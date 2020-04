Les abonnements Netflix montent en flèche pendant le verrouillage du coronavirus, soulignant sa domination dans les guerres de streaming

Netflix a gagné 15,77 millions d’abonnés payants au premier trimestre 2020. Le service de streaming compte désormais plus de 182 millions d’abonnés payants. Il a généré 5,768 milliards de dollars de revenus au premier trimestre de cette année, selon son dernier rapport sur les résultats. Il s’agit d’une augmentation d’une année sur l’autre de plus de 27%.

L’augmentation stupéfiante du nombre d’abonnés payants était, bien sûr, due à un nombre toujours plus grand de personnes souhaitant diffuser du contenu pendant les blocages de coronavirus dans le monde. Dans une lettre aux actionnaires, le PDG de Netflix, Reed Hastings, a déclaré:

Chez Netflix, nous sommes parfaitement conscients que nous avons la chance d’avoir un service encore plus significatif pour les personnes confinées à la maison, et que nous pouvons opérer à distance avec un minimum de perturbations à court et moyen terme. Comme pour les autres services de divertissement à domicile, nous assistons à un visionnage temporairement plus élevé et à une augmentation de l’adhésion.