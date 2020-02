Les 5 meilleures offres Philips Hue que vous trouverez en ligne aujourd’hui – .

La grande nouvelle de mercredi est qu’une faille de sécurité a été découverte dans le système d’éclairage intelligent de Philips Hue qui lui permet d’être piraté. Oh non! Avant de paniquer, vous devez probablement savoir deux choses. Tout d’abord, personne ne va cibler votre système Philips Hue et vous pirater. Deuxièmement, tout ce que vous avez à faire est de mettre à jour votre micrologiciel et de corriger le trou de sécurité. Cela étant, nous pouvons revenir au partage des meilleures offres Philips Hue d’aujourd’hui, qui incluent des ampoules A19 de 50 $ pour aussi peu que 39,99 $ chacune, des ampoules A19 blanches pour 10,50 $ la pièce et 41 $ de rabais sur le kit de démarrage Philips Hue le plus populaire !

Ampoule LED Philips Hue White and Color Ambiance A19

Simple pour commencer; Créez l’ambiance avec 16 millions de couleurs. Contrôlez vos lumières intelligentes Philips Hue en appuyant simplement sur un bouton de votre appareil mobile ou de votre assistant vocal préféré. Ajoutez jusqu’à 10 ampoules intelligentes Bluetooth / Zigbee Hue avec l’application Bluetooth (gratuite) Hue. Lorsque vous êtes prêt à connecter un assistant vocal, accédez simplement à Paramètres> Ajouter un assistant vocal dans l’application Hue.

Durée de vie; 22 ans ou 25 000 heures de durée de vie (selon l’utilisation moyenne de l’industrie), certifié Energy Star

Clients Hue précédents; Cette lumière intelligente, bien que compatible Bluetooth, continuera de fonctionner avec votre hub Hue et peut être intégrée de manière transparente dans votre écosystème Hue actuel. Avec le Hue Hub, vous pouvez contrôler jusqu’à 50 lumières intelligentes dans toute votre maison (même en extérieur). Créez des minuteries et des routines pour automatiser l’ensemble de votre configuration d’éclairage domestique intelligent. Contrôlez vos lumières lorsque vous n’êtes pas à la maison ou ajoutez des accessoires tels que des détecteurs de mouvement et des interrupteurs intelligents pour améliorer encore votre expérience.

DÉFINISSEZ LA BONNE HUMEUR: Donnez du style à votre décoration intérieure avec des accents de couleur ou créez des couleurs claires amusantes pour votre prochaine fête. Soutenez votre journée avec des recettes de lumière prédéfinies, pour vous dynamiser le matin et vous détendre après une longue journée.

CERTIFIÉ POUR LES HUMAINS: sans lutte, sans bricolage, sans stress. Aucune patience nécessaire – ils sont en fait simples.

Ampoule LED Philips Hue White and Color Ambiance A19 (renouvelée)

Choisissez entre des millions de couleurs et de nuances de lumière blanche pour éclairer votre maison, contrôlez sans fil avec votre smartphone ou tablette et synchronisez votre lumière de manière immersive avec la musique, les jeux et les films.

Requérant le pont Hue (vendu séparément) pour une expérience Hue complète, cette ampoule convient aux lampes de table et aux lampadaires de taille standard. Profitez de nuances plus riches de vert, cyan et bleu avec un design amélioré.

Installez la lumière LED comme vous le feriez pour installer des ampoules ordinaires, puis associez-les au pont Hue, qui vous permet de contrôler les lampes et les plafonniers équipés d’ampoules intelligentes via l’application Philips Hue.

Développez facilement votre système d’éclairage avec des accessoires (vendus séparément), tels qu’un gradateur de teinte, un robinet de teinte ou un capteur de mouvement de teinte. Associez-le pour l’automatisation avec votre système Nest ou SmartThings existant.

Philips Hue White A19 Pack de 4 ampoules intelligentes à DEL à intensité variable, 60 W (renouvelées)

Automatisez votre expérience d’éclairage avec Philips Hue et contrôlez vos lumières depuis chez vous ou ailleurs. Créez des programmes d’éclairage à partir de l’application Philips Hue et ne rentrez jamais dans une maison sombre.

Exigeant le pont de Hue (vendu séparément) pour l’expérience complète de Hue, ces ampoules conviennent aux lampes de table de taille standard.

Installez les lumières LED comme vous le feriez pour installer des ampoules ordinaires et associez-les au pont Hue, qui vous permet de contrôler les lampes et les plafonniers équipés d’ampoules intelligentes via l’application Philips Hue.

Développez facilement votre système d’éclairage avec des accessoires (vendus séparément), tels qu’un gradateur de teinte, un robinet de teinte ou un capteur de mouvement de teinte. Associez-le pour l’automatisation avec votre système Nest ou SmartThings existant.

Philips Hue White Ambiance Smart Bulb Starter Kit

Améliorez la maison avec un éclairage blanc. Peut être contrôlé à distance. Réglez les minuteries et les horaires d’éclairage, automatisez les lumières pour donner l’impression que quelqu’un est à la maison

Ce kit facile à utiliser est livré avec quatre ampoules intelligentes LED A19, capables de s’adapter aux lampes de table standard et au pont Philips Hue qui peut contrôler jusqu’à 50 lumières

Pour installer, vissez simplement les ampoules intelligentes à l’emplacement souhaité. Téléchargez l’application mobile Hue et associez votre pont Hue. Contrôlez facilement l’ampoule intelligente et les plafonniers

Développez facilement votre système d’éclairage avec des accessoires (vendus séparément), tels qu’un gradateur de teinte, un robinet de teinte ou un capteur de mouvement de teinte

Contrôlez les lumières avec votre voix à l’aide d’Alexa, d’Apple HomeKit ou de Google Assistant. Associez-le pour la domotique avec le système Nest ou Samsung SmartThings existant

Ce produit est livré avec une garantie de plusieurs années

Philips Hue White and Color Ambiance A19 60W équivalent LED Smart Bulb Starter Kit

Activation vocale: le kit de démarrage Philips Hue blanc et couleur fonctionne avec Alexa pour le contrôle vocal (concentrateur intelligent requis et inclus, appareil Alexa vendu séparément)

Limitez les possibilités: choisissez parmi 16 millions de couleurs et de nuances de blanc pour transformer votre éclairage intelligent quotidien en une expérience extraordinaire; Les lumières Hue Color sont contrôlées à distance avec votre smartphone ou votre tablette, créez des scènes personnalisées et libérez votre créativité

Prenez le contrôle: contrôle vocal de votre maison intelligente: contrôlez vos lumières Philips Hue avec votre voix à l’aide d’Alexa, d’Apple HomeKit ou de Google Assistant; Associez-le à la domotique avec votre système Nest ou Samsung SmartThings existant

Dure A LifTime: 25000 heures de vie; Pour l’installer, vissez simplement les modules intelligents à l’emplacement d’éclairage souhaité, téléchargez l’application mobile Hue et associez votre hub Hue; Contrôlez les lampes équipées d’ampoules intelligentes et les plafonniers via l’application Philips Hue; Idéal pour vos luminaires de ventilateur de plafond, lampadaires, lampes de table, suspensions et bien plus dans votre maison intelligente

Développez votre maison intelligente: agrandissez facilement votre système d’éclairage intelligent avec des accessoires (vendus séparément), tels qu’un gradateur de teinte, un robinet de teinte ou un capteur de mouvement de teinte

