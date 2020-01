Les 9 meilleurs ordinateurs portables au CES 2020

Au CES 2020, les nouveaux ordinateurs portables ont tendance à coûter un centime, mais certains se démarquent certainement plus que d’autres. Nous avons déjà jeté un œil à nos Chromebooks préférés, il est maintenant temps de nous concentrer sur nos neuf ordinateurs portables Windows préférés lors du salon.

Lenovo Thinkpad X1 Fold

Les écrans pliables sont encore assez rares, mais nous nous attendons à ce que cela change radicalement au cours des prochaines années à mesure que davantage de fabricants d’appareils adopteront la technologie. Lenovo avait précédemment annoncé un prototype / concept d’ordinateur portable avec un écran pliable, mais au CES 2020, le Lenovo ThinkPad X1 Fold a été officiellement annoncé.

Lorsqu’il est complètement déplié, le X1 fonctionne comme un ordinateur tout-en-un OLED en plastique de 13,3 pouces, avec une béquille qui le maintient calé à l’arrière. Un clavier Bluetooth est également inclus. Lorsque vous souhaitez rendre les choses plus portables, vous pouvez plier le X1 Fold en deux, le transformant en ordinateur portable. Le clavier peut même se fixer à la moitié inférieure de l’écran via des aimants, vous offrant ainsi une expérience d’ordinateur portable normale. Pour ceux qui se demandent, oui, vous pouvez réellement replier le X1 en position fermée sans retirer le clavier. Le clavier se charge même sans fil lorsqu’il est connecté.

Le X1 Fold est également compatible avec les stylets, et Lenovo dit qu’il a renforcé le X1 avec un placage arrière en aluminium qui devrait vous permettre de le plier et de le déplier tout en maintenant autant de pression (raisonnable) que vous le souhaitez sur l’écran lui-même. Le Lenovo ThinkPad X1 Fold exécutera la technologie Intel Hybrid et dispose de 8 Go de RAM, et à partir de 256 Go de stockage. Il n’y a pas de GPU dédié, ce qui est assez attendu pour un tel appareil.

Les écrans pliables ne sont pas bon marché, pas plus que le ThinkPad X1 Fold. L’ordinateur portable commence à environ 2499 $, ce qui est cher mais pas déraisonnable, étant donné qu’il s’agit d’un ordinateur portable et ne coûte pourtant que 500 $ de plus que le Galaxy Fold.

Acer Concept D7 Ezel

L’Acer ConceptD 7 Ezel et Ezel Pro sont conçus pour les créateurs à l’esprit, tels que les artistes numériques et les architectes. L’ordinateur portable dispose d’un écran qui peut pivoter pour différents cas d’utilisation. En plus des modes d’affichage convertibles typiques – comme les vues de tablette, de tente et d’ordinateur portable – vous pouvez également positionner la partie tablette vers le haut afin d’accéder au clavier tout en utilisant l’écran comme un chevalet. La tablette comprend également un stylet numérique Wacom EMR conçu pour être utilisé sur l’écran tactile IPS IPS de 15,6 pouces.

Sous le capot, vous trouverez un tout nouveau processeur Intel Core H-Series de 10e génération, des cartes graphiques Nvidia RTX 2070 ou 2080, jusqu’à 32 Go de mémoire DDR et un stockage jusqu’à un SSD PCIe NVMe 2 To. Il y a aussi un nombre raisonnable de ports – deux ports Thunderbolt 3, un emplacement pour carte SD, une sortie DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.0. Le modèle Pro améliore les choses un peu plus, avec le même design mais en passant à un processeur Intel Xeon, des graphiques Nvidia Quadro RTX, une prise en charge de la mémoire ECC et il comprend Windows 10 Pro.

L’Acer ConceptD 7 sera lancé en Amérique du Nord et en Europe, bien qu’il n’y ait pas de détails sur le calendrier exact. L’ordinateur portable commencera à 2699 $, avec la variante Pro à partir de 3099 $.

Dell XPS 13

La série XPS 13 de Dell est extrêmement populaire auprès des consommateurs, et maintenant elle s’améliore encore avec la dernière itération. Le nouveau Dell XPS 13 9300 apporte un design nouveau et raffiné à la série, vous offrant un écran de 13,4 pouces avec un rapport d’aspect de 16:10 dans un corps plus typique d’un ordinateur portable de 11 pouces. L’affichage plus haut signifie également que la lunette inférieure a maintenant complètement disparu.

