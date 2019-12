Les abonnements en jeu pourraient devenir la prochaine grande tendance de jeu mobile – et je déteste ça

Les années 2010 ont été une énorme décennie pour les jeux mobiles, à la fois en termes de qualité des jeux sortis et des tas d'argent que les éditeurs ont récoltés en exploitant des modèles freemium et des achats intégrés. Certains des exemples les plus remarquables qui me viennent à l'esprit sont des classiques comme Clash of Clans et Candy Crush Saga – les deux sont encore parmi les jeux les plus rentables du Google Play Store en 2019 – et les jeux les plus récents comme Pokémon GO et PUBG Mobile. Bien que chacun de ces jeux soit unique à sa manière, le fil conducteur qui les relie tous est la façon dont les développeurs et les éditeurs ont tiré parti du modèle gratuit consistant à installer le jeu sur des millions de téléphones, puis à inciter les joueurs accros à déposez des sommes d'argent obscènes en échange de devises ou d'objets en jeu. Cela s'est avéré être un modèle lucratif qui continue de dominer l'App Store – mais un nouveau modèle de monétisation est à l'horizon: les abonnements mensuels. Obtenez deux Samsung Galaxy S10 pour le prix d'un!

À quoi vous inscrivez-vous exactement? Les abonnements numériques n'ont rien de nouveau et peuvent souvent fournir un service amélioré à un prix raisonnable. Un exemple parfaitement analogue serait Spotify. Tout le monde peut utiliser la version gratuite et financée par la publicité de Spotify avec certaines restrictions en ce qui concerne les listes de lecture et les contrôles de lecture. Ou, vous pouvez payer un abonnement Spotify Premium et obtenir un accès illimité à toute la musique que vous pourriez souhaiter et qui est disponible sur le service. Mais dans un monde où la plupart des développeurs et éditeurs de jeux se concentrent sur l'augmentation de l'engagement et des bénéfices des utilisateurs, ma plus grande crainte est que le modèle d'abonnement mensuel émerge comme la prochaine grande tendance pour les éditeurs de jeux mobiles. Comme s'il n'y a pas suffisamment d'abonnements aux médias numériques, vous pourriez bientôt être incité à vous abonner à des abonnements premium pour des jeux mobiles individuels Payer un abonnement mensuel pour des "avantages dans le jeu" est stupide si vous êtes toujours coincé avec les mêmes mécanismes gratuits. J'ai déjà connu peut-être la pire mise en œuvre d'un abonnement payant dans un jeu mobile, et je peux parler avec une certaine autorité qu'il y a effectivement souscrit pendant un certain temps: les abonnements Prime et Prime Plus de PUBG Mobile. L'abonnement Prime de base est à seulement 1 $ par mois et vous permet de collecter un total de 150UC (la monnaie du jeu de PUBG Mobile) en vous connectant chaque jour pendant le mois. Un abonnement Prime Plus est de 10 $ par mois et vous permet de collecter jusqu'à 600UC pour le mois ainsi que des "offres exclusives" dans la boutique en jeu. Alors que j'ai gardé mon abonnement actif pendant un mois ou deux juste pour constituer un petit stock d'UC (à dépenser sur le "Premium Season Pass", une autre offre douteuse), j'ai fini par l'annuler une fois que j'ai commencé à réaliser que je me connectais le jeu, plus pour récolter mes récompenses que pour jouer et profiter du jeu lui-même. C'est stupide. C'est là que réside mon principal problème avec les abonnements au jeu pour les jeux mobiles: ils doivent offrir au joueur quelque chose de vraiment substantiel pour être autre chose qu'une autre saisie d'argent rapide. Un abonnement payant doit offrir une expérience premium

