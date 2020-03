Les 5 meilleures stations de recharge pour garder tous vos appareils rechargés à la maison

Un nombre sans précédent de personnes dans le monde essaient de faire leur travail à la maison alors que nous cherchons tous à “aplanir la courbe” face à la pandémie de COVID-19. Cela peut signifier que vous avez des appareils comme des ordinateurs portables, des téléphones et des tablettes flottants qui ont besoin d’être rechargés, et vous voulez probablement éviter l’enchevêtrement inévitable des câbles. Une station de charge peut être utile pendant ces périodes difficiles, et voici les meilleures que vous puissiez obtenir.

Le Xcentz n’est pas livré avec un support pour organiser vos appareils, mais il est bon marché, dispose d’une bonne sélection de ports, et c’est toujours mieux que de faire passer des câbles à partir de différentes prises. Il dispose de trois ports USB-A d’une puissance maximale de 2,4 A, un avec Quick Charge 3.0 et un USB-C qui peut fournir une alimentation 5V 3A.

Unitek appelle cela une “station de charge USB-C”, ce qui, je suppose, est juste. Cependant, il n’a qu’un seul port USB-C avec une sortie 5V 3A. C’est une avancée par rapport à l’option Xcentz car elle dispose de deux ports Quick Charge 3.0 et de quatre ports 2.4A en plus de l’USB-C. Il dispose également de séparateurs réglables pour garder vos appareils organisés sur le dessus. Ce n’est pas mal pour 50 $.

Cette station de charge n’a pas autant de ports, mais elle se charge plus rapidement que les options ci-dessus, et ce n’est que 40 $. La station Sendowtek dispose de deux ports USB-C, l’un avec une alimentation de 18 W et l’autre avec 65 W. Il y a aussi un port USB-A Quick Charge 3.0 et deux ports 2.4A. Il a des séparateurs pour garder votre appareil organisé. Certains de ces séparateurs ont des emplacements pour Apple Airpods et Apple Watch, mais ils sont facultatifs.

Si vous souhaitez ajouter une option sans fil à votre station de charge à bon marché, la station de charge PRITEK peut être un bon choix. C’est seulement 35 $ et dispose d’un pad sans fil Qi 10W intégré. Il dispose également d’un port USB-A à charge rapide 3.0, de deux ports USB-A 2,4 A et d’un port USB-C unique. Cependant, cet USB-C ne peut faire que 12W. Il est bon marché et est livré avec des câbles courts pour une meilleure organisation, nous pouvons donc pardonner le port USB-C plus lent.

Cela ressemble à la Rolls Royce des stations de charge avec prise en charge de six appareils dans une variété de normes de charge. Il y a trois ports USB-A qui prennent en charge la charge de 18 W et deux ports USB-C qui peuvent fournir une alimentation de 100 W. Notez que c’est 100W sur les deux ports. Vous pouvez donc brancher deux ordinateurs portables qui tirent 45 W sans problème, ou juste un appareil qui tire 100 W. Il y a aussi un chargeur sans fil de 15 W qui se fixe sur le côté. Si vous ne voulez pas du chargeur sans fil, il est entièrement amovible. Cependant, cet appareil coûte assez cher à 89,99 $ via Amazon. Remarque: nous allons bientôt effectuer des tests sur cette station de charge.