Outre un écran plus grand dans un boîtier qui est en fait 2% plus petit que le XPS 13 précédent, le nouveau modèle dispose également d’un clavier et d’un trackpad plus grands.

Les spécifications principales de la machine incluent les processeurs Intel Core Icd Lake de 10e génération (i3 / i5 / i7), jusqu’à 32 Go de RAM, jusqu’à 2 Go SSD et une option d’écrans Full HD ou 4K. La version 4K n’est disponible que dans une configuration à écran tactile, mais le modèle Full HD est proposé en versions tactile et non tactile. Il n’y a pas de ports USB hérités, mais vous obtenez une paire de ports USB-C Thunderbolt 3, une prise 3,5 mm et un emplacement microSD.

Le nouveau XPS 13 est actuellement disponible à partir de 999 $. Une édition de développement propulsée par Linux arrive également un peu plus tard le 4 février, avec un prix commençant à 1119 $.

Dell Concept Ori

Je vais être honnête, le Dell Concept Ori semble assez similaire au Lenovo X1 Fold, autre que le premier est en fait un produit commercial. La tablette pliable QHD + Ori de 13 pouces est superbe et se plie en deux pour ressembler à une sorte de livre. Il y a un pli perceptible mais je n’ai pas trouvé trop distrayant à regarder.

Dell a présenté quelques cas d’utilisation différents pour l’Ori, similaires au Duet – tels que son utilisation comme livre numérique et pour d’autres fonctions multitâches. Malheureusement, cela n’a rien dit sur les spécifications. Il ne semble pas non plus y avoir de fixation de clavier pour le moment, ce qui rend le design un peu moins pratique que le prochain pliable de Lenovo. Bien sûr, un accessoire de clavier est probablement une donnée pour l’Ori, s’il devient jamais plus qu’un simple concept.

Lorsque j’ai insisté sur les plans de Dell, ils ont à peu près dit qu’il était possible que la technologie finisse par se frayer un chemin vers le côté commercial, mais est resté ferme sur le fait que ce produit particulier n’est «qu’un concept». Bien que l’Ori ne diffère pas beaucoup de ce que nous voyons sur d’autres tablettes pliables, je suis toujours heureux de voir plus de fabricants d’ordinateurs portables expérimenter la technologie.

Dell Concept Duet

Le Dell Concept Duet est très similaire au prochain Surface Neo de Microsoft, seul le premier n’est encore qu’un produit conceptuel et pas nécessairement quelque chose que nous pouvons nous attendre à commercialiser. L’appareil ressemble beaucoup à un Dell XPS 13 2-en-1 à l’extérieur, mais à l’intérieur, le clavier et le pavé tactile ont été remplacés par un deuxième écran. Les deux écrans sont des panneaux FHD de 13,4 pouces.

Dell nous a montré une variété de capacités multitâches différentes, telles que la vidéoconférence sur l’écran principal tout en prenant des notes sur l’autre (avec un stylet inclus.) Il a également démontré l’idée de l’utiliser comme un ebook avec chaque panneau affichant un différent page. Alors que le Concept Duet a des cas d’utilisation uniques, un ordinateur portable n’est pas un ordinateur portable sans clavier. Heureusement, un accessoire de clavier peut être placé au-dessus de l’écran tactile inférieur. L’accessoire ne prend que la moitié de l’espace sur le deuxième écran, le reste de l’espace faisant office de pavé tactile.

Prototype Intel Horseshoe Bend

Intel

Les ordinateurs portables / tablettes pliables semblent être une tendance assez importante au CES cette année, même Intel se lance dans le jeu. Le Horseshoe Bend est un appareil conceptuel qui est essentiellement un moniteur de 17 pouces lorsqu’il est déplié. Il a même une béquille à l’arrière, ce qui en fait une sorte de PC de bureau tout-en-un. Le vrai truc est qu’il se plie en deux, permettant des cas d’utilisation comme regarder une vidéo sur une moitié de l’écran tout en lisant l’article sur l’autre moitié. L’appareil est également alimenté par la prochaine puce Tiger Lake d’Intel, bien qu’Intel n’ait pas donné de détails réels sur les spécifications du processeur.

Le Horseshoe Bend n’offre pas autant d’expérience que les autres ordinateurs portables pliables, bien que sa taille plus grande signifie qu’il s’agit d’un ordinateur portable beaucoup plus grand lorsqu’il est plié.