Le concept de jeux basé sur le modèle free-to-play est que les joueurs ne sont pas à payer, mais l'option est là pour les joueurs qui veulent des choses plus brillantes ou une progression plus rapide. C'est toujours un système imparfait qui, à mon avis, exploite nécessairement les joueurs dits «baleines blanches» qui peuvent finir, dans des cas extrêmes, dépenser des centaines ou des milliers de dollars pour le butin en jeu. Mais tant que vous n'allez pas maximiser vos cartes de crédit ou dépenser plus que ce que vous pouvez vous permettre, c'est un mal nécessaire dans mon esprit. Les abonnements pourraient s'avérer être une meilleure solution de monétisation pour les joueurs mobiles et les éditeurs de jeux. En théorie, ils pourraient toujours développer des jeux avec le modèle free-to-play pour les joueurs plus occasionnels, tout en donnant aux joueurs hardcore la possibilité d'investir essentiellement dans les jeux qu'ils aiment sur une base mensuelle. Nous verrons probablement plus de jeux proposer des services d'abonnement intégrés à l'application, mais cela ne signifie pas que vous obtiendrez nécessairement une expérience premium en retour. Nintendo offre un exemple très imparfait de ce à quoi pourrait ressembler un modèle d'abonnement qui offre quelque chose d'unique aux abonnés avec Mario Kart Tour. Maintenant, j'ai fustigé Mario Kart Tour lors de son premier lancement pour sa forte dépendance à la monétisation qui comprend un abonnement Gold Pass qui, pour 5 $ par mois, offrait peu ou rien de valeur. Je reste fidèle à ces opinions, mais Nintendo permet désormais aux abonnés de Gold Pass d'être parmi les premiers à tester les modes multijoueurs du jeu … enfin, au moins, ils ont ajouté quelque chose de valeur pour défendre le prix demandé de l'abonnement. Peu importe le fait que Mario Kart a toujours été sur l'expérience multijoueur, et que cacher une fonctionnalité de gameplay apparemment de base derrière un mur payant d'abonnement est toujours un mouvement loufoque – en particulier pour la franchise de jeu qui a toujours été ciblée sur les enfants – c'est au moins une étape dans la droite direction. Mais cela ne va pas assez loin pour résoudre les problèmes sous-jacents avec les schémas de monétisation des jeux. Sans oublier que vous auriez également besoin de tous vos amis pour obtenir également des abonnements Gold Pass pour vous amuser en multijoueur, mais c'est d'ailleurs le point. La seule façon de m'inscrire (encore) à un abonnement en jeu à un jeu mobile est de supprimer l'abonnement TOUT des éléments ennuyeux gratuits à jouer – publicités, achats intégrés, boîtes à butin, vous l'appelez – et vous a laissé seul avec une expérience de jeu pure et personnalisable qui vous permet de profiter du jeu. Je serais ravi de souscrire à une version premium de PUBG Mobile ou de Mario Kart Tour si cela supprimait toutes les machines à ordures gratuites. Je pense que cela pourrait être fait de la même manière que certains développeurs proposent à la fois une version gratuite et payante du même jeu, où l'achat de la version premium supprime toutes les publicités et vous permet de soutenir les développeurs en échange d'une meilleure expérience de jeu. Dans ce cas, cependant, il y aurait toujours la version gratuite qui permet aux joueurs de jouer gratuitement (et permet aux éditeurs de continuer à se fatiguer des achats intégrés) tandis que l'édition abonné fournirait un flux fiable de des revenus pour les développeurs tout en offrant une meilleure expérience aux joueurs qui veulent simplement jouer au jeu sans distractions. Le plus triste est que je pense que nous verrons plus de services d'abonnement intégrés aux jeux mobiles, mais uniquement comme un moyen d'inciter davantage les joueurs à s'engager et à dépenser plus sur le jeu plutôt que d'offrir quelque chose de valeur en retour. Ce serait finalement un modèle qui ne serait vraiment bénéfique que pour les entreprises qui collectent l'argent et sans apporter de valeur réelle aux joueurs. Si cela finit par être le nouvel avenir du jeu mobile, j'espère que les gens sont assez sensés pour apprendre de mes erreurs et rester loin de cette forme grossière de monétisation. En attendant, le seul abonnement aux jeux mobiles peut recommander d'entrer dans la nouvelle année est quelque chose comme Google Play Pass, qui vous offre une collection de grands jeux premium pour profiter d'un prix mensuel raisonnable.