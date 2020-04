Les abonnements à Google Play Musique ne parviennent pas à se renouveler automatiquement pour certains

Conserver un abonnement à Google Play Musique bénéficiant de droits acquis est devenu un insigne d’honneur pour beaucoup, mais un hoquet dans la facturation peut nécessiter que vous revérifiez qu’il est toujours actif. Il y a eu un nombre croissant de rapports selon lesquels les comptes avec l’abonnement Play Musique original à 7,99 $ n’ont pas été renouvelés automatiquement ce mois-ci. Certaines personnes sont en mesure de restaurer l’abonnement assez facilement, et d’autres devront peut-être contacter le support pour corriger les problèmes.

À en juger par les rapports dans nos commentaires et sur reddit, les abonnements à renouvellement automatique semblent avoir commencé à échouer plus tôt cette semaine. Jusqu’à présent, il semble que cela ne s’applique qu’au plan de 7,99 $ avec droits acquis sur Google Play Musique, pas à l’abonnement de 9,99 $ qui est venu plus tard, ou à tous les abonnements sous YouTube.

Lorsque le renouvellement automatique échoue, Google génère un e-mail d’annulation pour signaler que l’abonnement restera actif jusqu’à la prochaine date de facturation et tenter de traiter le paiement à nouveau plus tard. Certains comptes peuvent récupérer, mais les annulations se prolongent pour d’autres.

Si votre compte n’a pas pu être renouvelé automatiquement, certains commentaires sur reddit suggèrent qu’il peut être possible de simplement vous réinscrire et de conserver votre prix d’origine. Cependant, le propriétaire d’un compte affecté a confirmé que cela ne fonctionnait pas pour lui, et d’autres ont les mêmes résultats, il peut donc être nécessaire de contacter le service client pour revenir à la tarification avec droits acquis.

Vous pouvez vérifier vos abonnements actuels dans le Google Play Store pour confirmer votre état de facturation. Nous avons contacté Google pour plus de détails. Dans les circonstances provoquées par l’épidémie de coronavirus COVID-19, il est probable que notre requête et le service client de Google ne répondent pas aussi rapidement que d’habitude.

Google y travaille

Google a répondu à notre demande pour confirmer qu’il était au courant du problème et travaillait à le résoudre.