Asus Rog Zephyrus G14

Asus

L’ordinateur portable de jeu Asus ROG Zephyrus G14 contient un énorme coup de poing à l’intérieur d’un châssis qui ne fait que 17,9 mm d’épaisseur et pèse un poids raisonnable de 3,5 livres. L’ordinateur portable dispose également d’une technologie cool comme une charnière ErgoLift qui soulève l’arrière de la machine lorsque le couvercle est ouvert, offrant un meilleur refroidissement. Encore plus impressionnant est l’écran AniMe Matrix en option qui se trouve sur le dessus du couvercle de l’ordinateur portable. Il contient 1215 mini-LED qui peuvent être utilisées pour afficher du texte, des images GIF animées et bien plus encore. Il se démarquera certainement de la plupart des autres ordinateurs portables de jeu.

À l’intérieur, le Zephyrus G14 comprend même un processeur mobile spécial, créé par AMD, qui est censé créer moins de chaleur que les processeurs de jeu pour ordinateur portable normaux pour accueillir son châssis plus petit. Cependant, le CPU parvient toujours à produire beaucoup de performances pour les jeux et autres tâches.

Le Zephyrus G14 est livré avec un écran FHD de 14 pouces à 60 Hz, mais vous pouvez également en obtenir un avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz plus rapide. Les autres spécifications clés incluent la prise en charge d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, ainsi que jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage SDD. En termes de ports, il dispose de deux ports USB-C, dont l’un inclut le support DisplayPort et USB Power Delivery. Il y a également deux ports USB-A et un port HDMI. Port 2.0.

L’Asus ROG Zephyrus G14 sera mis en vente au cours du premier semestre 2020. Le prix n’a pas encore été révélé.

Lenovo ThinkBook Plus

Le Lenovo ThinkBook Plus ressemble à votre ordinateur portable professionnel quotidien lorsqu’il est ouvert, mais lorsqu’il est fermé, vous pouvez voir l’écran secondaire à encre monochrome de 10,8 pouces installé sur le couvercle de l’ordinateur portable.

L’affichage e-ink peut être utilisé de manière passive pour vérifier votre calendrier, le nombre d’e-mails que vous avez et même lire des fichiers PDF lorsque le couvercle est fermé. Vous pouvez également écrire des notes manuscrites sur l’écran avec un stylet ou un stylet. Ces notes se synchroniseront automatiquement avec les applications de prise de notes telles que Microsoft OneNote. Vous pouvez également lire des ebooks avec l’application Amazon Kindle incluse ou passer et recevoir des appels avec Skype.

Les autres spécifications matérielles du Lenovo ThinkBook Plus comprennent un écran principal de 13,3 pouces lorsqu’il est ouvert, ainsi qu’un processeur Intel 10e Core i7 sans nom. Vous pouvez obtenir 8 Go ou 16 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage intégré. L’ordinateur portable de 3,1 livres aura également une autonomie de batterie allant jusqu’à 10 heures et aura deux ports USB-A, un port USB-C et un port HDMI 1.4.

Le Lenovo ThinkBook Plus sera mis en vente dans le courant du mois de mars avec des prix à partir de 1199 $.

Samsung Galaxy Book Flex Alpha

Dernier né de la famille Samsung Galaxy Book, le Galaxy Book Flex Alpha propose des spécifications relativement haut de gamme à un prix assez agressif. L’ordinateur portable est un appareil 2-en-1 assez standard, ce qui signifie qu’il dispose d’une charnière à 360 degrés afin qu’il puisse fonctionner à la fois comme un ordinateur portable et une tablette. C’est aussi un appareil relativement léger, à seulement 2,6 livres.

Le Flex Alpha possède un écran QLED FHD de 13,3 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 080 et est alimenté par un processeur Intel 10e génération Core. L’ordinateur portable prendra en charge entre 8 Go et 12 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage SSD. Les autres spécifications incluent une batterie avec une durée de vie de 17,5 heures, un port USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI et un emplacement pour carte microSD pour ajouter plus de stockage. Il sera également livré avec un appareil photo 720p.

Le prix du Flexbook Alpha commencera à 829,99 $ et devrait être lancé aux États-Unis au cours du premier semestre 2020.

Ce sont les meilleurs ordinateurs portables que nous avons trouvés au CES 2020. Avez-vous un favori? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.