Les 5 meilleures offres que vous pouvez obtenir dès maintenant sur les accessoires Apple – .

AirPods Pro

Suppression active du bruit pour un son immersif

Mode transparence pour entendre et se connecter avec le monde qui vous entoure

Trois tailles d’embouts en silicone doux et effilé pour un ajustement personnalisable

Résistant à la sueur et à l’eau

L’égalisation adaptative ajuste automatiquement la musique à la forme de votre oreille

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

L’étui de chargement sans fil offre plus de 24 heures d’autonomie

AirPods 2

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l’aide du connecteur Lightning ou sans fil

Chargeur rapide USB C pour iPhone

✔ Bloc chargeur mural rapide PD 18 W> Avec le bloc chargeur Apple 18 W, vous pouvez rapidement recharger votre iPhone dernier cri comme l’iPhone 11 jusqu’à 50% de puissance en 30 minutes. Il est beaucoup plus rapide que l’adaptateur normal.

✔ Certifié Apple MFi ➤ Le câble Lightning vers Type C est intégré dans la certification MFi, garantit une charge stable et sécurisée qui empêche la surchauffe, la surcharge et les courts-circuits.

✔ Câble USBC vers Lightning de 6,6 pieds> Le câble extra-long de type C vers Lightning de 6,6 pieds (2 m) vous permet de vous déplacer librement, surtout en étant allongé dans votre lit lorsque vous utilisez votre téléphone portable en charge.

✔ Grande compatibilité ➤ Chargeur rapide pour prise iPhone de type C avec câble USB C vers Lightning de 6,6 pieds, fonctionne parfaitement pour iPhone 11/11 Pro / 11 Pro MAX, iPhone XR / XS Max / XS / X, iPhone 8 Plus / 8, iPad Pro , iPad Air 3e génération, iPad Mini 5 gen et dernier modèle.

✔ Le paquet contient ➤ Adaptateur de chargeur mural USB C X 1, câble Lightning vers USB C X 1 de 6,5 pi (2 m) X 1

Câble de charge et de charge sans fil 2 en 1

✅ Câble de chargeur de montre – Ce câble de chargeur est livré avec une station de charge magnétique sans fil et une prise de chargeur iPhone pour charger simultanément Apple iWatch et iPhone.

✅ Sécurité avancée – Ce cordon de charge pour montre est construit avec une protection contre les surintensités, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes, et d’autres caractéristiques de sécurité pour vous offrir une protection de charge sûre.

Charge Charge rapide sans fil – Cette montre 2 en 1 et le chargeur de téléphone prennent moins de 2,5 heures pour charger la batterie de votre montre Apple de 0 à 100%. Pour une vitesse de charge plus rapide, utilisez un adaptateur de charge rapide (plus de 5 V 2,4 A) lorsque vous chargez simultanément iWatch et iPhone.

Length Longueur de câble de 3,3 pieds – Fabriqué en TPU durable, ce long câble de chargeur de montre Apple est robuste mais léger, et il peut être facilement glissé dans votre sac ou placé sur votre bureau pour garder votre montre exposée pendant la charge.

✅ Large compatible – Compatible avec toutes les montres de la série 5/4/3/2/1 (versions 38 mm et 42 mm) et iPhone 11/11 pro / XR / XS / XS Max / X / 8 / 8Plus / 7 / 7Plus / 6 / 6Plus / ipad4 / iPad Air2 / iPad Air / iPad mini / mini2 / mini3 / mini4 / Airpods.

Chargeur sans fil portable Apple Watch

Conception sans câble: Veuillez noter: Aucun câble de charge supplémentaire et vous évite les tracas de câbles enchevêtrés. ! Avec le module de charge magnétique, vous pouvez recharger votre montre à tout moment, n’importe où, au lieu d’un câble de charge longue ou d’une base surdimensionnée lorsque vous êtes à l’extérieur ou en voyage.

Charge rapide: La vitesse de charge du chargeur iWatch est aussi rapide que l’original, rechargez complètement la montre en seulement 3,5 heures.1000 mAh batterie lithium-ion Recharge pour Apple Watch Series 4 5 3 2 1 44 mm 40 mm 42 mm 38 mm.

Protection multiple: la protection intégrée contre les surintensités, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes fournit un environnement sûr pour les montres et les chargeurs (le chauffage pendant la charge est normal, la protection intégrée contre la surchauffe, n’hésitez pas à l’utiliser).

Portable et compact: design léger et élégant, vous permet de transporter plus facilement le chargeur de montre Apple sans fil et se glisse facilement dans votre poche ou votre sac. Avec un port USB, branchez-le simplement sur votre ordinateur / alimentation mobile ou tout autre appareil de charge USB pour charger le chargeur à tout moment. La montre et le chargeur peuvent être chargés en même temps!

Ce que vous obtenez: 1 * chargeur iwatch portable, 1 * manuel, garantie de 12 mois, service client en ligne 7/24.

