverrouillé et non pas par un, mais deux opérateurs dans Verizon et T-Mobile. Nous l’avons déjà examiné, et c’est un téléphone vraiment solide. Nous avons cependant nos scrupules. Voici cinq des meilleures et des pires choses du OnePlus 8.

Le meilleur

Performance

Avec un Snapdragon 865, huit ou 12 Go de RAM et un stockage UFS 3.0+, le OnePlus 8 se sent prêt à effectuer les tâches que vous lui demandez. Le seul avantage de performance du Pro sur le vanilla 8 est une RAM plus rapide – le OnePlus 8 a une RAM LPDDR4X, tandis que le 8 Pro utilise LPDDR5. La différence est cependant mineure et vous ne manquerez certainement pas de vitesse sur le OnePlus 8 non Pro.

Couleurs

Avez-vous vu ces couleurs? OnePlus a eu quelques finitions soignées dans le passé, mais ses nouveaux coloris Interstellar Glow et Glacial Green sont de niveau supérieur. La lueur est assez empreinte digitale, mais si c’est quelque chose que vous êtes prêt à tolérer, vous aurez un téléphone qui se démarque vraiment (si vous le balancez nu ou avec un étui clair, de toute façon).

5G

La 5G va être la prochaine norme pour la connectivité sans fil, et le OnePlus 8 est le premier téléphone où il ne ressemble pas à une nouveauté super premium. À partir de 699 $, le 8 est le téléphone compatible 5G le plus abordable que vous puissiez obtenir – bien que “abordable” devienne un terme relatif dans cette gamme de prix. Le modèle Verizon prend même en charge la norme mmWave ultra rapide et super peu pratique (et, par conséquent, coûte une centaine de dollars supplémentaires).

Disponibilité

Dans une énorme victoire pour OnePlus et les consommateurs, le OnePlus 8 est proposé par Verizon et T-Mobile. La présence au détail et la possibilité de payer le téléphone en plusieurs fois sur un plan de téléphonie signifient que le 8 sera disponible pour plus de personnes que n’importe quel appareil OnePlus précédent.

De manière typique OnePlus, le 8 comprend quelques fonctionnalités enviables dans Warp Charge et un curseur d’alerte physique. Avec le chargeur USB-C fourni, le OnePlus 8 peut tirer 30 watts à son apogée – ce qui verra une charge importante ajoutée en quelques minutes seulement. Le curseur d’alerte, avec des paramètres de silence, de vibration et de sonnerie, est super intelligent, et il continue d’être bizarre qu’aucun autre OEM Android ne le fasse.

Le pire

Valeur

Celui-ci est difficile. D’une part, vous aurez du mal à trouver un meilleur téléphone Android pour 699 $ neuf. Mais le OnePlus 7T de l’année dernière a été lancé à 599 $, 100 $ sous le nouveau 8. OnePlus s’est fait une alternative au gros gars – et maintenant il est plus ou moins devenu l’un d’entre eux. Beaucoup d’utilisateurs de longue date se sentent trahis par le nouveau modèle de tarification de OnePlus, et il est difficile de les blâmer.

Taille

OnePlus a présenté le OnePlus 8 régulier comme son option la plus petite cette année, et c’est techniquement vrai – il semble relativement délicat à côté du 8 monolithique Pro. Pourtant, avec un écran un poil de plus de 6,5 pouces, la chose n’est guère compacte. Si vous aimez vos téléphones aussi gros que possible, ce ne sera pas un problème pour vous, mais c’est dommage qu’il n’y ait pas d’option vraiment plus petite cette année.

Appareil photo macro

Le OnePlus 8 dispose d’un appareil photo macro dédié – qui est déjà d’une valeur douteuse étant donné que les objectifs larges du 8 Pro et du 7 Pro de l’année dernière peuvent produire des photos macro assez solides. Mais le capteur de l’objectif macro du 8 n’est également que de deux mégapixels, et les photos qu’il produit sont à peu près aussi bonnes que vous vous attendez.

Écran incurvé

L’écran du OnePlus 8 s’enroule sur les côtés du téléphone. Il a l’air net en un coup d’œil, mais il déforme l’image sur les bords de l’écran, et c’est mauvais pour la convivialité – vous obtiendrez absolument des touches indésirables. Samsung a commencé tout l’écran incurvé, et même ses nouveaux téléphones l’ont rappelé. OnePlus, veuillez le supprimer pour la série 9.

Chargement sans fil

Il n’y en a pas! À la demande générale, le 8 Pro est le premier téléphone OnePlus à inclure la recharge sans fil, et il est presque incroyablement rapide avec le chargeur propriétaire à 70 $ – mais le OnePlus 8 moindre n’a pas du tout obtenu le Qi. La prise en charge de la charge sans fil, même de 10 watts, n’est vraiment pas trop demander dans un appareil qui commence à 699 $.